https://ria.ru/20230521/spid-1872902911.html

День памяти умерших от СПИДа

День памяти умерших от СПИДа - РИА Новости, 21.05.2023

День памяти умерших от СПИДа

Ежегодно в третье воскресенье мая в мире отмечается День памяти умерших от СПИДа (International AIDS Candlelight Memorial). РИА Новости, 21.05.2023

2023-05-21T01:43

2023-05-21T01:43

2023-05-21T01:43

справки

в мире

день памяти умерших от спида

спид

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Ежегодно в третье воскресенье мая в мире отмечается День памяти умерших от СПИДа (International AIDS Candlelight Memorial). Впервые он был организован в 1983 году в Сан-Франциско (США). Его проведение координируется Глобальной сетью людей, живущих с ВИЧ (GNP+). В 2023 году День памяти умерших от СПИДа пройдет 21 мая.ВИЧ-инфекция – это болезнь, которую вызывает вирус иммунодефицита человека. Он поражает иммунную систему человека, со временем лишая ее возможности сопротивляться другим заболеваниям и инфекциям. СПИД (синдром приобретенного иммунодефицита) – последняя стадия развития ВИЧ-инфекции. Первые больные СПИДом были обнаружены в 1978 году в США. Большинство ученых считает, что ВИЧ в его современном виде появился на планете не более 50 лет назад. Распространиться ему "помогла" "сексуальная революция", которая охватила страны Запада в конце 1960-х – начале 1970-х годов. В 1985 году был выявлен сам вирус, заражение которым через несколько лет приводит к развитию СПИДа. Он достался человеку от обезьян. В 1987 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) утвердила название возбудителя СПИД – "вирус иммунодефицита человека" (ВИЧ, английская аббревиатура – HIV). В том же году Всемирной ассамблеей здравоохранения была принята глобальная стратегия борьбы со СПИДом. ВИЧ может передаваться при незащищенном сексуальном контакте, при переливании крови, пересадки тканей, при совместном использовании зараженных игл и шприцев, а также от матери ребенку во время беременности, родов и грудного вскармливания.Особо подвержены риску заражения люди с большим числом половых партнеров, а также наркоманы. Зараженная кровь, попадая в шприцы или растворы наркотиков, обуславливает быстрое распространение ВИЧ в этой социальной среде.Ключевую роль в борьбе с ВИЧ выполняет своевременная диагностика и ранний доступ к антиретровирусной терапии (АРТ). Лекарства от ВИЧ не существует, но при правильном соблюдении АРТ больные могут жить долгой здоровой жизнью.При этом в феврале 2022 года в Нью-Йорке (США) был зафиксирован четвертый случай излечения от ВИЧ в мире путем пересадки костного мозга и переливания пуповинной крови. Первый случай полного излечения от ВИЧ таким путем зафиксирован в 2007 году. Согласно докладу программы ООН по борьбе со СПИДом (ЮНЭЙДС) за 2021 год, болезнь остается пандемией. По данным ВОЗ и ЮНЭЙДС, общемировое число людей с ВИЧ в 2021 году составило 38,4 миллионов человек, две трети из которых (25,6 миллиона) проживали в Африканском регионе. От причин, связанных с ВИЧ-инфекцией, умерло 650 тысяч человек. Было зарегистрировано 1,5 миллиона новых случаев заражения ВИЧ. 40,1 миллиона человек умерли от связанных с ВИЧ болезней с начала эпидемии. На 30 декабря 2021 года антиретровирусную терапию получали 28,7 миллиона человек. В марте 2021 года Координационный совет программы ЮНЭЙДС принял новую Глобальную стратегию по СПИДу на 2021-2026 годы, чтобы каждая страна и сообщество вышли на путь искоренения СПИДа как угрозы общественному здоровью к 2030 году. Для России проблема ВИЧ-инфекции является такой же острой, как и для других стран. Со времени обнаружения в 1987 году первого больного ВИЧ по 31 декабря 2021 года общее число выявленных случаев ВИЧ-инфекции среди граждан СССР/РФ (подтвержденных в иммунном блоте) достигло 1 562 570 человек. В 1988 году в СССР был зарегистрирован первый случай смерти от СПИДа. По данным Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, на 31 декабря 2021 года в России проживало 1 137 596 россиян с лабораторно подтвержденным диагнозом ВИЧ-инфекции, исключая 424 974 больных, умерших за весь период наблюдения (27,2%). В 2021 году Россией было сообщено о 71 019 новых случаях выявления ВИЧ-инфекции в иммунном блоте, исключая выявленных анонимно и иностранных граждан, что на 1,4% меньше, чем за тот же период 2020 года. В 2021 году было сообщено о смерти 34 093 инфицированных ВИЧ россиян, что на 5,9% больше, чем в 2020 году (32 208). В 2021 году показатель заболеваемости, превышающий среднероссийское значение, имели 30 субъектов РФ.Ежегодно около 30-35 тысяч людей в России умирают от ВИЧ-инфекции из-за позднего обращения за лечением. Ведущая причина смерти среди инфицированных ВИЧ – туберкулез. В 2022 году число инфицированных ВИЧ в России составило 1,5 миллиона человек или 1% населения. По прогнозам руководителя специализированного научно-исследовательского отдела эпидемиологии и профилактики СПИД ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадима Покровского, с 2020 по 2030 год число новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией составит 660 тысяч, всем этим больным будет нужна помощь врачей-инфекционистов.При этом в 2022 году количество новых случаев ВИЧ-инфекции в России сократилось на 2%. Ежегодно растет охват населения обследованиями на ВИЧ. Охват больных антиретровирусной терапией по итогам 2022 года также вырос и составил 84,9% от лиц, состоящих под диспансерным наблюдением, или 82,1% всех лиц, живущих с ВИЧ. По данным Росстата, в январе 2023 года рост заболеваемости ВИЧ составил 20% (4,4 тыс.). Половина всех выявленных случаев ВИЧ-инфекции пришлась на 13 регионов: Краснодарский, Красноярский и Пермский края, Москву, Санкт-Петербург, Иркутскую, Кемеровскую, Нижегородскую, Новосибирскую, Ростовскую, Самарскую, Свердловскую и Челябинскую области. В декабре 2020 года в России была утверждена Государственная стратегия противодействия распространению ВИЧ-инфекции на период до 2030 года. Ее цель – предупреждение распространения ВИЧ в России, чтобы к 2030 году это заболевание перестало быть угрозой общественному здоровью. Документ предполагает обеспечение охвата населения эффективным скринингом на ВИЧ-инфекцию для максимального выявления инфицированных, увеличение охвата АРТ и снижение риска передачи ВИЧ от матери к ребенку. Предполагается предоставление соцподдержки ВИЧ-инфицированным и членам их семей, обеспечение высокого качества жизни детей с ВИЧ, максимального охвата медосвидетельствованием на ВИЧ пациентов, которым предстоят диагностика или лечение с применением инвазивных манипуляций либо хирургических вмешательств. Документ предполагает меры для снижения стоимости лечения. При этом все пациенты с ВИЧ, состоящие на диспансерном учете, получают лекарства бесплатно. В России впервые День памяти умерших от СПИДа отметили 17 мая 1992 года. В этот день проходят семинары, квесты, дискуссионные площадки с экспресс-тестированием на ВИЧ-инфекцию. 1 декабря ежегодно в мире также отмечается Всемирный день борьбы с синдромом приобретенного иммунодефицита – ВИЧ/СПИДом (World AIDS Day). Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, в мире, день памяти умерших от спида, спид