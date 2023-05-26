Рейтинг@Mail.ru
В Сочи открылся первый фестиваль по парусному спорту - РИА Новости, 26.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
15:20 26.05.2023
https://ria.ru/20230526/sochi-1874371420.html
В Сочи открылся первый фестиваль по парусному спорту
В Сочи открылся первый фестиваль по парусному спорту - РИА Новости, 26.05.2023
В Сочи открылся первый фестиваль по парусному спорту
Открытие фестиваля по парусному спорту и яхтенному туризму на базе крупного на юге федерального центра "Юг Спорт" впервые состоялось в Сочи, принять участие в... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T15:20
2023-05-26T15:20
туризм
новости - туризм
сочи
черное море
россия
отдых на море
отдых в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/16/1742335733_0:210:3266:2047_1920x0_80_0_0_8cdaafe9f36a496b3d6b7f00d2e13fee.jpg
СОЧИ, 26 мая - РИА Новости. Открытие фестиваля по парусному спорту и яхтенному туризму на базе крупного на юге федерального центра "Юг Спорт" впервые состоялось в Сочи, принять участие в мероприятие могут все желающие, передает корреспондент РИА Новости. В пятницу в честь торжественного открытия для посетителей организованы мастер-классы, концерты, спортивные тренинги, встреча с основателем сочинской парусной школы Валерием Алексеевым. Всего в фестивале участвуют почти 200 воспитанников спортивных школ, горожане, ученики образовательных учреждений, жители курорта и отдыхающие. Уже в субботу в рамках спортивного праздника десятки яхт выйдут в акваторию Черного моря.Как отметил директор федерального государственного бюджетного учреждения "Юг Спорт" в Сочи Михаил Дремов, фестиваль необходим, чтобы обратить внимание экспертов, специалистов, детей и россиян на водные виды спорта. "Цель этого мероприятия - привлечь внимание к водным видам спорта. Появились относительно молодые новые дисциплины связанные с водой, как спорт подводного плавания, воднолыжный спорт, аквабйакинг", – рассказал журналистам в кулуарах фестиваля Дремов. Он добавил, что в целом спортивный центр "Юг Спорт" располагает более 100 видами водного спорта, частью из которого могут воспользоваться отдыхающие. Дремов подчеркнул, что теперь фестиваль будут проводить каждый год. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Юг Спорт" - подведомственное учреждение министерства спорта Российской Федерации. Это крупный на юге страны спортивный центр подготовки сборных и клубных команд, где проходят спортивно-массовые мероприятия. На площадке центра тренируется сборная Россия по парусному спорту.
https://ria.ru/20230518/sochi-1872575043.html
сочи
черное море
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/16/1742335733_537:0:3266:2047_1920x0_80_0_0_02b9cc3b1191b6396b2557779f40b3d1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, сочи, черное море, россия, отдых на море, отдых в россии
Туризм, Новости - Туризм, Сочи, Черное море, Россия, Отдых на море, отдых в России
В Сочи открылся первый фестиваль по парусному спорту

В Сочи открылся первый фестиваль по парусному спорту

© РИА Новости / Василий Батанов | Перейти в медиабанкЯхты
Яхты - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© РИА Новости / Василий Батанов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
СОЧИ, 26 мая - РИА Новости. Открытие фестиваля по парусному спорту и яхтенному туризму на базе крупного на юге федерального центра "Юг Спорт" впервые состоялось в Сочи, принять участие в мероприятие могут все желающие, передает корреспондент РИА Новости.
В пятницу в честь торжественного открытия для посетителей организованы мастер-классы, концерты, спортивные тренинги, встреча с основателем сочинской парусной школы Валерием Алексеевым.
Всего в фестивале участвуют почти 200 воспитанников спортивных школ, горожане, ученики образовательных учреждений, жители курорта и отдыхающие. Уже в субботу в рамках спортивного праздника десятки яхт выйдут в акваторию Черного моря.
Как отметил директор федерального государственного бюджетного учреждения "Юг Спорт" в Сочи Михаил Дремов, фестиваль необходим, чтобы обратить внимание экспертов, специалистов, детей и россиян на водные виды спорта.
"Цель этого мероприятия - привлечь внимание к водным видам спорта. Появились относительно молодые новые дисциплины связанные с водой, как спорт подводного плавания, воднолыжный спорт, аквабйакинг", – рассказал журналистам в кулуарах фестиваля Дремов.
Он добавил, что в целом спортивный центр "Юг Спорт" располагает более 100 видами водного спорта, частью из которого могут воспользоваться отдыхающие. Дремов подчеркнул, что теперь фестиваль будут проводить каждый год.
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Юг Спорт" - подведомственное учреждение министерства спорта Российской Федерации. Это крупный на юге страны спортивный центр подготовки сборных и клубных команд, где проходят спортивно-массовые мероприятия. На площадке центра тренируется сборная Россия по парусному спорту.
Отдыхающие на пляже в Нижнеимеретинской бухте города Сочи - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
Эксперты рассказали, сколько стоит отдых в Сочи летом
18 мая, 13:26
 
ТуризмНовости - ТуризмСочиЧерное мореРоссияОтдых на мореотдых в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала