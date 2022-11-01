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До полутора миллиона россиян инфицированы ВИЧ, заявил эксперт - РИА Новости, 01.11.2022
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До полутора миллиона россиян инфицированы ВИЧ, заявил эксперт
До полутора миллиона россиян инфицированы ВИЧ, заявил эксперт - РИА Новости, 01.11.2022
До полутора миллиона россиян инфицированы ВИЧ, заявил эксперт
Вирус иммунодефицита человека выявлен у 1% населения России (примерно у 1,5 миллионов человек), по прогнозам, с 2020 по 2030 год число новых случаев заражения... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T13:22
2022-11-01T13:22
вадим покровский
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
россия
здоровье - общество
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Вирус иммунодефицита человека выявлен у 1% населения России (примерно у 1,5 миллионов человек), по прогнозам, с 2020 по 2030 год число новых случаев заражения ВИЧ составит 660 тысяч, заявил руководитель специализированного научно-исследовательского отдела эпидемиологии и профилактики СПИД ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский."До 1,5 миллиона граждан у нас инфицированы, это 1% населения", - сказал Покровский на конференции по инфекционным болезням "Покровские чтения".По его словам, предполагается, что с 2020 по 2030 год число новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией составит 660 тысяч, всем этим больным будет нужна помощь врачей-инфекционистов.
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вадим покровский, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, здоровье - общество
Вадим Покровский, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Россия, Здоровье - Общество
13:22 01.11.2022
 
До полутора миллиона россиян инфицированы ВИЧ, заявил эксперт

Эксперт Роспотребнадзора Покровский: ВИЧ выявлен у одного процента населения России

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкЛаборатория иммуноферментных исследований
Лаборатория иммуноферментных исследований - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Лаборатория иммуноферментных исследований. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Вирус иммунодефицита человека выявлен у 1% населения России (примерно у 1,5 миллионов человек), по прогнозам, с 2020 по 2030 год число новых случаев заражения ВИЧ составит 660 тысяч, заявил руководитель специализированного научно-исследовательского отдела эпидемиологии и профилактики СПИД ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.
"До 1,5 миллиона граждан у нас инфицированы, это 1% населения", - сказал Покровский на конференции по инфекционным болезням "Покровские чтения".
По его словам, предполагается, что с 2020 по 2030 год число новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией составит 660 тысяч, всем этим больным будет нужна помощь врачей-инфекционистов.
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Вадим ПокровскийФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)РоссияЗдоровье - Общество
 
 
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