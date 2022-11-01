https://ria.ru/20221101/vich-1828384129.html
До полутора миллиона россиян инфицированы ВИЧ, заявил эксперт
До полутора миллиона россиян инфицированы ВИЧ, заявил эксперт - РИА Новости, 01.11.2022
До полутора миллиона россиян инфицированы ВИЧ, заявил эксперт
Вирус иммунодефицита человека выявлен у 1% населения России (примерно у 1,5 миллионов человек), по прогнозам, с 2020 по 2030 год число новых случаев заражения... РИА Новости, 01.11.2022
2022-11-01T13:22
2022-11-01T13:22
2022-11-01T13:22
вадим покровский
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
россия
здоровье - общество
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Вирус иммунодефицита человека выявлен у 1% населения России (примерно у 1,5 миллионов человек), по прогнозам, с 2020 по 2030 год число новых случаев заражения ВИЧ составит 660 тысяч, заявил руководитель специализированного научно-исследовательского отдела эпидемиологии и профилактики СПИД ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский."До 1,5 миллиона граждан у нас инфицированы, это 1% населения", - сказал Покровский на конференции по инфекционным болезням "Покровские чтения".По его словам, предполагается, что с 2020 по 2030 год число новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией составит 660 тысяч, всем этим больным будет нужна помощь врачей-инфекционистов.
https://ria.ru/20220824/zarazhenie-1811858176.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вадим покровский, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, здоровье - общество
Вадим Покровский, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Россия, Здоровье - Общество
До полутора миллиона россиян инфицированы ВИЧ, заявил эксперт
Эксперт Роспотребнадзора Покровский: ВИЧ выявлен у одного процента населения России
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Вирус иммунодефицита человека выявлен у 1% населения России (примерно у 1,5 миллионов человек), по прогнозам, с 2020 по 2030 год число новых случаев заражения ВИЧ составит 660 тысяч, заявил руководитель специализированного научно-исследовательского отдела эпидемиологии и профилактики СПИД ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.
"До 1,5 миллиона граждан у нас инфицированы, это 1% населения", - сказал Покровский на конференции по инфекционным болезням "Покровские чтения".
По его словам, предполагается, что с 2020 по 2030 год число новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией составит 660 тысяч, всем этим больным будет нужна помощь врачей-инфекционистов.