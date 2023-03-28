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В России снизилось число новых заражений ВИЧ-инфекцией - РИА Новости, 28.03.2023
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16:46 28.03.2023
https://ria.ru/20230328/minzdrav-1861302837.html
В России снизилось число новых заражений ВИЧ-инфекцией
В России снизилось число новых заражений ВИЧ-инфекцией - РИА Новости, 28.03.2023
В России снизилось число новых заражений ВИЧ-инфекцией
Число новых случаев ВИЧ в России ежегодно снижается, в 2022 году оно снизилось на 2%, сообщила пресс-служба Минздрава России. РИА Новости, 28.03.2023
2023-03-28T16:46
2023-03-28T16:46
здоровье - общество
россия
самарская область
дмитрий азаров
владимир путин
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
вадим покровский
урал
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Число новых случаев ВИЧ в России ежегодно снижается, в 2022 году оно снизилось на 2%, сообщила пресс-служба Минздрава России. Ранее президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым поручил ему обратить внимание на борьбу с ВИЧ-инфекцией в регионе. "Число новых случаев ВИЧ-инфекции в России ежегодно снижается, по оперативным данным, в 2022 году оно снизилось еще на 2%. При этом снижение идет со значительным опережением целевых показателей государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции в Российской Федерации", - говорится в сообщении. При этом, ежегодно растет охват населения обследованиями на ВИЧ. Охват больных антиретровирусной терапией по итогам 2022 года также вырос и составил 84,9% от лиц, состоящих под диспансерным наблюдением или 82,1% всех лиц, живущих с ВИЧ, уточнили в пресс-службе. Увеличение качества и продолжительности жизни больных ВИЧ-инфекцией приводит к росту числа живущих с ВИЧ в России, пояснили в пресс-службе. "При этом на территории Урала, Сибири и Поволжья можно выделить несколько регионов, органам исполнительной власти которых следует обратить особое внимание проблемам профилактики ВИЧ-инфекции", - подчеркнули в министерстве. Однако одной из наименее поражённых ВИЧ территорий Европы остаётся Северо-Кавказский федеральный округ, отметили в пресс-службе. В понедельник руководитель специализированного научно-исследовательского отдела эпидемиологии и профилактики СПИД ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский сообщил, что первая стадия эпидемии ВИЧ-инфекции отмечается в девяти регионах России, третья стадия, при которой заражены более 1% беременных, – в 27 субъектах страны.
https://ria.ru/20230327/murashko-1860813234.html
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здоровье - общество, россия, самарская область, дмитрий азаров, владимир путин, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), вадим покровский, урал
Здоровье - Общество, Россия, Самарская область, Дмитрий Азаров, Владимир Путин, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Вадим Покровский, Урал
В России снизилось число новых заражений ВИЧ-инфекцией

Минздрав: число заражений ВИЧ-инфекцией в России за 2022 год снизилось на два процента

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкМедицинский работник производит экспресс-анализ крови в мобильном пункте анонимного экспресс-тестирования на ВИЧ
Медицинский работник производит экспресс-анализ крови в мобильном пункте анонимного экспресс-тестирования на ВИЧ - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Медицинский работник производит экспресс-анализ крови в мобильном пункте анонимного экспресс-тестирования на ВИЧ. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Число новых случаев ВИЧ в России ежегодно снижается, в 2022 году оно снизилось на 2%, сообщила пресс-служба Минздрава России.
Ранее президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым поручил ему обратить внимание на борьбу с ВИЧ-инфекцией в регионе.
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"Число новых случаев ВИЧ-инфекции в России ежегодно снижается, по оперативным данным, в 2022 году оно снизилось еще на 2%. При этом снижение идет со значительным опережением целевых показателей государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции в Российской Федерации", - говорится в сообщении.
При этом, ежегодно растет охват населения обследованиями на ВИЧ. Охват больных антиретровирусной терапией по итогам 2022 года также вырос и составил 84,9% от лиц, состоящих под диспансерным наблюдением или 82,1% всех лиц, живущих с ВИЧ, уточнили в пресс-службе.
Увеличение качества и продолжительности жизни больных ВИЧ-инфекцией приводит к росту числа живущих с ВИЧ в России, пояснили в пресс-службе. "При этом на территории Урала, Сибири и Поволжья можно выделить несколько регионов, органам исполнительной власти которых следует обратить особое внимание проблемам профилактики ВИЧ-инфекции", - подчеркнули в министерстве.
Однако одной из наименее поражённых ВИЧ территорий Европы остаётся Северо-Кавказский федеральный округ, отметили в пресс-службе.
В понедельник руководитель специализированного научно-исследовательского отдела эпидемиологии и профилактики СПИД ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский сообщил, что первая стадия эпидемии ВИЧ-инфекции отмечается в девяти регионах России, третья стадия, при которой заражены более 1% беременных, – в 27 субъектах страны.
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Здоровье - ОбществоРоссияСамарская областьДмитрий АзаровВладимир ПутинФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Вадим ПокровскийУрал
 
 
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