https://ria.ru/20211201/vich-1761614196.html

Эксперт назвал число россиян, ежегодно умирающих от ВИЧ-инфекции

Эксперт назвал число россиян, ежегодно умирающих от ВИЧ-инфекции - РИА Новости, 01.12.2021

Эксперт назвал число россиян, ежегодно умирающих от ВИЧ-инфекции

Ежегодно около 30-35 тысяч людей в РФ умирают от ВИЧ-инфекции, потому что поздно обратились за лечением, сообщил руководитель Федерального научно-методического... РИА Новости, 01.12.2021

2021-12-01T12:17

2021-12-01T12:17

2021-12-01T12:17

оон

российская академия наук

федеральный научно-методический центр по профилактике и борьбе со спидом

вадим покровский

россия

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Ежегодно около 30-35 тысяч людей в РФ умирают от ВИЧ-инфекции, потому что поздно обратились за лечением, сообщил руководитель Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом, академик РАН Вадим Покровский.Всемирный день борьбы с синдромом приобретенного иммунодефицита – ВИЧ/СПИДом (World AIDS Day) ежегодно отмечается в мире 1 декабря. Он был учрежден по решению Всемирной организации здравоохранения и Генеральной Ассамблеи ООН, принятому в 1988 году.По его словам, до пандемии коронавируса была неплохая ситуация с врачами инфекционистами."Во время пандемии сейчас очень многих забрали в коронавирусные отделения, проблема существует. Вообще просто по стране было очень мало инфекционистов, поэтому те, кто работают в ковидных отделениях – это люди, прошедшие трехнедельные курсы", - добавил Покровский.ВИЧ – медленно прогрессирующее инфекционное заболевание. Размножаясь ВИЧ поражает клетки иммунной системы – CD4+-Т-лимфоциты. В результате размножения ВИЧ количество CD4+-Т-лимфоцитов постепенно уменьшается. ВИЧ-инфекция поражает защитную систему организма человека, и он становится более подвержен другим инфекционным и опухолевым заболеваниям. СПИД – синдром приобретенного иммунодефицита – тяжелое состояние, которое развивается у человека на фоне выраженного иммунодефицита, вызванного длительным течением ВИЧ-инфекции.

https://radiosputnik.ria.ru/20211129/vich-1761103487.html

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оон, российская академия наук, федеральный научно-методический центр по профилактике и борьбе со спидом, вадим покровский, россия