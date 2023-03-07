Рейтинг@Mail.ru
Кылычдароглу не сможет стать достойным соперником Эрдогана, считает эксперт - РИА Новости, 07.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:10 07.03.2023
https://ria.ru/20230307/kylychdaroglu-1856338074.html
Кылычдароглу не сможет стать достойным соперником Эрдогана, считает эксперт
Кылычдароглу не сможет стать достойным соперником Эрдогана, считает эксперт - РИА Новости, 07.03.2023
Кылычдароглу не сможет стать достойным соперником Эрдогана, считает эксперт
Кандидат в президенты от оппозиции Турции, лидер Народно-республиканской партии (CHP) Кемаль Кылычдароглу не сможет стать достойным соперником действующего... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T12:10
2023-03-07T12:10
в мире
турция
стамбул
анкара (провинция)
кемаль кылычдароглу
народный альянс
российская академия наук
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147527/94/1475279405_0:0:1503:846_1920x0_80_0_0_801b95afd956681abb36b1420cbeba49.jpg
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Кандидат в президенты от оппозиции Турции, лидер Народно-республиканской партии (CHP) Кемаль Кылычдароглу не сможет стать достойным соперником действующего главы государства Тайипа Эрдогана – у него нет конструктивной политической программы и сильной общественной поддержки, заявил РИА Новости научный сотрудник сектора Турции Института востоковедения РАН Амур Гаджиев. Оппозиционный "Народный альянс" из шести партий объявил Кылычдароглу единым кандидатом в понедельник по итогам встречи альянса. Лидеры пяти оппозиционных партий Турции, входящих в "Народный альянс", а также мэры Стамбула и Анкары станут вице-президентами в случае победы Кылычдароглу, планируется переход к усиленной парламентской форме правления, следует из дорожной карты альянса. "У него нет конструктивной повестки и программы, которая позволила бы выйти из затруднительного положения и продолжить движение Турции в сторону внешнеполитической самостоятельности. Кроме критики экономической политики правительства, он ничего дельного предложить не может. Исходя из социологических опросов, мы можем сказать, что Кылычдароглу уступает своим же однопартийцам, мэрам Стамбула и Анкары. Кылычдароглу не сможет стать достойным соперником Эрдогана. Это совершенно разный уровень поддержки", - сказал он. Кроме того, указал Гаджиев, сам оппозиционный блок Турции очень разобщен и вряд ли долго продержится. Всеобщие выборы в стране планируются на 14 мая. Нынешний президент Тайип Эрдоган уже выдвинул свою кандидатуру от "Республиканского альянса".
https://ria.ru/20230307/kylychdaroglu-1856323219.html
https://ria.ru/20230301/vybory-1855086029.html
турция
стамбул
анкара (провинция)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147527/94/1475279405_0:0:1503:1128_1920x0_80_0_0_6643c9e26c086ab28459079ed404ae97.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, турция, стамбул, анкара (провинция), кемаль кылычдароглу, народный альянс, российская академия наук
В мире, Турция, Стамбул, Анкара (провинция), Кемаль Кылычдароглу, Народный альянс, Российская академия наук
Кылычдароглу не сможет стать достойным соперником Эрдогана, считает эксперт

Эксперт Амур Гаджиев: Кылычдароглу не сможет стать достойным соперником Эрдогана

© AP PhotoЛидер оппозиционной Народно-республиканской партии Турции Кемаль Кылычдароглу
Лидер оппозиционной Народно-республиканской партии Турции Кемаль Кылычдароглу - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
© AP Photo
Лидер оппозиционной Народно-республиканской партии Турции Кемаль Кылычдароглу. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Кандидат в президенты от оппозиции Турции, лидер Народно-республиканской партии (CHP) Кемаль Кылычдароглу не сможет стать достойным соперником действующего главы государства Тайипа Эрдогана – у него нет конструктивной политической программы и сильной общественной поддержки, заявил РИА Новости научный сотрудник сектора Турции Института востоковедения РАН Амур Гаджиев.
Оппозиционный "Народный альянс" из шести партий объявил Кылычдароглу единым кандидатом в понедельник по итогам встречи альянса. Лидеры пяти оппозиционных партий Турции, входящих в "Народный альянс", а также мэры Стамбула и Анкары станут вице-президентами в случае победы Кылычдароглу, планируется переход к усиленной парламентской форме правления, следует из дорожной карты альянса.
Лидер оппозиционной Народно-республиканской партии Турции Кемаль Кылычдароглу - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
Политолог не исключил победу Кылычдароглу на турецких выборах
11:40
"У него нет конструктивной повестки и программы, которая позволила бы выйти из затруднительного положения и продолжить движение Турции в сторону внешнеполитической самостоятельности. Кроме критики экономической политики правительства, он ничего дельного предложить не может. Исходя из социологических опросов, мы можем сказать, что Кылычдароглу уступает своим же однопартийцам, мэрам Стамбула и Анкары. Кылычдароглу не сможет стать достойным соперником Эрдогана. Это совершенно разный уровень поддержки", - сказал он.
Кроме того, указал Гаджиев, сам оппозиционный блок Турции очень разобщен и вряд ли долго продержится.
«
"Мы видим, что сам оппозиционный блок не предлагает ничего нового, и единственное что их сближает – это вытеснение Эрдогана с политической арены и возвращение парламентской формы правления. Больше ничего объединяющего нет. Это партии с разными программами и ориентирами, у них разные подходы к управлению. С учётом всех этих факторов можно предположить, что судьба этого блока будет не очень долгой", - подчеркнул он.
Всеобщие выборы в стране планируются на 14 мая. Нынешний президент Тайип Эрдоган уже выдвинул свою кандидатуру от "Республиканского альянса".
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
Эрдоган подтвердил, что президентские выборы в Турции пройдут 14 мая
1 марта, 12:56
 
В миреТурцияСтамбулАнкара (провинция)Кемаль КылычдароглуНародный альянсРоссийская академия наук
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала