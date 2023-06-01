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Сезон открыт: чем удивят туристов морские пляжи юга России

Сезон открыт: чем удивят туристов морские пляжи юга России - РИА Новости, 01.06.2023

Сезон открыт: чем удивят туристов морские пляжи юга России

На юге страны официально стартовал пляжный сезон. Вода еще прохладная, но на Черноморском побережье многолюдно, даже купаются. О новинках этого года, почему... РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T08:00

2023-06-01T08:00

2023-06-01T08:02

туризм

туризм

маршруты - туризм

туристы

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ассоциация туроператоров россии (атор)

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости, Светлана Баева. На юге страны официально стартовал пляжный сезон. Вода еще прохладная, но на Черноморском побережье многолюдно, даже купаются. О новинках этого года, почему стоит обратить внимание на "синий флаг" и как выбрать идеальное место — в материале РИА Новости.Синий вместо голубого"Для многих россиян так: "Где я купаюсь, там и пляж". Даже если написано: "Запрещено", — шутит вице-президент АТОР, генеральный директор компании "Дельфин" Сергей Ромашкин. Несмотря на это расхожее мнение, качество оформления и оснащения прибрежных территорий с каждым годом растет.На карте программы "Голубой флаг" российских пляжей, получивших эту оценку, сейчас нет, но они критериям по-прежнему соответствуют. Да и отечественные стандарты качества строгие.Еще в 2020-м Ростуризм утвердил добровольную сертификацию со своими флагами, которые присваивают на три года. Высшей первой категории соответствует синий, второй — зеленый, третьей — желтый. Учитывается чистота воды и береговой полосы, безопасность и доступная среда, наличие необходимых элементов курортной инфраструктуры и благоустройства.Высшая оценка"Буквально сегодня к нам придет комиссия, чтобы мы могли подтвердить нашу высшую категорию", — говорит административный директор Массандровского пляжа в Крыму Алина Нестерова. Пока была возможность претендовать на "Голубой флаг" — получали его.Подготовка к ежегодному открытию включает водолазное обследование, обучение матросов-спасателей, все необходимые пробы морской и питьевой воды, гальки."Мы работаем по регламентам "Голубого флага", это повышенный уровень комфорта и инфраструктуры, доступность для маломобильных граждан, безопасность на территории, спасатели в каждой зоне купания", — рассказывает Семен Сапранов, руководитель маркетингового отдела компании "Второе море", которая управляет пляжами "Остров", "Маяк" и "Ривьера" в Сочи.У всех трех — "синие флаги". В целом, как сообщал вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель, в этом сезоне откроют 566 пляжей, из них 114 прошли добровольную классификацию и 76 получили высшую оценку.В пресс-службе национального туроператора "Алеан" приводят еще один пример: в Анапе на лучших пляжах закупили специальное оборудование для очистки воды во время цветения камки.С приставкой "эко-"Новинка последней пары лет — экопляжи. "Их будут создавать каждый год, сегодня курорт уже располагает почти двумя километрами подобных зон отдыха, — рассказала РИА Новости заместитель главы города Сочи Инна Петухова. — Первые экологические пляжи в Сочи появились в 2022-м. Тогда в городе открылись "Остров", "Маяк", была выделена прибрежная часть на территории поселка Дагомыс".По ее словам, такие территории оснащены площадками с безопасной для природы инфраструктурой, элементами из натуральных материалов, новыми подземными коммуникациями, системой консолидации мусора. "Остров" мы не позиционируем как "эко-", но что касается инфраструктуры, раздельного сбора мусора, отвода канализации — это все на пляжах "Маяк", "Ривьера" и "Остров" сделано в едином формате", — уточнил Семен Сапранов. "Маяк", по его словам, просто стал первым.Кстати, "Остров" в прошлом году запускался на месяц. Сейчас планирует работать весь сезон.В этом году мэрия Сочи открывает еще три новых экопляжа: "Касабланка", "Аквамарин" и "Жемчужина Сочи". Последний — с подогреваемым бассейном с морской водой.Второй "кит" хорошего пляжаАлина Нестерова отмечает: если первый "кит", на котором "стоит" хороший пляж, — чистота и безопасность, то второй — сервис. В этом плане качество тоже растет."В Крыму, например, количество оборудованных прибрежных территорий увеличивается каждый сезон, — говорят в компании "Алеан". — Массандровский пляж в Ялте действительно один из лучших, но также на полуострове в 2022-м открыли прекрасный пляж в Симеизе, есть несколько новых оборудованных городских в Николаевке".Эксперты рекомендуют в Крыму для семей с детьми Феодосию — здесь есть протяженные песчаные пляжи. Также подойдут поселки рядом с Алуштой, где хорошие территории, тихо и немноголюдно: Семидворье, Рыбачье, Малореченское. Молодежь любит Массандровский — здесь и модные кофейни, и фастфуд, и локации для фото, и различные водные развлечения. Кстати, по словам Алины Нестеровой, в этом году обновилась фотозона, но "Эйфелева башня" — на месте.Оленевку, тоже знаменитое место отдыха, и вовсе порой называют "крымскими Мальдивами".В Анапе побережье подходит для семей с маленькими детьми — благодаря мелкому песку и пологому входу в море. "Это пляжи Джемете, Витязево. Также хорошие — "Джамайка", "Довиль" и "Мираклеон" при отелях", — уточняют в "Алеане". Они оборудованы туалетами, душевыми, навесами, зонтами, лежаками, Wi-Fi.На том же "Маяке" в Сочи есть песчаные зоны: и взрослым комфортно отдыхать, и дети — как в большой песочнице.Пляжи планируют привлекать гостей и концертами — как платными с приглашением звезд, так и бесплатными. Семен Сапранов добавляет, что лучшим уличным музыкантам Сочи будут предоставлять площадку.Разброс ценНа большинстве пляжей представлены и платные, и бесплатные услуги. Например, анимация, спортивная активность для детей и взрослых (йога, бадминтон, волейбол) — зачастую в свободном доступе.А вот за шезлонги, бунгало, полотенца, морские развлечения придется заплатить. Цены разные, но, как говорят эксперты, почти не поменялись по сравнению с прошлым годом."Можно найти размещение и за 30 тысяч в сутки, и за 300 рублей, — объясняет Сергей Ромашкин. — Есть объективно дорогие места, обычно в центре города, отъехав подальше — сэкономите".Платные услуги тоже могут быть разными. Например, абонемент на одного человека на три дня на пляже "Ривьера" (шезлонг, матрас, стол и зонт) — 1950 рублей. Комплект на одного в день — 700 рублей. Вход — бесплатный.Чтобы попасть на пляж оздоровительного комплекса "Дагомыс" нужно заплатить 400 рублей (за взрослого). Но в стоимость входит предоставление лежака, место под большим зонтом, лежак или гамак на аэрарии, пользование тренажерами, раздевалкой и душем, волейбольной площадкой.На многих прибрежных территориях можно арендовать бунгало. Например, на "Острове" появились повышенной комфортности — с холодильником, вентилятором.Счастливые купающиеся людиСергей Ромашкин уверен: туристы не будут идти полчаса до какого-то определенного пляжа, если при отеле есть свой. Тем более что комфортных и благоустроенных гостиничных становится все больше. "Сейчас иду и вижу счастливых купающихся людей", — говорит Алина Нестерова. Температура воды, кстати, чуть больше 17 градусов. Но скоро она прогреется.

https://ria.ru/20230526/turtsiya-1874198575.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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