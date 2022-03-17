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Минздрав: перебоев с поставками препаратов для лечения ВИЧ-инфекции нет - РИА Новости, 17.03.2022
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Минздрав: перебоев с поставками препаратов для лечения ВИЧ-инфекции нет
Минздрав: перебоев с поставками препаратов для лечения ВИЧ-инфекции нет - РИА Новости, 17.03.2022
Минздрав: перебоев с поставками препаратов для лечения ВИЧ-инфекции нет
Ни одна фармацевтическая компания не заявила о сокращении запланированных поставок препаратов для лечения пациентов с ВИЧ-инфекцией, перебоев с поставками нет,... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T12:10
2022-03-17T12:10
здоровье - общество
россия
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
спид
вич
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Ни одна фармацевтическая компания не заявила о сокращении запланированных поставок препаратов для лечения пациентов с ВИЧ-инфекцией, перебоев с поставками нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава России.Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что аудиторы Счетной палаты рекомендовали правительству более эффективно лечить пациентов с ВИЧ-инфекцией."Ни одна из фармацевтических и биотехнологических компаний в настоящий момент не заявила о сокращении запланированных поставок препаратов для антиретровирусной терапии", - говорится в сообщении.Все пациенты с ВИЧ, состоящие на диспансерном учете, имеют возможность бесплатно получать лекарственные препараты, в том числе комбинированные, в необходимом объеме, соответствующие критериям современных клинических рекомендаций, отметили в пресс-службе."Препараты законтрактованы, перебоев с поставками нет", - подчеркнули в Минздраве.
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здоровье - общество, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), спид, вич
12:10 17.03.2022
 
Минздрав: перебоев с поставками препаратов для лечения ВИЧ-инфекции нет

Минздрав заявил об отсутствии перебоев с поставками препаратов для лечения пациентов с ВИЧ

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЛаборант Научного Центра по профилактике и борьбе со СПИД проводит ПЦР-анализ на ВИЧ-инфекцию
Лаборант Научного Центра по профилактике и борьбе со СПИД проводит ПЦР-анализ на ВИЧ-инфекцию - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
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Лаборант Научного Центра по профилактике и борьбе со СПИД проводит ПЦР-анализ на ВИЧ-инфекцию. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Ни одна фармацевтическая компания не заявила о сокращении запланированных поставок препаратов для лечения пациентов с ВИЧ-инфекцией, перебоев с поставками нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава России.
Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что аудиторы Счетной палаты рекомендовали правительству более эффективно лечить пациентов с ВИЧ-инфекцией.
"Ни одна из фармацевтических и биотехнологических компаний в настоящий момент не заявила о сокращении запланированных поставок препаратов для антиретровирусной терапии", - говорится в сообщении.
Все пациенты с ВИЧ, состоящие на диспансерном учете, имеют возможность бесплатно получать лекарственные препараты, в том числе комбинированные, в необходимом объеме, соответствующие критериям современных клинических рекомендаций, отметили в пресс-службе.
"Препараты законтрактованы, перебоев с поставками нет", - подчеркнули в Минздраве.
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