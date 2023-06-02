https://ria.ru/20230602/layner-1875854747.html

Из Сочи в Абхазию в июне запустят круизный лайнер

Из Сочи в Абхазию в июне запустят круизный лайнер - РИА Новости, 02.06.2023

Из Сочи в Абхазию в июне запустят круизный лайнер

Запуск круизов из Сочи в Абхазию на лайнере "Князь Владимир" увеличит туристический поток в морском торговом порту Сочи примерно от 5 до 10 процентов, считает... РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T18:22

2023-06-02T18:22

2023-06-02T18:22

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СОЧИ, 2 июн – РИА Новости. Запуск круизов из Сочи в Абхазию на лайнере "Князь Владимир" увеличит туристический поток в морском торговом порту Сочи примерно от 5 до 10 процентов, считает генеральный директор порта Юрий Владимиров. Ранее на портале Sochi1.ru со ссылкой на оператора лайнера "Черноморские круизы" сообщалось, что судно запускает морские туры из Сочи в Абхазию. Как рассказал РИА Новости Владимиров, судно начнет выходить в круиз из сочинского порта в республику, это решение принято рамках координационного совета. По его словам, "Князь Владимир" прибудет в порт Сочи 21 июня, а в первый рейс по назначению отправится 29-го. Владимиров отметил, что морское сообщение между Сочи и Абхазией дает возможность увеличить поток туристов в порту российского курорта. "Начало работы круизного лайнера "Князь Владимир" положительно скажется на турпотоке порта, увеличит его, примерно от 5 до 10 процентов", – сказал Владимиров. Он добавил, что всего за курортный сезон лайнер совершит 11 рейсов. Из Сочи судно будет выезжать ночью, затем отправится в Сухум, где простоит три дня. Ранее он говорил агентству, что пассажирский скоростной катамаран "Грифон" российского оператора "Водоходъ Экспресс", который запускали в 2022 году, в нынешнем сезоне ходить не будет. Князь Владимир – девятипалубное круизное судно российской компании ООО "Черноморские круизы", осуществляющее перевозки по маршруту: Сочи – Новороссийск – Ялта – Севастополь – Сочи. C 2017 года судно эксплуатируется под российским флагом, порт приписки – Сочи.

https://ria.ru/20230602/kruizy-1875745717.html

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новости - туризм, сочи, абхазия, сухум, туризм, отдых на море