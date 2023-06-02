https://ria.ru/20230602/layner-1875854747.html
Из Сочи в Абхазию в июне запустят круизный лайнер
Из Сочи в Абхазию в июне запустят круизный лайнер - РИА Новости, 02.06.2023
Из Сочи в Абхазию в июне запустят круизный лайнер
Запуск круизов из Сочи в Абхазию на лайнере "Князь Владимир" увеличит туристический поток в морском торговом порту Сочи примерно от 5 до 10 процентов, считает... РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T18:22
2023-06-02T18:22
2023-06-02T18:22
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СОЧИ, 2 июн – РИА Новости. Запуск круизов из Сочи в Абхазию на лайнере "Князь Владимир" увеличит туристический поток в морском торговом порту Сочи примерно от 5 до 10 процентов, считает генеральный директор порта Юрий Владимиров. Ранее на портале Sochi1.ru со ссылкой на оператора лайнера "Черноморские круизы" сообщалось, что судно запускает морские туры из Сочи в Абхазию. Как рассказал РИА Новости Владимиров, судно начнет выходить в круиз из сочинского порта в республику, это решение принято рамках координационного совета. По его словам, "Князь Владимир" прибудет в порт Сочи 21 июня, а в первый рейс по назначению отправится 29-го. Владимиров отметил, что морское сообщение между Сочи и Абхазией дает возможность увеличить поток туристов в порту российского курорта. "Начало работы круизного лайнера "Князь Владимир" положительно скажется на турпотоке порта, увеличит его, примерно от 5 до 10 процентов", – сказал Владимиров. Он добавил, что всего за курортный сезон лайнер совершит 11 рейсов. Из Сочи судно будет выезжать ночью, затем отправится в Сухум, где простоит три дня. Ранее он говорил агентству, что пассажирский скоростной катамаран "Грифон" российского оператора "Водоходъ Экспресс", который запускали в 2022 году, в нынешнем сезоне ходить не будет. Князь Владимир – девятипалубное круизное судно российской компании ООО "Черноморские круизы", осуществляющее перевозки по маршруту: Сочи – Новороссийск – Ялта – Севастополь – Сочи. C 2017 года судно эксплуатируется под российским флагом, порт приписки – Сочи.
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новости - туризм, сочи, абхазия, сухум, туризм, отдых на море
Туризм, Новости - Туризм, Сочи, Абхазия, Сухум, Туризм, Отдых на море
Из Сочи в Абхазию в июне запустят круизный лайнер
Из Сочи в Абхазию запустят круизный лайнер "Князь Владимир"
СОЧИ, 2 июн – РИА Новости. Запуск круизов из Сочи в Абхазию на лайнере "Князь Владимир" увеличит туристический поток в морском торговом порту Сочи примерно от 5 до 10 процентов, считает генеральный директор порта Юрий Владимиров.
Ранее на портале Sochi1.ru со ссылкой на оператора лайнера "Черноморские круизы" сообщалось, что судно запускает морские туры из Сочи в Абхазию.
Как рассказал РИА Новости Владимиров, судно начнет выходить в круиз из сочинского порта в республику, это решение принято рамках координационного совета. По его словам, "Князь Владимир" прибудет в порт Сочи 21 июня, а в первый рейс по назначению отправится 29-го.
Владимиров отметил, что морское сообщение между Сочи и Абхазией дает возможность увеличить поток туристов в порту российского курорта. "Начало работы круизного лайнера "Князь Владимир" положительно скажется на турпотоке порта, увеличит его, примерно от 5 до 10 процентов", – сказал Владимиров.
Он добавил, что всего за курортный сезон лайнер совершит 11 рейсов. Из Сочи судно будет выезжать ночью, затем отправится в Сухум
, где простоит три дня.
Ранее он говорил агентству, что пассажирский скоростной катамаран "Грифон" российского оператора "Водоходъ Экспресс", который запускали в 2022 году, в нынешнем сезоне ходить не будет.
Князь Владимир – девятипалубное круизное судно российской компании ООО "Черноморские круизы", осуществляющее перевозки по маршруту: Сочи – Новороссийск
– Ялта
– Севастополь
– Сочи. C 2017 года судно эксплуатируется под российским флагом, порт приписки – Сочи.
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