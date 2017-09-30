Боснийские сербы установили новый памятник царю Николаю II

ДОБОЙ (Босния и Герцеговина), 30 сен – РИА Новости. Новый памятник российскому императору Николаю II был открыт в субботу близ города Добой на севере Боснии и Герцеговины (БиГ), передает корреспондент РИА Новости.

Торжественная церемония открытия и освящения памятника, установленного в деревне Ритешич, организована Обществом русско-сербской дружбы и единства православных народов (Республика Сербская, БиГ) при поддержке российского посольства. Монумент установлен в знак признания русскому царю, который встал на защиту сербов в Первой мировой войне.

"Это мероприятие очень символично, поскольку наглядно свидетельствует о том, как тесно оказались переплетены судьбы наших народов, которые на протяжении истории стояли вместе, поддерживая друг друга в годы тяжелейших испытаний", — заявил на церемонии посол РФ в БиГ Петр Иванцов.

Он подчеркнул, что Первая мировая война была страшной эпохой. "Россия выступила в защиту сербского народа с первых дней войны и тем самым в очередной раз явила пример самопожертвования ради спасения своих единоверцев и преемственности русской политики по отношению ко всем православным народам", — отметил Иванцов.

"Здесь хорошо помнят личный вклад Николая Второго, который поставил ультиматум союзникам, уже списавшим со счетов и отказавшихся спасать израненную сербскую армию, и в итоге добился ее эвакуации на остров Корфу зимой 1916 года", — напомнил дипломат.

В свою очередь министр энергетики в правительстве Республики Сербской Петер Джокич отметил, что установление памятника в столь удаленной от России точке "достаточно говорит о том, сколько любви у сербского народа к России и ко всему тому, что Россия делает сегодня и делала ранее в своей истории, чтобы сделать мир лучше, более праведным и развитым".

Всего в мероприятии, посвященном открытию памятника, приняли участие около тысячи человек, в том числе представители руководства Республики Сербской, Сербской православной церкви, российских и сербских экспертных и научных кругов, боснийские и сербские парламентарии, бизнесмены, дипломаты.

Инициатором установки памятника авторства скульптора Игора Шетера из Сербии выступил председатель Общества русско-сербской дружбы и единства православных народов Зоран Гаич, который в деревне Ритешич реализует проект создания Монастырского комплекса св. Матроны Московской и русского этно-села.