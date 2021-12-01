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Эксперт назвал число россиян, ежегодно умирающих от ВИЧ-инфекции
Эксперт назвал число россиян, ежегодно умирающих от ВИЧ-инфекции - РИА Новости, 01.12.2021
Эксперт назвал число россиян, ежегодно умирающих от ВИЧ-инфекции
Ежегодно около 30-35 тысяч людей в РФ умирают от ВИЧ-инфекции, потому что поздно обратились за лечением, сообщил руководитель Федерального научно-методического... РИА Новости, 01.12.2021
2021-12-01T12:17
2021-12-01T12:17
оон
российская академия наук
федеральный научно-методический центр по профилактике и борьбе со спидом
вадим покровский
россия
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Ежегодно около 30-35 тысяч людей в РФ умирают от ВИЧ-инфекции, потому что поздно обратились за лечением, сообщил руководитель Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом, академик РАН Вадим Покровский.Всемирный день борьбы с синдромом приобретенного иммунодефицита – ВИЧ/СПИДом (World AIDS Day) ежегодно отмечается в мире 1 декабря. Он был учрежден по решению Всемирной организации здравоохранения и Генеральной Ассамблеи ООН, принятому в 1988 году.По его словам, до пандемии коронавируса была неплохая ситуация с врачами инфекционистами."Во время пандемии сейчас очень многих забрали в коронавирусные отделения, проблема существует. Вообще просто по стране было очень мало инфекционистов, поэтому те, кто работают в ковидных отделениях – это люди, прошедшие трехнедельные курсы", - добавил Покровский.ВИЧ – медленно прогрессирующее инфекционное заболевание. Размножаясь ВИЧ поражает клетки иммунной системы – CD4+-Т-лимфоциты. В результате размножения ВИЧ количество CD4+-Т-лимфоцитов постепенно уменьшается. ВИЧ-инфекция поражает защитную систему организма человека, и он становится более подвержен другим инфекционным и опухолевым заболеваниям. СПИД – синдром приобретенного иммунодефицита – тяжелое состояние, которое развивается у человека на фоне выраженного иммунодефицита, вызванного длительным течением ВИЧ-инфекции.
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оон, российская академия наук, федеральный научно-методический центр по профилактике и борьбе со спидом, вадим покровский, россия
12:17 01.12.2021
 
Эксперт назвал число россиян, ежегодно умирающих от ВИЧ-инфекции

Эксперт Покровский: более 30 тысяч людей в России ежегодно умирают от ВИЧ-инфекции

© Depositphotos / AVezerКрасная лента - символ борьбы со СПИДом
Красная лента - символ борьбы со СПИДом - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© Depositphotos / AVezer
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Ежегодно около 30-35 тысяч людей в РФ умирают от ВИЧ-инфекции, потому что поздно обратились за лечением, сообщил руководитель Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом, академик РАН Вадим Покровский.
Всемирный день борьбы с синдромом приобретенного иммунодефицита – ВИЧ/СПИДом (World AIDS Day) ежегодно отмечается в мире 1 декабря. Он был учрежден по решению Всемирной организации здравоохранения и Генеральной Ассамблеи ООН, принятому в 1988 году.
"У нас где-то в год 30-35 тысяч людей умирают от ВИЧ-инфекции, с ВИЧ-инфекцией. В большей части умирают, потому что поздно обратились за лечением", - сказал Покровский на пресс-конференции, посвященной Всемирному дню борьбы со СПИДом.
По его словам, до пандемии коронавируса была неплохая ситуация с врачами инфекционистами.
"Во время пандемии сейчас очень многих забрали в коронавирусные отделения, проблема существует. Вообще просто по стране было очень мало инфекционистов, поэтому те, кто работают в ковидных отделениях – это люди, прошедшие трехнедельные курсы", - добавил Покровский.
ВИЧ – медленно прогрессирующее инфекционное заболевание. Размножаясь ВИЧ поражает клетки иммунной системы – CD4+-Т-лимфоциты. В результате размножения ВИЧ количество CD4+-Т-лимфоцитов постепенно уменьшается. ВИЧ-инфекция поражает защитную систему организма человека, и он становится более подвержен другим инфекционным и опухолевым заболеваниям. СПИД – синдром приобретенного иммунодефицита – тяжелое состояние, которое развивается у человека на фоне выраженного иммунодефицита, вызванного длительным течением ВИЧ-инфекции.
Медицинский работник производит экспресс-анализ крови на ВИЧ - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
29 ноября, 09:00Сказано в эфире
Он ближе, чем вы думаете: почему ВИЧ уже рядом?
 
ООНРоссийская академия наукФедеральный научно-методический центр по профилактике и борьбе со СПИДомВадим ПокровскийРоссия
 
 
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