21:44 30.01.2022 (обновлено: 23:04 30.01.2022)
СК окончательно подтвердил подлинность останков царской семьи Романовых
СК окончательно подтвердил подлинность останков императорской семьи Романовых
© Фото : Public DomainРоссийский император Николай II, императрица Александра Федоровна, великие княжны Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия, цесаревич Алексей
© Фото : Public Domain
Российский император Николай II, императрица Александра Федоровна, великие княжны Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия, цесаревич Алексей
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Проведенные следствием экспертизы подтвердили подлинность останков императорской семьи Романовых, убитых в 1918 году, сообщила старший следователь по особо важным делам при председателе СК Марина Молодцова в документальном фильме "Дело Романовых. Следствием установлено", показанном на Первом канале.
"Выводы современного следствия совпали с выводами историко-архивной экспертизы о том, что в ночь с 16 на 17 июля 1918 года в доме Ипатьева в городе Екатеринбурге были расстреляны император Николай Второй, его супруга Александра Федоровна, четверо их дочерей — Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия, их сын Алексей и те лица, которые остались им верными до конца", — сказала она.
Последнего российского императора Николая II и его семью расстреляли летом 1918 года в Екатеринбурге. В 1991 году было вскрыто захоронение в месте под названием Поросенков Лог под Екатеринбургом (предположительно, останки царской четы, трех дочерей — великих княжон и их окружения). В 2007 году недалеко от этого места нашли еще одно захоронение (возможно, цесаревича Алексея и великой княжны Марии).
В 2000 году Русская церковь причислила Николая II и членов его семьи к лику святых. После вскрытия захоронения под Екатеринбургом останки членов императорской семьи захоронили в усыпальнице Петропавловского собора Санкт-Петербурга. Однако Русская православная церковь (РПЦ) не признала их подлинными из-за нехватки доказательств.
В июле 2018 года представитель СК сообщил, что комплексные молекулярно-генетические экспертизы подтвердили принадлежность найденных останков членам царской семьи и их окружению. Кроме того, специалисты установили родство императора Александра III, эксгумированного в Петропавловском соборе Петербурга, и погибшего человека, идентифицированного как Николай II.
В июле 2020 года Молодцова рассказала журналистам, что найденные в 2007 году человеческие останки принадлежат цесаревичу Алексею и великой княжне Марии.
В январе 2022 года председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) заявил, что, на его взгляд, "ничего сегодня не мешает признанию подлинности Екатеринбургских останков". По его мнению, у членов Священного синода РПЦ "не осталось сомнения в их подлинности, но решение должно быть за высшим руководством церкви, а высшее руководство церкви — это Архиерейский собор".
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