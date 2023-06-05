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Море, песок, девушки: как на Черном море открыли пляжный сезон - РИА Новости, 05.06.2023
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Туризм
 
14:59 05.06.2023 (обновлено: 20:39 05.06.2023)
https://ria.ru/20230605/kurort-1876192563.html
Море, песок, девушки: как на Черном море открыли пляжный сезон
Море, песок, девушки: как на Черном море открыли пляжный сезон - РИА Новости, 05.06.2023
Море, песок, девушки: как на Черном море открыли пляжный сезон
Туроператоры недавно назвали пять самых бронируемых направлений на лето по России, и в лидерах ожидаемо с большим отрывом оказался Краснодарский край. Сезон на... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T14:59
2023-06-05T20:39
фото
туризм
новости - туризм
сочи
геленджик
черное море
алексей копайгородский
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Туроператоры недавно назвали пять самых бронируемых направлений на лето по России, и в лидерах ожидаемо с большим отрывом оказался Краснодарский край. Сезон на главных курортах Кубани официально стартовал. О том, что нового для туристов приготовили в Сочи и Геленджике, а также кадры довольных отдыхающих — в фотоленте РИА Новости.
сочи
геленджик
черное море
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фото, фото, новости - туризм, сочи, геленджик, черное море, алексей копайгородский, отдых в россии, достопримечательности, отдых на море, куда можно лететь, куда поехать в выходные, куда поехать, фото - туризм
Фото, Туризм, Новости - Туризм, Сочи, Геленджик, Черное море, Алексей Копайгородский, отдых в России, Достопримечательности, Отдых на море, куда можно лететь, куда поехать в выходные, куда поехать, Фото - Туризм

Море, песок, девушки: как на Черном море открыли пляжный сезон

Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Туроператоры недавно назвали пять самых бронируемых направлений на лето по России, и в лидерах ожидаемо с большим отрывом оказался Краснодарский край. Сезон на главных курортах Кубани официально стартовал. О том, что нового для туристов приготовили в Сочи и Геленджике, а также кадры довольных отдыхающих — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Екатерина Лызлова | Перейти в медиабанк

В Сочи в первые дни высокого туристического сезона приехали более 140 тысяч человек, сообщил в своем телеграм-канале мэр курорта Алексей Копайгородский. "И совсем скоро Сочи посетят делегации десяти дружественных стран, которые участвуют в саммите ЕАЭС. Мы должны достойно принять их, показать наш курорт во всей красе", — написал он.

Отдыхающие на пляже в Сочи

В Сочи в первые дни высокого туристического сезона приехали более 140 тысяч человек, сообщил в своем телеграм-канале мэр курорта Алексей Копайгородский. "И совсем скоро Сочи посетят делегации десяти дружественных стран, которые участвуют в саммите ЕАЭС. Мы должны достойно принять их, показать наш курорт во всей красе", — написал он.

© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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1 из 8
© РИА Новости / Екатерина Лызлова | Перейти в медиабанк

При этом синоптики сообщают: море в Сочи достигнет комфортной для купания температуры только в середине июня. Ну а пока можно загорать, гулять в парках, ходить в спа. Или же забыть о диетах! Так, в Краснодарском крае находится центр "Абрау-Дюрсо" в одноименном селе, который занял первое место по версии путеводителя Best Tastes of Russia как лучший объект гастрономического туризма России.

Девушка загорает на пляже в Сочи

При этом синоптики сообщают: море в Сочи достигнет комфортной для купания температуры только в середине июня. Ну а пока можно загорать, гулять в парках, ходить в спа. Или же забыть о диетах! Так, в Краснодарском крае находится центр "Абрау-Дюрсо" в одноименном селе, который занял первое место по версии путеводителя Best Tastes of Russia как лучший объект гастрономического туризма России.

© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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2 из 8
© РИА Новости / Екатерина Лызлова | Перейти в медиабанк

А еще курорт взял курс на активный отдых. Так, в конце мая в Сочи открылся первый фестиваль по парусному спорту, яхтенному туризму и водным видам спорта. Еще из хороших новостей для тех, кто не страдает от морской болезни: со второй половины июня из Сочи можно будет добраться в Абхазию на круизном лайнере — за курортный сезон "Князь Владимир" совершит 11 рейсов. Кроме того, туристы очень ждут запуска парома в турецкий город Трабзон, но пока ясности с этим нет.

Мужчина на сапсерфе на пляже в Сочи

А еще курорт взял курс на активный отдых. Так, в конце мая в Сочи открылся первый фестиваль по парусному спорту, яхтенному туризму и водным видам спорта. Еще из хороших новостей для тех, кто не страдает от морской болезни: со второй половины июня из Сочи можно будет добраться в Абхазию на круизном лайнере — за курортный сезон "Князь Владимир" совершит 11 рейсов. Кроме того, туристы очень ждут запуска парома в турецкий город Трабзон, но пока ясности с этим нет.

© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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3 из 8
© РИА Новости / Екатерина Лызлова | Перейти в медиабанк

Новинка последних лет — экопляжи. "Их будут создавать каждый год, сегодня курорт уже располагает почти двумя километрами подобных зон отдыха", — рассказала РИА Новости заместитель главы города Сочи Инна Петухова. Первые экологические пляжи в Сочи появились в 2022-м. Тогда в городе открылись "Остров", "Маяк", была выделена прибрежная часть в поселке Дагомыс". Такие территории оснащены площадками с безопасной для природы инфраструктурой, новыми подземными коммуникациями, системой сбора мусора.

Отдыхающие на пляже в Сочи

Новинка последних лет — экопляжи. "Их будут создавать каждый год, сегодня курорт уже располагает почти двумя километрами подобных зон отдыха", — рассказала РИА Новости заместитель главы города Сочи Инна Петухова. Первые экологические пляжи в Сочи появились в 2022-м. Тогда в городе открылись "Остров", "Маяк", была выделена прибрежная часть в поселке Дагомыс". Такие территории оснащены площадками с безопасной для природы инфраструктурой, новыми подземными коммуникациями, системой сбора мусора.

© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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4 из 8
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

В Геленджике в минувшие выходные в честь начала лета прошел масштабный фестиваль. Первый состоялся еще в 1939 году, потом шествий не было, а восстановить праздник удалось в 1977-м. Сейчас традиция продолжается. Правда, вместо карнавала в городе устроили шоу и исторические представления.

Девушка на набережной Геленджика

В Геленджике в минувшие выходные в честь начала лета прошел масштабный фестиваль. Первый состоялся еще в 1939 году, потом шествий не было, а восстановить праздник удалось в 1977-м. Сейчас традиция продолжается. Правда, вместо карнавала в городе устроили шоу и исторические представления.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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5 из 8
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

Тематика в этом году — волшебный Геленджик. На улицах курорта можно увидеть образы различных сказочных и фольклорных персонажей.

Отдыхающие на одном из пляжей города Геленджик

Тематика в этом году — волшебный Геленджик. На улицах курорта можно увидеть образы различных сказочных и фольклорных персонажей.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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6 из 8
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

Одиннадцать пляжей Геленджика отмечены синим флагом. Для получения этой государственной классификации на пляже должны быть чистая морская вода, доступная среда, а также оборудованная курортная инфраструктура. Знак отличия присуждается на три года.

Девушки на набережной Геленджика

Одиннадцать пляжей Геленджика отмечены синим флагом. Для получения этой государственной классификации на пляже должны быть чистая морская вода, доступная среда, а также оборудованная курортная инфраструктура. Знак отличия присуждается на три года.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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7 из 8
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

Геленджик — курорт хоть и небольшой, но популярный. Ближайший работающий аэропорт сейчас — в Сочи. Оттуда можно добраться на междугороднем автобусе, на электричке, поезде. Отчасти из-за ситуации с закрытой воздушной гаванью в этом году на курорте не наблюдается привычного бурного роста цен, уверяют на форумах отдыхающие.

Участница фестиваля пляжных видов спорта Лето Live в честь открытия курортного сезона в Геленджике

Геленджик — курорт хоть и небольшой, но популярный. Ближайший работающий аэропорт сейчас — в Сочи. Оттуда можно добраться на междугороднем автобусе, на электричке, поезде. Отчасти из-за ситуации с закрытой воздушной гаванью в этом году на курорте не наблюдается привычного бурного роста цен, уверяют на форумах отдыхающие.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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