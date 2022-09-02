https://ria.ru/20220902/makarevich-1814147976.html
Макаревича* и Дмитрия Гордона* включили в реестр иноагентов
Макаревича* и Дмитрия Гордона* включили в реестр иноагентов - РИА Новости, 02.09.2022
Макаревича* и Дмитрия Гордона* включили в реестр иноагентов
Министерство юстиции включило в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, музыканта и телеведущего Андрея Макаревича*, украинского... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T21:14
2022-09-02T21:14
2022-09-02T22:06
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общество
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борис зимин
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Министерство юстиции включило в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, музыканта и телеведущего Андрея Макаревича*, украинского журналиста Дмитрий Гордона* и журналистку Катерину Гордееву*, следует из перечня на сайте ведомства.В этот список также попали бывший директор ФБК** Иван Жданов* и предприниматель Борис Зимин*.В графе перечня об источниках финансирования указывается Украина и "политическая деятельность".Кроме того, в реестр попал политолог Федор Крашенинников*. В качестве его источников финансирования указаны Украина и радио Deutsche Welle***. Также упоминается "политическая деятельность".В свою очередь, актер Михаил Шац***, бывший муниципальный депутат Юлия Галямина***, а также Кирилл Федоров***, Кирилл Мартынов***, Сергей Лойко*** и Сергей Медведев*** пополнили реестр СМИ-иноагентов.* Физлицо, выполняющее функции иностранного агента.** Запрещенная в России террористическая организация.*** Иностранное СМИ, выполняющее функции иностранного агента.
https://ria.ru/20220722/inoagent-1804412857.html
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россия, украина, общество, андрей макаревич, иван жданов, федор крашенинников, борис зимин
Россия, Украина, Общество, Андрей Макаревич, Иван Жданов, Федор Крашенинников, Борис Зимин
21:14 02.09.2022 (обновлено: 22:06 02.09.2022)
Макаревича* и Дмитрия Гордона* включили в реестр иноагентов
Минюст включил музыканта Макаревича и украинского журналиста Гордона в реестр иноагентов
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости.
Министерство юстиции включило в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, музыканта и телеведущего Андрея Макаревича*, украинского журналиста Дмитрий Гордона* и журналистку Катерину Гордееву*, следует
из перечня на сайте ведомства.
В этот список также попали бывший директор ФБК** Иван Жданов* и предприниматель Борис Зимин*.
В графе перечня об источниках финансирования указывается Украина
и "политическая деятельность".
Кроме того, в реестр попал политолог Федор Крашенинников*. В качестве его источников финансирования указаны Украина и радио Deutsche Welle***. Также упоминается "политическая деятельность".
В свою очередь, актер Михаил Шац***, бывший муниципальный депутат Юлия Галямина***, а также Кирилл Федоров***, Кирилл Мартынов***, Сергей Лойко*** и Сергей Медведев*** пополнили реестр СМИ-иноагентов.
* Физлицо, выполняющее функции иностранного агента.
** Запрещенная в России террористическая организация.
*** Иностранное СМИ, выполняющее функции иностранного агента.