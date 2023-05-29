https://ria.ru/20230529/pugacheva-1874772718.html

В Сети осудили Пугачеву, вышедшую на сцену к иноагенту Макаревичу*

В Сети осудили Пугачеву, вышедшую на сцену к иноагенту Макаревичу* - РИА Новости, 29.05.2023

В Сети осудили Пугачеву, вышедшую на сцену к иноагенту Макаревичу*

В Сети осудили Аллу Пугачеву, которая вышла на сцену к музыканту Андрею Макаревичу* во время его концерта в Израиле. Исполнительница поделилась кадрами вечера... РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T12:16

2023-05-29T12:16

2023-05-29T12:17

шоубиз

алла пугачева

израиль

россия

тель-авив

андрей макаревич

максим галкин

би-2

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МОСКВА, 29 май – РИА Новости. В Сети осудили Аллу Пугачеву, которая вышла на сцену к музыканту Андрею Макаревичу* во время его концерта в Израиле. Исполнительница поделилась кадрами вечера на своей странице соцсети.На видео артистка подпевает вокалисту. Затем она выходит на поклон вместе с коллективом, после чего покидает сцену. "Машина Времени" в любые времена ко времени", – подписала ролик Пугачева.Пользователи неоднозначно отреагировали на появление певицы на концерте иноагента. "Изо всех сил пытаются показаться счастливыми. Уже даже жалко их", "Жалкие потуги радости", "Друг к другу на концерты теперь ходят. Что там еще делать? Таких аншлагов как в России не будет уже никогда", "Эти люди вызывают только жалость. Эмиграция – тяжелый крест", – считают комментаторы.Выступление Андрея Макаревича* и "Машины времени" состоялось на этих выходных в Кесарии по случаю 54-летия коллектива. Музыкант переехал в Израиль еще до начала спецоперации, которую публично осудил в прошлом году. В сентябре его признали иноагентом.Алла Пугачева улетела с мужем Максимом Галкиным* и их общими детьми Гарри и Лизой в Тель-Авив прошлой весной. Позже она часто посещала концерты коллег за границей. В октябре певица побывала на шоу Земфиры, а позже отметилась на выступлении Бориса Гребенщикова. В ноябре исполнительница пришла на мероприятие певицы Zivert. Спустя месяц она вместе с супругом посетила шоу "Би-2". *Признан Минюстом иноагентом

https://ria.ru/20230525/pugacheva-1874108781.html

израиль

россия

тель-авив

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

алла пугачева, израиль, россия, тель-авив, андрей макаревич, максим галкин, би-2, машина времени, знаменитости