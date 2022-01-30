https://ria.ru/20220130/gemofiliya-1770226270.html

Ген гемофилии подтвердил подлинность найденных останков сына Николая II

Ген гемофилии подтвердил подлинность найденных останков сына Николая II - РИА Новости, 30.01.2022

Ген гемофилии подтвердил подлинность найденных останков сына Николая II

Ген гемофилии позволил подтвердить подлинность останков сына Николая II цесаревича Алексея, сообщил директор Научного центра генетики и наук о жизни... РИА Новости, 30.01.2022

2022-01-30T21:36

2022-01-30T21:36

2022-01-30T21:52

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екатеринбург

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николай ii

александра федоровна

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Ген гемофилии позволил подтвердить подлинность останков сына Николая II цесаревича Алексея, сообщил директор Научного центра генетики и наук о жизни университета "Сириус", член-корреспондент РАН, доктор биологических наук Евгений Рогаев в документальном фильме "Дело Романовых. Следствием установлено".Премьера фильма состоялась в воскресенье на Первом канале.Экспертизы ДНК проводились по трём линиям - женской, мужской и бесполой."Мы показали, кто является носителем мутации, кто не является, обнаружили это, действительно, у Алексея. У Александры Федоровны присутствует как здоровый вариант, так и этот больной вариант, как и ожидалось, потому что у нее две икс-хромосомы, у Алексея одна икс-хромосома - присутствует только больной вариант. У сестер получилось так, что старшие сестры не являются носителями гемофилии и у одной из младших сестер мы обнаружили, что она, действительно, является носителем. Если мы ориентируемся на антропологические выводы, то это у Анастасии", - сказал эксперт.В захоронении, помимо костных фрагментов, был обнаружен кусочек обгоревшей полосатой ткани: как известно, цесаревич Алексей в день убийства был одет в тельняшку.Последний российский император Николай II и его семья были расстреляны летом 1918 года в Екатеринбурге. В 1991 году было вскрыто захоронение в месте под названием Поросенков лог под Екатеринбургом - предположительно, останки царской четы, трех дочерей и их окружения. В 2007 году недалеко от этого места было найдено еще одно захоронение - возможно, цесаревича Алексея и великой княжны Марии. В 2000 году Русская церковь причислила Николая II и членов его семьи к лику святых. После вскрытия захоронения под Екатеринбургом останки членов императорской семьи были захоронены в усыпальнице Петропавловского собора Санкт-Петербурга. Однако Русская православная церковь (РПЦ) не признала найденные останки подлинными из-за нехватки доказательств.В июле 2018 года представитель СК РФ сообщил, что комплексные молекулярно-генетические экспертизы подтвердили принадлежность найденных в районе Поросенкова лога под Екатеринбургом останков членам царской семьи и их окружению. Кроме того, специалисты установили родство императора Александра III, останки которого эксгумировали в Петропавловском соборе Петербурга, и погибшего человека, идентифицированного как Николай II.В июле 2020 года было объявлено, что найденные в 2007 году в Поросенковом логу человеческие останки принадлежат детям Николая II - цесаревичу Алексею и великой княжне Марии.В январе 2022 года председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) заявил, что на его взгляд "ничего сегодня не мешает признанию подлинности Екатеринбургских останков". По его мнению, у членов Священного синода РПЦ "не осталось сомнения в подлинности останков, но решение должно быть за высшим руководством церкви, а высшее руководство церкви - это Архиерейский собор". Архиерейский собор, предварительно запланированный на май 2022 года, может принять решение в пользу подлинности останков, если аргументы в пользу этого возобладают, а полнота церкви с этим согласится, добавил митрополит.

https://ria.ru/20211230/startsa-1766053301.html

https://ria.ru/20211018/rassledovanie-1755017538.html

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общество, санкт-петербург, екатеринбург, следственный комитет россии (ск рф), российская академия наук, николай ii, александра федоровна, московский патриархат, россия