https://ria.ru/20230526/sochi-1874371420.html

В Сочи открылся первый фестиваль по парусному спорту

В Сочи открылся первый фестиваль по парусному спорту - РИА Новости, 26.05.2023

В Сочи открылся первый фестиваль по парусному спорту

Открытие фестиваля по парусному спорту и яхтенному туризму на базе крупного на юге федерального центра "Юг Спорт" впервые состоялось в Сочи, принять участие в... РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T15:20

2023-05-26T15:20

2023-05-26T15:20

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СОЧИ, 26 мая - РИА Новости. Открытие фестиваля по парусному спорту и яхтенному туризму на базе крупного на юге федерального центра "Юг Спорт" впервые состоялось в Сочи, принять участие в мероприятие могут все желающие, передает корреспондент РИА Новости. В пятницу в честь торжественного открытия для посетителей организованы мастер-классы, концерты, спортивные тренинги, встреча с основателем сочинской парусной школы Валерием Алексеевым. Всего в фестивале участвуют почти 200 воспитанников спортивных школ, горожане, ученики образовательных учреждений, жители курорта и отдыхающие. Уже в субботу в рамках спортивного праздника десятки яхт выйдут в акваторию Черного моря.Как отметил директор федерального государственного бюджетного учреждения "Юг Спорт" в Сочи Михаил Дремов, фестиваль необходим, чтобы обратить внимание экспертов, специалистов, детей и россиян на водные виды спорта. "Цель этого мероприятия - привлечь внимание к водным видам спорта. Появились относительно молодые новые дисциплины связанные с водой, как спорт подводного плавания, воднолыжный спорт, аквабйакинг", – рассказал журналистам в кулуарах фестиваля Дремов. Он добавил, что в целом спортивный центр "Юг Спорт" располагает более 100 видами водного спорта, частью из которого могут воспользоваться отдыхающие. Дремов подчеркнул, что теперь фестиваль будут проводить каждый год. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Юг Спорт" - подведомственное учреждение министерства спорта Российской Федерации. Это крупный на юге страны спортивный центр подготовки сборных и клубных команд, где проходят спортивно-массовые мероприятия. На площадке центра тренируется сборная Россия по парусному спорту.

https://ria.ru/20230518/sochi-1872575043.html

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новости - туризм, сочи, черное море, россия, отдых на море, отдых в россии