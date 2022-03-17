https://ria.ru/20220317/lechenie-1778628406.html
Минздрав: перебоев с поставками препаратов для лечения ВИЧ-инфекции нет
Минздрав: перебоев с поставками препаратов для лечения ВИЧ-инфекции нет - РИА Новости, 17.03.2022
Минздрав: перебоев с поставками препаратов для лечения ВИЧ-инфекции нет
Ни одна фармацевтическая компания не заявила о сокращении запланированных поставок препаратов для лечения пациентов с ВИЧ-инфекцией, перебоев с поставками нет,... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T12:10
2022-03-17T12:10
2022-03-17T12:10
здоровье - общество
россия
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
спид
вич
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Ни одна фармацевтическая компания не заявила о сокращении запланированных поставок препаратов для лечения пациентов с ВИЧ-инфекцией, перебоев с поставками нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава России.Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что аудиторы Счетной палаты рекомендовали правительству более эффективно лечить пациентов с ВИЧ-инфекцией."Ни одна из фармацевтических и биотехнологических компаний в настоящий момент не заявила о сокращении запланированных поставок препаратов для антиретровирусной терапии", - говорится в сообщении.Все пациенты с ВИЧ, состоящие на диспансерном учете, имеют возможность бесплатно получать лекарственные препараты, в том числе комбинированные, в необходимом объеме, соответствующие критериям современных клинических рекомендаций, отметили в пресс-службе."Препараты законтрактованы, перебоев с поставками нет", - подчеркнули в Минздраве.
https://ria.ru/20210605/spid-1735418325.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), спид, вич
Минздрав: перебоев с поставками препаратов для лечения ВИЧ-инфекции нет
Минздрав заявил об отсутствии перебоев с поставками препаратов для лечения пациентов с ВИЧ
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Ни одна фармацевтическая компания не заявила о сокращении запланированных поставок препаратов для лечения пациентов с ВИЧ-инфекцией, перебоев с поставками нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава России.
Ранее газета "Коммерсант
" сообщила, что аудиторы Счетной палаты рекомендовали правительству более эффективно лечить пациентов с ВИЧ-инфекцией.
"Ни одна из фармацевтических и биотехнологических компаний в настоящий момент не заявила о сокращении запланированных поставок препаратов для антиретровирусной терапии", - говорится в сообщении.
Все пациенты с ВИЧ, состоящие на диспансерном учете, имеют возможность бесплатно получать лекарственные препараты, в том числе комбинированные, в необходимом объеме, соответствующие критериям современных клинических рекомендаций, отметили в пресс-службе.
"Препараты законтрактованы, перебоев с поставками нет", - подчеркнули в Минздраве.