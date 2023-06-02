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Синоптики рассказали, когда прогреется море в Сочи - РИА Новости, 02.06.2023
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Туризм
 
15:28 02.06.2023 (обновлено: 15:50 02.06.2023)
https://ria.ru/20230602/sochi-1875803468.html
Синоптики рассказали, когда прогреется море в Сочи
Синоптики рассказали, когда прогреется море в Сочи - РИА Новости, 02.06.2023
Синоптики рассказали, когда прогреется море в Сочи
Море в Сочи достигнет комфортной для купания температуры в середине июня, рассказали РИА Новости в гидрометцентре Краснодарского края. РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T15:28
2023-06-02T15:50
туризм
сочи
краснодарский край
новости - туризм
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туризм
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СОЧИ, 2 июн - РИА Новости. Море в Сочи достигнет комфортной для купания температуры в середине июня, рассказали РИА Новости в гидрометцентре Краснодарского края. Накануне власти Сочи заявляли о старте летнего сезона и об открытии городских пляжей. В пятницу вдоль центральной набережной "Маяк" кое-где загорают отдыхающие, однако, как утверждают краевые синоптики, купаться еще рано. "До середины июня тепла морской воды не ожидается. Так и будет 20-22 градуса", – сказал собеседник агентства. Ранее в гидрометцентре края рассказывали, что сезон купания мог бы стартовать в середине мая при условии хорошей погоды и отсутствия штормов в море. Однако, как отмечали позже синоптики, весна в Сочи за последние 20 лет выдалась холодной и дождливой, это повлияло на температуру воды. Ранее власти Сочи сообщали, что в 2023 году на пляжах курорта для туристов будут доступны инфраструктура, работа спасателей, там же обеспечат патрулирование правоохранителей. Сегодня городские пляжи доступны во всех районах Большого Сочи, шесть из которых – экологические. Их инфраструктура отличается безопасными для природы материалами, новыми коммуникациями с очистительными системами, и раздельной переработкой мусора. Еще 35 пляжных зон получили высшую категорию классификации "Синий флаг", отвечающей соответствию национальным стандартам качества, которые утвердили в министерстве экономического развития Российской Федерации.
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сочи, краснодарский край, новости - туризм, куда можно лететь, туризм
Туризм, Сочи, Краснодарский край, Новости - Туризм, куда можно лететь, Туризм
Синоптики рассказали, когда прогреется море в Сочи

В гидрометцентре Краснодарского края заявили, что море в Сочи прогреется в середине июня

© РИА Новости / Екатерина Лызлова | Перейти в медиабанкОтдыхающие на галечном пляже у Черного моря в Сочи
Отдыхающие на галечном пляже у Черного моря в Сочи - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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Отдыхающие на галечном пляже у Черного моря в Сочи. Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЧИ, 2 июн - РИА Новости. Море в Сочи достигнет комфортной для купания температуры в середине июня, рассказали РИА Новости в гидрометцентре Краснодарского края.
Накануне власти Сочи заявляли о старте летнего сезона и об открытии городских пляжей. В пятницу вдоль центральной набережной "Маяк" кое-где загорают отдыхающие, однако, как утверждают краевые синоптики, купаться еще рано.
"До середины июня тепла морской воды не ожидается. Так и будет 20-22 градуса", – сказал собеседник агентства.
Ранее в гидрометцентре края рассказывали, что сезон купания мог бы стартовать в середине мая при условии хорошей погоды и отсутствия штормов в море. Однако, как отмечали позже синоптики, весна в Сочи за последние 20 лет выдалась холодной и дождливой, это повлияло на температуру воды.
Ранее власти Сочи сообщали, что в 2023 году на пляжах курорта для туристов будут доступны инфраструктура, работа спасателей, там же обеспечат патрулирование правоохранителей. Сегодня городские пляжи доступны во всех районах Большого Сочи, шесть из которых – экологические. Их инфраструктура отличается безопасными для природы материалами, новыми коммуникациями с очистительными системами, и раздельной переработкой мусора. Еще 35 пляжных зон получили высшую категорию классификации "Синий флаг", отвечающей соответствию национальным стандартам качества, которые утвердили в министерстве экономического развития Российской Федерации.
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