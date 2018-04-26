Музей семьи Николая Второго открыли в Тобольске

ТЮМЕНЬ, 26 апр — РИА Новости. Музей семьи последнего российского императора Николая II торжественно открыли в Тобольске в историческом здании Губернаторского дома в четверг, объект станет центром экскурсионной программы туристического проекта "Царский маршрут", реализуемый под эгидой министерства культуры РФ, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.

"Мы участвуем в историческом событии. Открытие музея семьи императора Николая II имеет очень большое значение не только для нашего региона, но и для всей России. Мы знаем, какая трагическая судьба постигла эту семью. Я уверен, музей будет востребован. Тоболяки и многочисленные гости древней столицы Сибири будут приходить сюда, чтобы познакомиться с очень интересными фактами нашей истории", — сказал глава регион Владимир Якушев на торжественной церемонии.

С августа 1917 года по апрель 2018 года в доме, где расположился музей, жила сосланная в Тобольск семья императора Николая II. Наиболее ценные и интересные экспонаты — плакетка из мамонтовой кости с автографом цесаревича Николая, подаренный им тобольскому музею штандарт, под которым будущий царь путешествовал по Сибири, семейный альбом с любительскими фотографиями царской семьи в Тобольске, шелковая шаль, принадлежавшая императрице Александре Федоровне, а также Евангелие с ее автографом.

Проект создания в Тобольске музея царской семьи реализован под патронатом губернатора Тюменской области Владимира Якушева совместно с Тобольско-Тюменской митрополией и Фондом содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество".

"Наше время нуждается в светлых нравственных ориентирах, за которыми бы мы все, и взрослые, и дети, следовали бы в повседневной жизни. Я хотела бы, чтобы этот музей и высокий духовный пример царственных страстотерпцев напомнил бы всем нам об ответственном отношении к своему Отечеству, к своей семье, к своей вере. Пусть этот музей послужит добру и созиданию", — отметила председатель наблюдательного совета Фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" Анна Громова.

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