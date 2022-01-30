21:36 30.01.2022 (обновлено: 21:52 30.01.2022)
Ген гемофилии подтвердил подлинность найденных останков сына Николая II
В РАН заявили, что ген гемофилии подтвердил подлинность найденных останков сына Николая II
© РИА Новости / Императрица Александра Федоровна / Перейти в фотобанкИмператор Николай II с сыном Алексеем
Император Николай II с сыном Алексеем
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Ген гемофилии позволил подтвердить подлинность останков сына Николая II цесаревича Алексея, сообщил директор Научного центра генетики и наук о жизни университета "Сириус", член-корреспондент РАН, доктор биологических наук Евгений Рогаев в документальном фильме "Дело Романовых. Следствием установлено".
Премьера фильма состоялась в воскресенье на Первом канале.
Экспертизы ДНК проводились по трём линиям - женской, мужской и бесполой.
"Мы показали, кто является носителем мутации, кто не является, обнаружили это, действительно, у Алексея. У Александры Федоровны присутствует как здоровый вариант, так и этот больной вариант, как и ожидалось, потому что у нее две икс-хромосомы, у Алексея одна икс-хромосома - присутствует только больной вариант. У сестер получилось так, что старшие сестры не являются носителями гемофилии и у одной из младших сестер мы обнаружили, что она, действительно, является носителем. Если мы ориентируемся на антропологические выводы, то это у Анастасии", - сказал эксперт.
В захоронении, помимо костных фрагментов, был обнаружен кусочек обгоревшей полосатой ткани: как известно, цесаревич Алексей в день убийства был одет в тельняшку.
30 декабря 2021, 08:00Религия"Пирожные или английская пуля". Кто убил самого знаменитого русского старца
Последний российский император Николай II и его семья были расстреляны летом 1918 года в Екатеринбурге. В 1991 году было вскрыто захоронение в месте под названием Поросенков лог под Екатеринбургом - предположительно, останки царской четы, трех дочерей и их окружения. В 2007 году недалеко от этого места было найдено еще одно захоронение - возможно, цесаревича Алексея и великой княжны Марии. В 2000 году Русская церковь причислила Николая II и членов его семьи к лику святых. После вскрытия захоронения под Екатеринбургом останки членов императорской семьи были захоронены в усыпальнице Петропавловского собора Санкт-Петербурга. Однако Русская православная церковь (РПЦ) не признала найденные останки подлинными из-за нехватки доказательств.
В июле 2018 года представитель СК РФ сообщил, что комплексные молекулярно-генетические экспертизы подтвердили принадлежность найденных в районе Поросенкова лога под Екатеринбургом останков членам царской семьи и их окружению. Кроме того, специалисты установили родство императора Александра III, останки которого эксгумировали в Петропавловском соборе Петербурга, и погибшего человека, идентифицированного как Николай II.
В июле 2020 года было объявлено, что найденные в 2007 году в Поросенковом логу человеческие останки принадлежат детям Николая II - цесаревичу Алексею и великой княжне Марии.
В январе 2022 года председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) заявил, что на его взгляд "ничего сегодня не мешает признанию подлинности Екатеринбургских останков". По его мнению, у членов Священного синода РПЦ "не осталось сомнения в подлинности останков, но решение должно быть за высшим руководством церкви, а высшее руководство церкви - это Архиерейский собор". Архиерейский собор, предварительно запланированный на май 2022 года, может принять решение в пользу подлинности останков, если аргументы в пользу этого возобладают, а полнота церкви с этим согласится, добавил митрополит.
18 октября 2021, 12:56СК опубликовал третий том книги о расследовании убийства царской семьи