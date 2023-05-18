https://ria.ru/20230518/imperator-1872113820.html

Император Николай II

Император Николай II - РИА Новости, 18.05.2023

Император Николай II

Последний российский император Николай II (Николай Александрович Романов), старший сын императора Александра III (1845-1894) и императрицы Марии Федоровны... РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T01:33

2023-05-18T01:33

2023-05-18T01:33

справки

николай ii

александр iii

александра федоровна

следственный комитет россии (ск рф)

русская православная церковь

генеральная прокуратура рф

санкт-петербург

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Последний российский император Николай II (Николай Александрович Романов), старший сын императора Александра III (1845-1894) и императрицы Марии Федоровны (1847-1928), родился 18 мая (6 мая по старому стилю) 1868 года в Царском Селе (ныне город Пушкин Пушкинского района Санкт-Петербурга).В 1877-1889 годы под руководством генерала от инфантерии Григория Даниловича получил образование как наследник престола; среди преподавателей "курса высших наук" в течение последних пяти лет – Николай Бунге (экономика и финансы), Константин Победоносцев (право), Михаил Капустин (международное право), Егор Замысловский (политическая история), Николай Обручев (военная статистика), Генрих Леер (стратегия и военная история), Михаил Драгомиров (боевая подготовка войск), Цезарь Кюи (фортификация). Завершением его образования стало зарубежное путешествие на фрегате "Память Азова" (1890-1891): великий князь Николай Александрович посетил Австро-Венгрию, Грецию, Египет, Индию, Сиам (Таиланд), Китай и Японию (в городе Оцу на его жизнь было совершено покушение, в результате которого он был легко ранен); во Владивостоке 31 мая (19 мая по старому стилю) 1891 года участвовал в закладке первого участка Транссибирской магистрали, затем сухим путем из Владивостока единственный из династии Романовых проехал через всю Сибирь и возвратился в Санкт-Петербург.Военную службу проходил в гвардии: командир роты лейб-гвардии Преображенского полка (1888), эскадрона лейб-гвардии Гусарского полка (1890), 1-й батареи Гвардейской конно-артиллерийской бригады (1892), 1-го батальона лейб-гвардии Преображенского полка (с 1893); с 1892 года – полковник.Привлекался отцом к делам по государственному управлению: с 1889 года присутствовал на заседаниях Государственного совета и Комитета министров, возглавлял Особый комитет для помощи нуждающимся в местностях, пострадавших от неурожая (1891-1893). Возглавлял Комитет Сибирской железной дороги (1893-1905). При сооружении Транссибирской магистрали Николай II взял курс на всемерное поощрение массового переселенчества малоземельных крестьян из Европейской России в Сибирь, участвовал в выработке системы государственной помощи переселенцам, прекратил практику выдворения на прежнее место жительства "самовольных" переселенцев (1895) и др. (организация переселенческого дела стала одним из главных направлений деятельности правительства). В апреле 1894 года состоялась помолвка будущего императора с принцессой Алисой Дармштадт‑Гессенской, дочерью великого герцога Гессенского, внучкой английской королевы Виктории. После перехода в православие она приняла имя Александры Федоровны.1 ноября (20 октября по старому стилю) 1894 года скончался Александр III. За несколько часов до кончины умирающий император обязал сына подписать Манифест о восшествии на престол. 26 ноября (14 ноября по старому стилю) 1894 года император Николай Александрович совершил бракосочетание с Александрой Федоровной. У Николая II и его супруги родились четыре дочери – великие княжны Ольга (1895), Татьяна (1897), Мария (1899) и Анастасия (1901) – и наследник престола цесаревич Алексей (1904).26 мая (14 мая по старому стилю) 1896 года в Москве прошла коронация Николая II. В первые несколько лет царствования Николая Второго в России была проведена перепись населения, а также осуществлена денежная и судебная реформы. Промышленный рост, начатый при Александре III, продолжился при Николае II, из аграрной страны Россия постепенно становилась государством с динамично развивающейся экономикой. В тот же период были проведены "столыпинские" реформы, повысились темпы сельскохозяйственного производства, стартовала добыча угля и нефти. В годы правления последнего русского императора было построено более 70 тысяч километров железных дорог, простирающихся до восточных рубежей империи. Это было необходимым условием успешного развития производства и торговли.При этом царствование Николая II проходило в обстановке нараставшего революционного движения и усложнения внешнеполитической ситуации (Русско-японская война 1904-1905 годов; Кровавое воскресенье; революция 1905-1907 годов; Первая мировая война; Февральская революция 1917 года).Под влиянием сильного общественного движения в пользу политических преобразований, 30 октября (17 октября по старому стилю) 1905 года Николай II подписал манифест "Об усовершенствовании государственного порядка": народу даровалась свобода слова, печати, личности, совести, собраний, союзов; в качестве законодательного органа создавалась Государственная Дума.Переломным рубежом в судьбе Николая II стал 1914 год – начало Первой мировой войны, которая обострила внутренние проблемы страны. В Петрограде (ныне Санкт-Петербург) начались волнения, которые переросли в массовые выступления против правительства и династии. 15 марта (2 марта по старому стилю) 1917 года в Пскове Николай II подписал акт отречения от престола, передав власть своему брату великому князю Михаилу Александровичу, который не принял корону.20 марта (7 марта по старому стилю) 1917 года Временное правительство издало приказ об аресте царя. 22 марта (9 марта по старому стилю) 1917 года Николай II и его семья были арестованы. Первые пять месяцев они находились под охраной в Царском Селе, в августе 1917 года их переправили в Тобольск, где царская семья провела восемь месяцев. В мае 1918 года царская семья была перевезена в Екатеринбург, ее разместили в доме горного инженера Николая Ипатьева. Режим содержания Романовых был установлен крайне тяжелый.В ночь на 17 июля (4 июля по старому стилю) 1918 года Николай II, царица, пятеро их детей и несколько приближенных были без суда и следствия расстреляны в небольшой комнате в нижнем этаже дома, куда жертвы были заведены под предлогом эвакуации. Самого царя застрелил из пистолета в упор комендант Ипатьевского дома Янкель Юровский. Тела убитых вывезли за город, пытались уничтожить и скрыть.Первоначальным местом уничтожения и захоронения тел стали старые шахты в урочище Ганина Яма. Но когда стало понятно, что скрыть это место от посторонних не удалось, останки были перевезены в Поросенков Лог и зарыты прямо на Старой Коптяковской дороге. Долгое время считалось, что они полностью уничтожены.Впервые царские останки обнаружили геолог Александр Авдонин и киносценарист Гелий Рябов в 1979 году, однако в советское время о своей находке они никому не сообщили. Официально захоронение было вскрыто в 1991 году – тогда были обнаружены останки девяти из 11 человек. В 1993 году Генпрокуратура России возбудила дело о гибели семьи Романовых.По мнению следствия, найденные останки принадлежали членам царской семьи – Николаю II, его супруге Александре Федоровне, трем их дочерям – Ольге, Татьяне, Анастасии, доктору Евгению Боткину и трем слугам – Анне Демидовой, Алоизию Труппу и Ивану Харитонову. Фрагменты костей, предположительно, цесаревича Алексея и четвертой дочери – великой княжны Марии обнаружили при проведении археологических раскопок лишь в 2007 году (к югу от места первого захоронения).Следствие, проведенное в 1990-х годах, пришло к выводу о подлинности "екатеринбургских останков", и в 1998 году они были захоронены в усыпальнице Романовых в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга. Однако Русская церковь тогда не получила ответов на ряд вопросов (кроме того, ее просьба о проведении дополнительных экспертиз не была удовлетворена), поэтому не признала результаты расследования. В 2000 году Николай II и члены его семьи были причислены РПЦ к лику святых в чине страстотерпцев.Осенью 2015 года возобновилось расследование дела о гибели членов дома Романовых. На этот раз – в тесном взаимодействии с представителями Русской православной церкви. Была сформирована новая следственная группа, дело взято под контроль главой СК Александром Бастрыкиным. В июле 2018 года представитель СК сообщил, что комплексные молекулярно-генетические экспертизы подтвердили принадлежность найденных останков членам царской семьи и их окружению. Кроме того, специалисты установили родство императора Александра III, эксгумированного в Петропавловском соборе Петербурга, и погибшего человека, идентифицированного как Николай II.В июле 2020 года старший следователь по особо важным делам при председателе СК Марина Молодцова рассказала журналистам, что найденные в 2007 году человеческие останки принадлежат цесаревичу Алексею и великой княжне Марии.На тот момент они находились на хранении в Ново-Спасском мужском монастыре в Москве. Директор Научного центра генетики и наук о жизни университета "Сириус", член-корреспондент РАН, доктор биологических наук Евгений Рогаев в документальном фильме "Дело Романовых. Следствием установлено" сообщил, что ген гемофилии позволил подтвердить подлинность останков сына Николая II цесаревича Алексея. В январе 2022 года Следственный комитет РФ окончательно подтвердил подлинность останков царской семьи Романовых.В марте 2022 года председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) заявил, что доказательства того, что "екатеринбургские останки" принадлежат царской семье, очевидны и достаточны. В октябре 2008 года Президиум Верховного суда Российской Федерации постановил признать необоснованными репрессии и постановил реабилитировать Николая Романова, его супругу и пятерых детей. В начале 2000-х годов на месте снесенного в 1977 году дома Ипатьева, где произошел расстрел царской семьи, был построен православный храм-памятник на Крови в честь Всех Святых, в земле Российской просиявших. У главного входа в храм был установлен памятник царской семье. Композиция изображает царскую семью за несколько минут до расстрела. На века запечатлен тот момент, когда император с женой и детьми спускаются в расстрельную комнату.Памятники Николаю II были установлены в России и за рубежом: в Сербии, в Боснии и Герцеговине, а также в подмосковном селе Тайнинское, во Владивостоке, Новосибирске и других городах.26 апреля 2018 года в Тобольске в историческом здании Губернаторского дома, где с августа 1917 года по апрель 1918 года жила семья императора Николая II был открыт музей. Указом президента Российской Федерации от 31 мая 2019 года по итогам открытого голосования международному аэропорту "Мурманск" было присвоено имя последнего Российского императора Николая II.В Ростове-на-Дону имя императора Николая II носит Кадетская школа "Второй Донской кадетский корпус" Донского государственного технического университета.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, николай ii, александр iii, александра федоровна, следственный комитет россии (ск рф), русская православная церковь, генеральная прокуратура рф, санкт-петербург, россия