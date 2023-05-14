https://ria.ru/20230514/kylychdaroglu-1871045972.html

Биография Кемаля Кылычдароглу

Биография Кемаля Кылычдароглу - РИА Новости, 14.05.2023

Биография Кемаля Кылычдароглу

Турецкий политический деятель Кемаль Кылычдароглу родился 17 декабря 1948 года в Назымие (провинция Тунджели, Турция). РИА Новости, 14.05.2023

2023-05-14T23:18

2023-05-14T23:18

2023-05-14T22:11

справки

турция

анкара (провинция)

стамбул

кемаль кылычдароглу

башар асад

народный альянс

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Турецкий политический деятель Кемаль Кылычдароглу родился 17 декабря 1948 года в Назымие (провинция Тунджели, Турция).В 1971 году окончил Академию экономики и коммерческих наук в Анкаре, впоследствии год стажировался во Франции.В 1971 году начал работать в Министерстве финансов, занимался бухгалтерским учетом.В 1983 году получил назначение в Управление государственными доходами, где работал на должностях от начальника отдела до заместителя генерального директора.В 1991 году Кемаль Кылычдароглу был назначен генеральным директором Фонда социальной защиты ремесленников и малых предпринимателей.В 1992 году перешел в генеральное управление Фонда социального страхования Турции, впоследствии работал помощником заместителя министра труда и социальной защиты Турции.В 1994 году журнал Ekonomik Trend выбрал его "Государственным чиновником года".В январе 1999 года вышел на пенсию по собственному желанию с должности генерального директора Фонда социального страхования.Руководил специализированной комиссией по борьбе с теневой экономикой, преподавал в университете Хаджэттэпэ, исполнял обязанности члена Управляющего совета банка Türkiye İş Bankası. На выборах в Великое национальное собрание (парламент) Турции 22-го созыва 2002 года Кемаль Кылычдароглу был избран депутатом Народно-республиканской партии (НРП) от Стамбула, переизбирался на всех последующих выборах.В 2009 году баллотировался на пост мэра Стамбула от Народно-республиканской партии, по итогам выборов занял второе место, набрав 37% голосов избирателей. В 2010 году был избран председателем Народно-республиканской партии. В марте 2023 года оппозиционный блок "Народный альянс" официально выдвинул Кемаля Кылычдароглу кандидатом на президентских выборах. Согласно "дорожной карте" "Народного альянса", в случае победы Кылычдароглу лидеры пяти оппозиционных партий Турции, входящих в "Народный альянс", а также мэры Стамбула и Анкары станут вице-президентами, планируется переход к усиленной парламентской форме правления, возвращение должность премьер-министра, которая была упразднена на референдуме в 2017 году, срок полномочий президента составит семь лет, принадлежность президента к любой партии будет исключена, будут расширены полномочия парламента, проведена реформа госаппарата.Среди других предвыборных обещаний – снижение инфляции, восстановление стабильности турецкой лиры, сокращение государственных расходов. Также заявлено, что в рамках борьбы с бедностью в школах учащимся будет предоставлен бесплатный обед, решены вопросы с обеспечением студентов общежитиями, снижены цены на мясо, молоко, сыр. Нуждающиеся семьи ежемесячно будут получать социальную помощь. Будут улучшены условия труда граждан, работающих в сфере безопасности и обороны. Увеличится число сельских школ. Большое внимание будет уделено борьбе с коррупцией. В рамках своей предвыборной программы Кемаль Кылычдароглу пообещал отправить домой миллионы сирийских беженцев и восстановить отношения с президентом Сирии Башаром Асадом. Лидер НРП не одобряет покупку Турцией российских ЗРК С-400, считая, что это вызвало раскол с Вашингтоном. Планируется установить отношения с США на основе понимания взаимного доверия и вернуть Турцию в программу истребителей F-35.Кылычдароглу обещает пересмотреть контракты на поставку природного газа и снизить риск зависимости от импорта газа из некоторых стран.Кемаль Кылычдароглу в случае победы на выборах намерен выстраивать отношения с Россией на институциональном уровне. Он подчеркнул, что Россия является важным соседом и "партнером при необходимости", но в ряде случаев между Анкарой и Москвой есть разногласия. По словам Кылычдароглу, оппозиция не поддерживает специальную военную операцию и выступает за территориальную целостность Украины, считает, что необходимо достичь мирного соглашения между Москвой и Киевом. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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анкара (провинция)

стамбул

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, турция, анкара (провинция), стамбул, кемаль кылычдароглу, башар асад, народный альянс