https://ria.ru/20220902/makarevich-1814147976.html

Макаревича* и Дмитрия Гордона* включили в реестр иноагентов

Макаревича* и Дмитрия Гордона* включили в реестр иноагентов - РИА Новости, 02.09.2022

Макаревича* и Дмитрия Гордона* включили в реестр иноагентов

Министерство юстиции включило в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, музыканта и телеведущего Андрея Макаревича*, украинского... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T21:14

2022-09-02T21:14

2022-09-02T22:06

россия

украина

общество

андрей макаревич

иван жданов

федор крашенинников

борис зимин

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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Министерство юстиции включило в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, музыканта и телеведущего Андрея Макаревича*, украинского журналиста Дмитрий Гордона* и журналистку Катерину Гордееву*, следует из перечня на сайте ведомства.В этот список также попали бывший директор ФБК** Иван Жданов* и предприниматель Борис Зимин*.В графе перечня об источниках финансирования указывается Украина и "политическая деятельность".Кроме того, в реестр попал политолог Федор Крашенинников*. В качестве его источников финансирования указаны Украина и радио Deutsche Welle***. Также упоминается "политическая деятельность".В свою очередь, актер Михаил Шац***, бывший муниципальный депутат Юлия Галямина***, а также Кирилл Федоров***, Кирилл Мартынов***, Сергей Лойко*** и Сергей Медведев*** пополнили реестр СМИ-иноагентов.* Физлицо, выполняющее функции иностранного агента.** Запрещенная в России террористическая организация.*** Иностранное СМИ, выполняющее функции иностранного агента.

https://ria.ru/20220722/inoagent-1804412857.html

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россия, украина, общество, андрей макаревич, иван жданов, федор крашенинников, борис зимин