https://ria.ru/20220317/lechenie-1778628406.html

Минздрав: перебоев с поставками препаратов для лечения ВИЧ-инфекции нет

Минздрав: перебоев с поставками препаратов для лечения ВИЧ-инфекции нет - РИА Новости, 17.03.2022

Минздрав: перебоев с поставками препаратов для лечения ВИЧ-инфекции нет

Ни одна фармацевтическая компания не заявила о сокращении запланированных поставок препаратов для лечения пациентов с ВИЧ-инфекцией, перебоев с поставками нет,... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T12:10

2022-03-17T12:10

2022-03-17T12:10

здоровье - общество

россия

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

спид

вич

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Ни одна фармацевтическая компания не заявила о сокращении запланированных поставок препаратов для лечения пациентов с ВИЧ-инфекцией, перебоев с поставками нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава России.Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что аудиторы Счетной палаты рекомендовали правительству более эффективно лечить пациентов с ВИЧ-инфекцией."Ни одна из фармацевтических и биотехнологических компаний в настоящий момент не заявила о сокращении запланированных поставок препаратов для антиретровирусной терапии", - говорится в сообщении.Все пациенты с ВИЧ, состоящие на диспансерном учете, имеют возможность бесплатно получать лекарственные препараты, в том числе комбинированные, в необходимом объеме, соответствующие критериям современных клинических рекомендаций, отметили в пресс-службе."Препараты законтрактованы, перебоев с поставками нет", - подчеркнули в Минздраве.

https://ria.ru/20210605/spid-1735418325.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), спид, вич