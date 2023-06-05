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Море, песок, девушки: как на Черном море открыли пляжный сезон

Море, песок, девушки: как на Черном море открыли пляжный сезон - РИА Новости, 05.06.2023

Море, песок, девушки: как на Черном море открыли пляжный сезон

Туроператоры недавно назвали пять самых бронируемых направлений на лето по России, и в лидерах ожидаемо с большим отрывом оказался Краснодарский край. Сезон на... РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T14:59

2023-06-05T14:59

2023-06-05T20:39

фото

туризм

новости - туризм

сочи

геленджик

черное море

алексей копайгородский

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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Туроператоры недавно назвали пять самых бронируемых направлений на лето по России, и в лидерах ожидаемо с большим отрывом оказался Краснодарский край. Сезон на главных курортах Кубани официально стартовал. О том, что нового для туристов приготовили в Сочи и Геленджике, а также кадры довольных отдыхающих — в фотоленте РИА Новости.

сочи

геленджик

черное море

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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