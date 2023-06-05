Море, песок, девушки: как на Черном море открыли пляжный сезон

В Сочи в первые дни высокого туристического сезона приехали более 140 тысяч человек, сообщил в своем телеграм-канале мэр курорта Алексей Копайгородский. "И совсем скоро Сочи посетят делегации десяти дружественных стран, которые участвуют в саммите ЕАЭС. Мы должны достойно принять их, показать наш курорт во всей красе", — написал он.
В Сочи в первые дни высокого туристического сезона приехали более 140 тысяч человек, сообщил в своем телеграм-канале мэр курорта Алексей Копайгородский. "И совсем скоро Сочи посетят делегации десяти дружественных стран, которые участвуют в саммите ЕАЭС. Мы должны достойно принять их, показать наш курорт во всей красе", — написал он.
При этом синоптики сообщают: море в Сочи достигнет комфортной для купания температуры только в середине июня. Ну а пока можно загорать, гулять в парках, ходить в спа. Или же забыть о диетах! Так, в Краснодарском крае находится центр "Абрау-Дюрсо" в одноименном селе, который занял первое место по версии путеводителя Best Tastes of Russia как лучший объект гастрономического туризма России.
При этом синоптики сообщают: море в Сочи достигнет комфортной для купания температуры только в середине июня. Ну а пока можно загорать, гулять в парках, ходить в спа. Или же забыть о диетах! Так, в Краснодарском крае находится центр "Абрау-Дюрсо" в одноименном селе, который занял первое место по версии путеводителя Best Tastes of Russia как лучший объект гастрономического туризма России.
А еще курорт взял курс на активный отдых. Так, в конце мая в Сочи открылся первый фестиваль по парусному спорту, яхтенному туризму и водным видам спорта. Еще из хороших новостей для тех, кто не страдает от морской болезни: со второй половины июня из Сочи можно будет добраться в Абхазию на круизном лайнере — за курортный сезон "Князь Владимир" совершит 11 рейсов. Кроме того, туристы очень ждут запуска парома в турецкий город Трабзон, но пока ясности с этим нет.
А еще курорт взял курс на активный отдых. Так, в конце мая в Сочи открылся первый фестиваль по парусному спорту, яхтенному туризму и водным видам спорта. Еще из хороших новостей для тех, кто не страдает от морской болезни: со второй половины июня из Сочи можно будет добраться в Абхазию на круизном лайнере — за курортный сезон "Князь Владимир" совершит 11 рейсов. Кроме того, туристы очень ждут запуска парома в турецкий город Трабзон, но пока ясности с этим нет.
Новинка последних лет — экопляжи. "Их будут создавать каждый год, сегодня курорт уже располагает почти двумя километрами подобных зон отдыха", — рассказала РИА Новости заместитель главы города Сочи Инна Петухова. Первые экологические пляжи в Сочи появились в 2022-м. Тогда в городе открылись "Остров", "Маяк", была выделена прибрежная часть в поселке Дагомыс". Такие территории оснащены площадками с безопасной для природы инфраструктурой, новыми подземными коммуникациями, системой сбора мусора.
Новинка последних лет — экопляжи. "Их будут создавать каждый год, сегодня курорт уже располагает почти двумя километрами подобных зон отдыха", — рассказала РИА Новости заместитель главы города Сочи Инна Петухова. Первые экологические пляжи в Сочи появились в 2022-м. Тогда в городе открылись "Остров", "Маяк", была выделена прибрежная часть в поселке Дагомыс". Такие территории оснащены площадками с безопасной для природы инфраструктурой, новыми подземными коммуникациями, системой сбора мусора.
В Геленджике в минувшие выходные в честь начала лета прошел масштабный фестиваль. Первый состоялся еще в 1939 году, потом шествий не было, а восстановить праздник удалось в 1977-м. Сейчас традиция продолжается. Правда, вместо карнавала в городе устроили шоу и исторические представления.
В Геленджике в минувшие выходные в честь начала лета прошел масштабный фестиваль. Первый состоялся еще в 1939 году, потом шествий не было, а восстановить праздник удалось в 1977-м. Сейчас традиция продолжается. Правда, вместо карнавала в городе устроили шоу и исторические представления.
Тематика в этом году — волшебный Геленджик. На улицах курорта можно увидеть образы различных сказочных и фольклорных персонажей.
Тематика в этом году — волшебный Геленджик. На улицах курорта можно увидеть образы различных сказочных и фольклорных персонажей.
Одиннадцать пляжей Геленджика отмечены синим флагом. Для получения этой государственной классификации на пляже должны быть чистая морская вода, доступная среда, а также оборудованная курортная инфраструктура. Знак отличия присуждается на три года.
Одиннадцать пляжей Геленджика отмечены синим флагом. Для получения этой государственной классификации на пляже должны быть чистая морская вода, доступная среда, а также оборудованная курортная инфраструктура. Знак отличия присуждается на три года.
Геленджик — курорт хоть и небольшой, но популярный. Ближайший работающий аэропорт сейчас — в Сочи. Оттуда можно добраться на междугороднем автобусе, на электричке, поезде. Отчасти из-за ситуации с закрытой воздушной гаванью в этом году на курорте не наблюдается привычного бурного роста цен, уверяют на форумах отдыхающие.
Геленджик — курорт хоть и небольшой, но популярный. Ближайший работающий аэропорт сейчас — в Сочи. Оттуда можно добраться на междугороднем автобусе, на электричке, поезде. Отчасти из-за ситуации с закрытой воздушной гаванью в этом году на курорте не наблюдается привычного бурного роста цен, уверяют на форумах отдыхающие.