https://ria.ru/20230307/kylychdaroglu-1856338074.html
Кылычдароглу не сможет стать достойным соперником Эрдогана, считает эксперт
Кылычдароглу не сможет стать достойным соперником Эрдогана, считает эксперт - РИА Новости, 07.03.2023
Кылычдароглу не сможет стать достойным соперником Эрдогана, считает эксперт
Кандидат в президенты от оппозиции Турции, лидер Народно-республиканской партии (CHP) Кемаль Кылычдароглу не сможет стать достойным соперником действующего... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T12:10
2023-03-07T12:10
2023-03-07T12:10
в мире
турция
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анкара (провинция)
кемаль кылычдароглу
народный альянс
российская академия наук
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Кандидат в президенты от оппозиции Турции, лидер Народно-республиканской партии (CHP) Кемаль Кылычдароглу не сможет стать достойным соперником действующего главы государства Тайипа Эрдогана – у него нет конструктивной политической программы и сильной общественной поддержки, заявил РИА Новости научный сотрудник сектора Турции Института востоковедения РАН Амур Гаджиев. Оппозиционный "Народный альянс" из шести партий объявил Кылычдароглу единым кандидатом в понедельник по итогам встречи альянса. Лидеры пяти оппозиционных партий Турции, входящих в "Народный альянс", а также мэры Стамбула и Анкары станут вице-президентами в случае победы Кылычдароглу, планируется переход к усиленной парламентской форме правления, следует из дорожной карты альянса. "У него нет конструктивной повестки и программы, которая позволила бы выйти из затруднительного положения и продолжить движение Турции в сторону внешнеполитической самостоятельности. Кроме критики экономической политики правительства, он ничего дельного предложить не может. Исходя из социологических опросов, мы можем сказать, что Кылычдароглу уступает своим же однопартийцам, мэрам Стамбула и Анкары. Кылычдароглу не сможет стать достойным соперником Эрдогана. Это совершенно разный уровень поддержки", - сказал он. Кроме того, указал Гаджиев, сам оппозиционный блок Турции очень разобщен и вряд ли долго продержится. Всеобщие выборы в стране планируются на 14 мая. Нынешний президент Тайип Эрдоган уже выдвинул свою кандидатуру от "Республиканского альянса".
https://ria.ru/20230307/kylychdaroglu-1856323219.html
https://ria.ru/20230301/vybory-1855086029.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, стамбул, анкара (провинция), кемаль кылычдароглу, народный альянс, российская академия наук
В мире, Турция, Стамбул, Анкара (провинция), Кемаль Кылычдароглу, Народный альянс, Российская академия наук
Кылычдароглу не сможет стать достойным соперником Эрдогана, считает эксперт
Эксперт Амур Гаджиев: Кылычдароглу не сможет стать достойным соперником Эрдогана
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Кандидат в президенты от оппозиции Турции, лидер Народно-республиканской партии (CHP) Кемаль Кылычдароглу не сможет стать достойным соперником действующего главы государства Тайипа Эрдогана – у него нет конструктивной политической программы и сильной общественной поддержки, заявил РИА Новости научный сотрудник сектора Турции Института востоковедения РАН Амур Гаджиев.
Оппозиционный "Народный альянс
" из шести партий объявил Кылычдароглу единым кандидатом в понедельник по итогам встречи альянса. Лидеры пяти оппозиционных партий Турции, входящих в "Народный альянс", а также мэры Стамбула
и Анкары
станут вице-президентами в случае победы Кылычдароглу, планируется переход к усиленной парламентской форме правления, следует из дорожной карты альянса.
Политолог не исключил победу Кылычдароглу на турецких выборах
"У него нет конструктивной повестки и программы, которая позволила бы выйти из затруднительного положения и продолжить движение Турции в сторону внешнеполитической самостоятельности. Кроме критики экономической политики правительства, он ничего дельного предложить не может. Исходя из социологических опросов, мы можем сказать, что Кылычдароглу уступает своим же однопартийцам, мэрам Стамбула и Анкары. Кылычдароглу не сможет стать достойным соперником Эрдогана. Это совершенно разный уровень поддержки", - сказал он.
Кроме того, указал Гаджиев, сам оппозиционный блок Турции очень разобщен и вряд ли долго продержится.
«
"Мы видим, что сам оппозиционный блок не предлагает ничего нового, и единственное что их сближает – это вытеснение Эрдогана с политической арены и возвращение парламентской формы правления. Больше ничего объединяющего нет. Это партии с разными программами и ориентирами, у них разные подходы к управлению. С учётом всех этих факторов можно предположить, что судьба этого блока будет не очень долгой", - подчеркнул он.
Всеобщие выборы в стране планируются на 14 мая. Нынешний президент Тайип Эрдоган уже выдвинул свою кандидатуру от "Республиканского альянса".
Эрдоган подтвердил, что президентские выборы в Турции пройдут 14 мая