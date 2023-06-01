https://ria.ru/20230601/turoperator-1875501980.html

Туроператоры назвали пять самых бронируемых направлений на лето по России

Туроператоры назвали пять самых бронируемых направлений на лето по России - РИА Новости, 01.06.2023

Туроператоры назвали пять самых бронируемых направлений на лето по России

Количество туристических поездок на морские курорты и в республики Кавказа летом текущего года может вырасти на 15 процентов – до 15 миллионов, лидер по... РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T12:32

2023-06-01T12:32

2023-06-01T12:32

туризм

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краснодарский край

санкт-петербург

кавказ

ассоциация туроператоров россии (атор)

отдых в россии

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Количество туристических поездок на морские курорты и в республики Кавказа летом текущего года может вырасти на 15 процентов – до 15 миллионов, лидер по бронированиям – Краснодарский край, рассказали журналистам в Ассоциации туроператоров России (АТОР). "Если говорить об общем объеме туристических поездок (включая и самостоятельных туристов, и клиентов туроператоров), то в России за три летних месяца 2023 года только на морские курорты и в республики Кавказа может быть зафиксировано около 15 миллионов турпоездок, что на 15 процентов больше, чем прошлым летом", – сообщили в ассоциации. Там отметили, что с учетом Московского региона (Москва и область) и Санкт-Петербурга с областью турпоток составит около 21 миллиона туристов за три летних месяца. "Еще несколько миллионов туристов отдохнут в своем или соседнем регионе", – указали в АТОР. В топ-5 самых бронируемых направлений на лето, по данным ассоциации, входят: Краснодарский край (Сочи, Анапа, Геленджик), который занимает 58 процентов. "Оценочно, туда этим летом могут приехать около девяти миллионов туристов", – уточнили в АТОР. В топе также Кавминводы (девять процентов), Санкт-Петербург (девять процентов), Дагестан и Северный Кавказ (восемь процентов), Крым (четыре процента).В ассоциации добавили, что средний чек забронированных летних туров по России увеличился в пределах 10-22 процента в годовом выражении. Так, отдых в Краснодарском крае в этом году подорожал примерно на 15 процентов по сравнению с прошлым летом, на туры в Санкт-Петербург – на семь процентов, в Кавказские Минеральные воды – 15 процентов. Эксперты отмечают, что люди сейчас гораздо увереннее бронируют в турагентствах лето, чем в 2022 году – выросла средняя глубина продаж (в мае она составляет 30-40 дней) и доля организованного туризма – на ряде массовых направлений внутреннего рынка летом составляет уже более 30 процентов.

https://ria.ru/20230531/turist-1875386785.html

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новости - туризм, краснодарский край, санкт-петербург, кавказ, ассоциация туроператоров россии (атор), отдых в россии