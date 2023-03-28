В России снизилось число новых заражений ВИЧ-инфекцией
Минздрав: число заражений ВИЧ-инфекцией в России за 2022 год снизилось на два процента
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкМедицинский работник производит экспресс-анализ крови в мобильном пункте анонимного экспресс-тестирования на ВИЧ
Медицинский работник производит экспресс-анализ крови в мобильном пункте анонимного экспресс-тестирования на ВИЧ. Архивное фото
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Число новых случаев ВИЧ в России ежегодно снижается, в 2022 году оно снизилось на 2%, сообщила пресс-служба Минздрава России.
Ранее президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым поручил ему обратить внимание на борьбу с ВИЧ-инфекцией в регионе.
"Число новых случаев ВИЧ-инфекции в России ежегодно снижается, по оперативным данным, в 2022 году оно снизилось еще на 2%. При этом снижение идет со значительным опережением целевых показателей государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции в Российской Федерации", - говорится в сообщении.
При этом, ежегодно растет охват населения обследованиями на ВИЧ. Охват больных антиретровирусной терапией по итогам 2022 года также вырос и составил 84,9% от лиц, состоящих под диспансерным наблюдением или 82,1% всех лиц, живущих с ВИЧ, уточнили в пресс-службе.
Увеличение качества и продолжительности жизни больных ВИЧ-инфекцией приводит к росту числа живущих с ВИЧ в России, пояснили в пресс-службе. "При этом на территории Урала, Сибири и Поволжья можно выделить несколько регионов, органам исполнительной власти которых следует обратить особое внимание проблемам профилактики ВИЧ-инфекции", - подчеркнули в министерстве.
Однако одной из наименее поражённых ВИЧ территорий Европы остаётся Северо-Кавказский федеральный округ, отметили в пресс-службе.
В понедельник руководитель специализированного научно-исследовательского отдела эпидемиологии и профилактики СПИД ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский сообщил, что первая стадия эпидемии ВИЧ-инфекции отмечается в девяти регионах России, третья стадия, при которой заражены более 1% беременных, – в 27 субъектах страны.