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Туроператоры назвали пять самых бронируемых направлений на лето по России - РИА Новости, 01.06.2023
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Туризм
 
12:32 01.06.2023
https://ria.ru/20230601/turoperator-1875501980.html
Туроператоры назвали пять самых бронируемых направлений на лето по России
Туроператоры назвали пять самых бронируемых направлений на лето по России - РИА Новости, 01.06.2023
Туроператоры назвали пять самых бронируемых направлений на лето по России
Количество туристических поездок на морские курорты и в республики Кавказа летом текущего года может вырасти на 15 процентов – до 15 миллионов, лидер по... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T12:32
2023-06-01T12:32
туризм
новости - туризм
краснодарский край
санкт-петербург
кавказ
ассоциация туроператоров россии (атор)
отдых в россии
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Количество туристических поездок на морские курорты и в республики Кавказа летом текущего года может вырасти на 15 процентов – до 15 миллионов, лидер по бронированиям – Краснодарский край, рассказали журналистам в Ассоциации туроператоров России (АТОР). "Если говорить об общем объеме туристических поездок (включая и самостоятельных туристов, и клиентов туроператоров), то в России за три летних месяца 2023 года только на морские курорты и в республики Кавказа может быть зафиксировано около 15 миллионов турпоездок, что на 15 процентов больше, чем прошлым летом", – сообщили в ассоциации. Там отметили, что с учетом Московского региона (Москва и область) и Санкт-Петербурга с областью турпоток составит около 21 миллиона туристов за три летних месяца. "Еще несколько миллионов туристов отдохнут в своем или соседнем регионе", – указали в АТОР. В топ-5 самых бронируемых направлений на лето, по данным ассоциации, входят: Краснодарский край (Сочи, Анапа, Геленджик), который занимает 58 процентов. "Оценочно, туда этим летом могут приехать около девяти миллионов туристов", – уточнили в АТОР. В топе также Кавминводы (девять процентов), Санкт-Петербург (девять процентов), Дагестан и Северный Кавказ (восемь процентов), Крым (четыре процента).В ассоциации добавили, что средний чек забронированных летних туров по России увеличился в пределах 10-22 процента в годовом выражении. Так, отдых в Краснодарском крае в этом году подорожал примерно на 15 процентов по сравнению с прошлым летом, на туры в Санкт-Петербург – на семь процентов, в Кавказские Минеральные воды – 15 процентов. Эксперты отмечают, что люди сейчас гораздо увереннее бронируют в турагентствах лето, чем в 2022 году – выросла средняя глубина продаж (в мае она составляет 30-40 дней) и доля организованного туризма – на ряде массовых направлений внутреннего рынка летом составляет уже более 30 процентов.
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новости - туризм, краснодарский край, санкт-петербург, кавказ, ассоциация туроператоров россии (атор), отдых в россии
Туризм, Новости - Туризм, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Кавказ, Ассоциация туроператоров России (АТОР), отдых в России
Туроператоры назвали пять самых бронируемых направлений на лето по России

АТОР ждет роста турпоездок на юг России летом на 15 процентов, лидер – Краснодарский край

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкВид на Толстый мыс в городе Геленджике
Вид на Толстый мыс в городе Геленджике - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Количество туристических поездок на морские курорты и в республики Кавказа летом текущего года может вырасти на 15 процентов – до 15 миллионов, лидер по бронированиям – Краснодарский край, рассказали журналистам в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
"Если говорить об общем объеме туристических поездок (включая и самостоятельных туристов, и клиентов туроператоров), то в России за три летних месяца 2023 года только на морские курорты и в республики Кавказа может быть зафиксировано около 15 миллионов турпоездок, что на 15 процентов больше, чем прошлым летом", – сообщили в ассоциации.
Там отметили, что с учетом Московского региона (Москва и область) и Санкт-Петербурга с областью турпоток составит около 21 миллиона туристов за три летних месяца. "Еще несколько миллионов туристов отдохнут в своем или соседнем регионе", – указали в АТОР.
В топ-5 самых бронируемых направлений на лето, по данным ассоциации, входят: Краснодарский край (Сочи, Анапа, Геленджик), который занимает 58 процентов. "Оценочно, туда этим летом могут приехать около девяти миллионов туристов", – уточнили в АТОР. В топе также Кавминводы (девять процентов), Санкт-Петербург (девять процентов), Дагестан и Северный Кавказ (восемь процентов), Крым (четыре процента).
В ассоциации добавили, что средний чек забронированных летних туров по России увеличился в пределах 10-22 процента в годовом выражении. Так, отдых в Краснодарском крае в этом году подорожал примерно на 15 процентов по сравнению с прошлым летом, на туры в Санкт-Петербург – на семь процентов, в Кавказские Минеральные воды – 15 процентов.
Эксперты отмечают, что люди сейчас гораздо увереннее бронируют в турагентствах лето, чем в 2022 году – выросла средняя глубина продаж (в мае она составляет 30-40 дней) и доля организованного туризма – на ряде массовых направлений внутреннего рынка летом составляет уже более 30 процентов.
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ТуризмНовости - ТуризмКраснодарский крайСанкт-ПетербургКавказАссоциация туроператоров России (АТОР)отдых в России
 
 
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