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В РПЦ высказались о подлинности "екатеринбургских останков"

В РПЦ высказались о подлинности "екатеринбургских останков" - РИА Новости, 21.03.2022

В РПЦ высказались о подлинности "екатеринбургских останков"

Доказательства того, что "екатеринбургские останки" принадлежат царской семье, очевидны и достаточны, заявил председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T11:30

2022-03-21T11:30

2022-03-21T12:12

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Доказательства того, что "екатеринбургские останки" принадлежат царской семье, очевидны и достаточны, заявил председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев)."Мы не можем предрешать, что решит Архиерейский собор. У нас есть достаточные и очевидные основания и доказательства, что екатеринбургские останки – это останки членов царской семьи", - сказал он в эфире передачи "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".Митрополит отметил, что с "екатеринбургскими останками" было проведено множество экспертиз, в том числе по просьбе церкви."Мне кажется, информация подлинности екатеринбургских останков значительно перевешивает те, которые могли бы против подлинности", - добавил он.Члены царской семьи, их доктор Евгений Боткин и трое слуг были расстреляны в ночь на 17 июля 1918 года в доме инженера Ипатьева в Екатеринбурге. В 1991 году было вскрыто захоронение в месте под названием Поросенков лог под Екатеринбургом (предположительно, останки царской четы, трех дочерей - великих княжон, и их окружения). В 2007 году недалеко от этого места было найдено еще одно захоронение (возможно, цесаревича Алексея и великой княжны Марии). В 2000 году Русская церковь причислила Николая II и членов его семьи к лику святых. После вскрытия захоронения под Екатеринбургом останки членов императорской семьи были захоронены в усыпальнице Петропавловского собора Санкт-Петербурга. Однако РПЦ не признала найденные останки подлинными из-за нехватки доказательств.В январе 2022 года председатель митрополит Иларион заявил в эфире телеканала "Россия 24", что на его взгляд "ничего сегодня не мешает признанию подлинности екатеринбургских останков". По его мнению, у членов Священного синода РПЦ "не осталось сомнения в подлинности останков, но решение должно быть за высшим руководством церкви, а высшее руководство церкви - это Архиерейский собор". Архиерейский собор, предварительно запланированный на май 2022 года, может принять решение в пользу подлинности останков, если аргументы в пользу этого возобладают, а полнота церкви с этим согласится, добавил митрополит.Предыдущий Архиерейский собор состоялся в 2017 году. Провести Архиерейский собор планировалось в ноябре 2021 года, но впоследствии в связи со сложной эпидемической обстановкой его перенесли на 26-29 мая 2022 года.

https://ria.ru/20211022/romanovy-1755642807.html

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санкт-петербург, екатеринбург, русская православная церковь