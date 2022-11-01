https://ria.ru/20221101/vich-1828384129.html

До полутора миллиона россиян инфицированы ВИЧ, заявил эксперт

До полутора миллиона россиян инфицированы ВИЧ, заявил эксперт - РИА Новости, 01.11.2022

До полутора миллиона россиян инфицированы ВИЧ, заявил эксперт

Вирус иммунодефицита человека выявлен у 1% населения России (примерно у 1,5 миллионов человек), по прогнозам, с 2020 по 2030 год число новых случаев заражения... РИА Новости, 01.11.2022

2022-11-01T13:22

2022-11-01T13:22

2022-11-01T13:22

вадим покровский

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

россия

здоровье - общество

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Вирус иммунодефицита человека выявлен у 1% населения России (примерно у 1,5 миллионов человек), по прогнозам, с 2020 по 2030 год число новых случаев заражения ВИЧ составит 660 тысяч, заявил руководитель специализированного научно-исследовательского отдела эпидемиологии и профилактики СПИД ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский."До 1,5 миллиона граждан у нас инфицированы, это 1% населения", - сказал Покровский на конференции по инфекционным болезням "Покровские чтения".По его словам, предполагается, что с 2020 по 2030 год число новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией составит 660 тысяч, всем этим больным будет нужна помощь врачей-инфекционистов.

https://ria.ru/20220824/zarazhenie-1811858176.html

россия

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вадим покровский, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, здоровье - общество