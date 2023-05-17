https://ria.ru/20230517/sarkozi-1872359377.html

Биография Николя Саркози

Биография Николя Саркози - РИА Новости, 17.05.2023

Биография Николя Саркози

Бывший президент Франции Николя Саркози (Nicolas Sarkozy, настоящее имя Николя Поль Стефан Саркози де Надь-Боча) родился 28 января 1955 года в Париже. РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T13:04

2023-05-17T13:04

2023-05-17T13:04

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Бывший президент Франции Николя Саркози (Nicolas Sarkozy, настоящее имя Николя Поль Стефан Саркози де Надь-Боча) родился 28 января 1955 года в Париже. В 1978 году со степенью магистра частного права окончил Университет "Париж X" в столичном пригороде Нантер, впоследствии там же защитил диплом уровня DEA (Диплом углубленного обучения). С 1979 года по 1981 год учился в парижском Институте политических исследований Сьянс-По. В 1981 году получил профессиональный сертификат адвоката. До 1987 года занимался юридической практикой в Париже, специализируясь в праве в области недвижимости.В 1974 году Саркози вступил в партию "Союз демократов в поддержку республики", позднее переименованную в "Объединение в поддержку республики" (ОПР).В 1977 году стал членом руководства ОПР, в 1988 году – национальным секретарем, с 1998 года – генеральным секретарем партии. Подал в отставку с поста лидера партии после поражения ОПР на выборах в Европарламент в 1999 году. В 1977 году Николя Саркози стал членом городского совета в городе Нейи-сюр-Сен.С 1983 года по 2002 год – мэр города Нейи-сюр-Сен.В 1986-1988 годах Николя Саркози был вице-президентом генерального совета департамента О-де-Сен (Верхняя Сена).С 1988 года по 2002 год – депутат Национального собрания (нижней палаты парламента) Франции. С июля по сентябрь 1999 года был членом Европарламента.В 1993-1995 годах входил в правительство Эдуара Балладюра, где занимал посты министра по бюджету и официального представителя правительства. Помимо этого, исполнял обязанности пресс-секретаря правительства.В 2002-2004 года – министр внутренних дел, в 2004 году – министр экономики, финансов и промышленности в правительстве Жана-Пьера Раффарена, в 2005-2007 года – министр внутренних дел в правительстве Доминика де Вильпена.В ноябре 2004 года Николя Саркози стал председателем "Союза за народное движение" (СНД) (партия-преемница "Объединения в поддержку республики"). В январе 2007 года на общенациональном съезде СНД Саркози официально был выдвинут кандидатом в президенты от правящей партии. В апреле 2007 года был избран президентом Франции, набрав 53,06% голосов во втором туре. В период своего президентства Саркози боролся с последствиями мирового финансово-экономического кризиса 2008-2011 годов. Совместно с назначенным им премьер-министром Франсуа Фийоном инициировал глубокие структурные реформы французской экономики, конституционную, административную и пенсионную реформы. Инициатор подписания Лиссабонского договора 2007 года, создания Союза для Средиземноморья (2008), реинтеграции Франции в военные структуры НАТО (2009), военной операции в Ливии (2011). В 2008 году выступил с посреднической миссией по урегулированию юго­осетинского конфликта, сторонник развития торгово-экономических связей с КНР и РФ. В 2012 году проиграл президентские выборы Франсуа Олланду. В том же году Саркози вернулся к адвокатской практике, но уже в 2014 году сообщил о своем возвращении в политику. В ноябре 2014 года был избран председателем партии "Союз за народное движение" (в мае 2015 года переименована в "Республиканцы"). Заявил о намерении участвовать в выборах президента Франции в 2017 году. В ноябре 2016 года оставил пост председателя партии "Республиканцы" ради предвыборной кампании, но проиграл в первом туре праймериз и выбыл из президентской гонки. Был замешан в ряде коррупционных скандалов.Весной 2012 года разразился скандал вокруг возможной финансовой поддержки Саркози со стороны бывшего ливийского лидера Муамара Каддафи – французское издание Mediapart опубликовало документы, в которых говорилось, что ливийский режим якобы передал 50 миллионов евро на нужды президентской кампании Саркози на выборах 2007 года. Данную информацию подтвердить не удалось. 20 марта 2018 года СМИ сообщили, что Николя Саркози помещен под стражу в Нантере (пригород Парижа), куда был вызван в рамках разбирательства по делу о возможном финансировании Ливией его президентской кампании 2007 года. После 25 часов допроса с перерывом на сон Саркози предъявили обвинения в рамках расследования дела о возможном финансировании из Ливии его президентской кампании 2007 года. В вину бывшему президенту вменяют пассивную коррупцию, нелегальное финансирование избирательной кампании и сокрытие ливийских госсредств. Из-под стражи экс-президента освободили. Николя Саркози становился фигурантом еще нескольких уголовных дел. Так, в рамках "дела Бетанкур" он обвинялся в злоупотреблении доверием владелицы L'Oreal Лилиан Бетанкур при финансировании своей предвыборной кампании. Расследование началось в 2007 году, но до 2012 года Саркози как президент обладал иммунитетом. В октябре 2013 года дело было закрыто за недостаточностью доказательств.В 2016 году экс-президенту Франции Николя Саркози были предъявлены обвинения по делу о незаконном финансировании его избирательной кампании в ходе президентских выборов 2012 года. Речь идет о следствии по делу PR-агентства Bygmalion, которое занималось информационным сопровождением избирательной кампании Саркози. По данным следствия, часть финансирования осуществлялась по поддельным счетам с целью скрыть превышение максимально допустимого законом бюджета кандидата в президенты. 30 сентября 2021 года суд Парижа приговорил бывшего президента Франции Николя Саркози к году тюрьмы по делу о превышении расходов на финансирование избирательной кампании 2012 года. Как следует из приговора, Саркози знал об установленном законом пороге расходов и его предупреждали о возможном превышении. Тем не менее он продолжил предвыборные митинги. На оглашение приговора бывший президент не явился, вину он не признал. Отбывать наказание Саркози должен будет дома под электронным наблюдением. Николя Саркози опротестовал приговор. Апелляционный суд над Николя Саркози по делу Bygmalion начнется 8 ноября 2023 года и завершится через месяц, 8 декабря 2023 года. В рамках расследования дела о финансировании президентской кампании следователи в сентябре 2013 года начали прослушку телефонных разговоров Саркози. В начале 2014 года они обнаружили, что политик общался со своим адвокатом Тьерри Эрзогом по мобильным телефонам, зарегистрированным под вымышленными именами. Суд установил наличие "коррупционного пакта", который был заключен между Саркози, его адвокатом, Эрзогом и бывшим судьей Жильбер Азибер. 1 марта 2021 года суд Парижа вынес решение по так называемому "делу о прослушке". Суд признал Саркози виновным в коррупции и торговле влиянием и приговорил его к трем годам тюрьмы, два из которых условно. Экс-глава французской республики обжаловал приговор. 5 декабря 2022 года начался апелляционный процесс по "делу о прослушке".17 мая 2023 года Апелляционный суд Парижа приговорил Николя Саркози к трем годам тюрьмы по "делу о прослушке", два из них условно. Саркози будет отбывать срок с электронным браслетом у себя дома. Его также на три года лишат гражданских прав, что в том числе не позволит политику быть избранным на какие-либо государственные должности. Женат третьим браком на популярной певице и модели Карле Бруни. У него четверо детей – трое сыновей и дочь. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, франция, париж, николя саркози, лилиан бетанкур, европарламент, союз за народное движение, нато