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https://ria.ru/20220130/romanovy-1770226714.html
СК окончательно подтвердил подлинность останков царской семьи Романовых
СК окончательно подтвердил подлинность останков царской семьи Романовых - РИА Новости, 30.01.2022
СК окончательно подтвердил подлинность останков царской семьи Романовых
Проведенные следствием экспертизы подтвердили подлинность останков императорской семьи Романовых, убитых в 1918 году, сообщила старший следователь по особо... РИА Новости, 30.01.2022
2022-01-30T21:44
2022-01-30T23:04
общество
санкт-петербург
екатеринбург
следственный комитет россии (ск рф)
русская православная церковь
николай ii
александра федоровна
московский патриархат
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Проведенные следствием экспертизы подтвердили подлинность останков императорской семьи Романовых, убитых в 1918 году, сообщила старший следователь по особо важным делам при председателе СК Марина Молодцова в документальном фильме "Дело Романовых. Следствием установлено", показанном на Первом канале."Выводы современного следствия совпали с выводами историко-архивной экспертизы о том, что в ночь с 16 на 17 июля 1918 года в доме Ипатьева в городе Екатеринбурге были расстреляны император Николай Второй, его супруга Александра Федоровна, четверо их дочерей — Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия, их сын Алексей и те лица, которые остались им верными до конца", — сказала она.Последнего российского императора Николая II и его семью расстреляли летом 1918 года в Екатеринбурге. В 1991 году было вскрыто захоронение в месте под названием Поросенков Лог под Екатеринбургом (предположительно, останки царской четы, трех дочерей — великих княжон и их окружения). В 2007 году недалеко от этого места нашли еще одно захоронение (возможно, цесаревича Алексея и великой княжны Марии). В 2000 году Русская церковь причислила Николая II и членов его семьи к лику святых. После вскрытия захоронения под Екатеринбургом останки членов императорской семьи захоронили в усыпальнице Петропавловского собора Санкт-Петербурга. Однако Русская православная церковь (РПЦ) не признала их подлинными из-за нехватки доказательств.В июле 2018 года представитель СК сообщил, что комплексные молекулярно-генетические экспертизы подтвердили принадлежность найденных останков членам царской семьи и их окружению. Кроме того, специалисты установили родство императора Александра III, эксгумированного в Петропавловском соборе Петербурга, и погибшего человека, идентифицированного как Николай II.В июле 2020 года Молодцова рассказала журналистам, что найденные в 2007 году человеческие останки принадлежат цесаревичу Алексею и великой княжне Марии.В январе 2022 года председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) заявил, что, на его взгляд, "ничего сегодня не мешает признанию подлинности Екатеринбургских останков". По его мнению, у членов Священного синода РПЦ "не осталось сомнения в их подлинности, но решение должно быть за высшим руководством церкви, а высшее руководство церкви — это Архиерейский собор".
https://ria.ru/20220130/gemofiliya-1770226270.html
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общество, санкт-петербург, екатеринбург, следственный комитет россии (ск рф), русская православная церковь, николай ii, александра федоровна, московский патриархат, россия
21:44 30.01.2022 (обновлено: 23:04 30.01.2022)
 
СК окончательно подтвердил подлинность останков царской семьи Романовых

СК окончательно подтвердил подлинность останков императорской семьи Романовых

© Фото : Public DomainРоссийский император Николай II, императрица Александра Федоровна, великие княжны Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия, цесаревич Алексей
Российский император Николай II, императрица Александра Федоровна, великие княжны Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия, цесаревич Алексей - РИА Новости, 1920, 30.01.2022
© Фото : Public Domain
Российский император Николай II, императрица Александра Федоровна, великие княжны Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия, цесаревич Алексей
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Проведенные следствием экспертизы подтвердили подлинность останков императорской семьи Романовых, убитых в 1918 году, сообщила старший следователь по особо важным делам при председателе СК Марина Молодцова в документальном фильме "Дело Романовых. Следствием установлено", показанном на Первом канале.
"Выводы современного следствия совпали с выводами историко-архивной экспертизы о том, что в ночь с 16 на 17 июля 1918 года в доме Ипатьева в городе Екатеринбурге были расстреляны император Николай Второй, его супруга Александра Федоровна, четверо их дочерей — Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия, их сын Алексей и те лица, которые остались им верными до конца", — сказала она.
Император Николай II с сыном Алексеем - РИА Новости, 1920, 30.01.2022
21:36
Ген гемофилии подтвердил подлинность найденных останков сына Николая II
Последнего российского императора Николая II и его семью расстреляли летом 1918 года в Екатеринбурге. В 1991 году было вскрыто захоронение в месте под названием Поросенков Лог под Екатеринбургом (предположительно, останки царской четы, трех дочерей — великих княжон и их окружения). В 2007 году недалеко от этого места нашли еще одно захоронение (возможно, цесаревича Алексея и великой княжны Марии).
В 2000 году Русская церковь причислила Николая II и членов его семьи к лику святых. После вскрытия захоронения под Екатеринбургом останки членов императорской семьи захоронили в усыпальнице Петропавловского собора Санкт-Петербурга. Однако Русская православная церковь (РПЦ) не признала их подлинными из-за нехватки доказательств.
В июле 2018 года представитель СК сообщил, что комплексные молекулярно-генетические экспертизы подтвердили принадлежность найденных останков членам царской семьи и их окружению. Кроме того, специалисты установили родство императора Александра III, эксгумированного в Петропавловском соборе Петербурга, и погибшего человека, идентифицированного как Николай II.
В июле 2020 года Молодцова рассказала журналистам, что найденные в 2007 году человеческие останки принадлежат цесаревичу Алексею и великой княжне Марии.
В январе 2022 года председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) заявил, что, на его взгляд, "ничего сегодня не мешает признанию подлинности Екатеринбургских останков". По его мнению, у членов Священного синода РПЦ "не осталось сомнения в их подлинности, но решение должно быть за высшим руководством церкви, а высшее руководство церкви — это Архиерейский собор".
Григорий Распутин - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
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