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В Сети осудили Пугачеву, вышедшую на сцену к иноагенту Макаревичу* - РИА Новости, 29.05.2023
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Шоубиз
 
12:16 29.05.2023 (обновлено: 12:17 29.05.2023)
https://ria.ru/20230529/pugacheva-1874772718.html
В Сети осудили Пугачеву, вышедшую на сцену к иноагенту Макаревичу*
В Сети осудили Пугачеву, вышедшую на сцену к иноагенту Макаревичу* - РИА Новости, 29.05.2023
В Сети осудили Пугачеву, вышедшую на сцену к иноагенту Макаревичу*
В Сети осудили Аллу Пугачеву, которая вышла на сцену к музыканту Андрею Макаревичу* во время его концерта в Израиле. Исполнительница поделилась кадрами вечера... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T12:16
2023-05-29T12:17
шоубиз
алла пугачева
израиль
россия
тель-авив
андрей макаревич
максим галкин
би-2
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МОСКВА, 29 май – РИА Новости. В Сети осудили Аллу Пугачеву, которая вышла на сцену к музыканту Андрею Макаревичу* во время его концерта в Израиле. Исполнительница поделилась кадрами вечера на своей странице соцсети.На видео артистка подпевает вокалисту. Затем она выходит на поклон вместе с коллективом, после чего покидает сцену. &quot;Машина Времени&quot; в любые времена ко времени&quot;, – подписала ролик Пугачева.Пользователи неоднозначно отреагировали на появление певицы на концерте иноагента. &quot;Изо всех сил пытаются показаться счастливыми. Уже даже жалко их&quot;, &quot;Жалкие потуги радости&quot;, &quot;Друг к другу на концерты теперь ходят. Что там еще делать? Таких аншлагов как в России не будет уже никогда&quot;, &quot;Эти люди вызывают только жалость. Эмиграция – тяжелый крест&quot;, – считают комментаторы.Выступление Андрея Макаревича* и "Машины времени" состоялось на этих выходных в Кесарии по случаю 54-летия коллектива. Музыкант переехал в Израиль еще до начала спецоперации, которую публично осудил в прошлом году. В сентябре его признали иноагентом.Алла Пугачева улетела с мужем Максимом Галкиным* и их общими детьми Гарри и Лизой в Тель-Авив прошлой весной. Позже она часто посещала концерты коллег за границей. В октябре певица побывала на шоу Земфиры, а позже отметилась на выступлении Бориса Гребенщикова. В ноябре исполнительница пришла на мероприятие певицы Zivert. Спустя месяц она вместе с супругом посетила шоу "Би-2". *Признан Минюстом иноагентом
https://ria.ru/20230525/pugacheva-1874108781.html
израиль
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алла пугачева, израиль, россия, тель-авив, андрей макаревич, максим галкин, би-2, машина времени, знаменитости
Шоубиз, Алла Пугачева, Израиль, Россия, Тель-Авив, Андрей Макаревич, Максим Галкин, Би-2, Машина времени, Знаменитости
В Сети осудили Пугачеву, вышедшую на сцену к иноагенту Макаревичу*

Пугачева разозлила пользователей, выйдя на сцену на концерте Макаревича* в Израиле

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМузыкант Андрей Макаревич и певица Алла Пугачева
Музыкант Андрей Макаревич и певица Алла Пугачева - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 29 май – РИА Новости. В Сети осудили Аллу Пугачеву, которая вышла на сцену к музыканту Андрею Макаревичу* во время его концерта в Израиле. Исполнительница поделилась кадрами вечера на своей странице соцсети.
На видео артистка подпевает вокалисту. Затем она выходит на поклон вместе с коллективом, после чего покидает сцену.
© Алла Пугачева Алла Пугачева посетила концерт группы "Машина времени" в Израиле
Алла Пугачева посетила концерт группы Машина времени в Израиле
© Алла Пугачева
Алла Пугачева посетила концерт группы "Машина времени" в Израиле
«

"Машина Времени" в любые времена ко времени", – подписала ролик Пугачева.

Пользователи неоднозначно отреагировали на появление певицы на концерте иноагента.
«

"Изо всех сил пытаются показаться счастливыми. Уже даже жалко их", "Жалкие потуги радости", "Друг к другу на концерты теперь ходят. Что там еще делать? Таких аншлагов как в России не будет уже никогда", "Эти люди вызывают только жалость. Эмиграция – тяжелый крест", – считают комментаторы.

Выступление Андрея Макаревича* и "Машины времени" состоялось на этих выходных в Кесарии по случаю 54-летия коллектива.
Музыкант переехал в Израиль еще до начала спецоперации, которую публично осудил в прошлом году. В сентябре его признали иноагентом.
Алла Пугачева улетела с мужем Максимом Галкиным* и их общими детьми Гарри и Лизой в Тель-Авив прошлой весной. Позже она часто посещала концерты коллег за границей.
В октябре певица побывала на шоу Земфиры, а позже отметилась на выступлении Бориса Гребенщикова. В ноябре исполнительница пришла на мероприятие певицы Zivert. Спустя месяц она вместе с супругом посетила шоу "Би-2".
*Признан Минюстом иноагентом
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ШоубизАлла ПугачеваИзраильРоссияТель-АвивАндрей МакаревичМаксим ГалкинБи-2Машина времениЗнаменитости
 
 
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