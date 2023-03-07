https://ria.ru/20230307/kylychdaroglu-1856338074.html

Кылычдароглу не сможет стать достойным соперником Эрдогана, считает эксперт

Кылычдароглу не сможет стать достойным соперником Эрдогана, считает эксперт - РИА Новости, 07.03.2023

Кылычдароглу не сможет стать достойным соперником Эрдогана, считает эксперт

Кандидат в президенты от оппозиции Турции, лидер Народно-республиканской партии (CHP) Кемаль Кылычдароглу не сможет стать достойным соперником действующего... РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T12:10

2023-03-07T12:10

2023-03-07T12:10

в мире

турция

стамбул

анкара (провинция)

кемаль кылычдароглу

народный альянс

российская академия наук

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Кандидат в президенты от оппозиции Турции, лидер Народно-республиканской партии (CHP) Кемаль Кылычдароглу не сможет стать достойным соперником действующего главы государства Тайипа Эрдогана – у него нет конструктивной политической программы и сильной общественной поддержки, заявил РИА Новости научный сотрудник сектора Турции Института востоковедения РАН Амур Гаджиев. Оппозиционный "Народный альянс" из шести партий объявил Кылычдароглу единым кандидатом в понедельник по итогам встречи альянса. Лидеры пяти оппозиционных партий Турции, входящих в "Народный альянс", а также мэры Стамбула и Анкары станут вице-президентами в случае победы Кылычдароглу, планируется переход к усиленной парламентской форме правления, следует из дорожной карты альянса. "У него нет конструктивной повестки и программы, которая позволила бы выйти из затруднительного положения и продолжить движение Турции в сторону внешнеполитической самостоятельности. Кроме критики экономической политики правительства, он ничего дельного предложить не может. Исходя из социологических опросов, мы можем сказать, что Кылычдароглу уступает своим же однопартийцам, мэрам Стамбула и Анкары. Кылычдароглу не сможет стать достойным соперником Эрдогана. Это совершенно разный уровень поддержки", - сказал он. Кроме того, указал Гаджиев, сам оппозиционный блок Турции очень разобщен и вряд ли долго продержится. Всеобщие выборы в стране планируются на 14 мая. Нынешний президент Тайип Эрдоган уже выдвинул свою кандидатуру от "Республиканского альянса".

https://ria.ru/20230307/kylychdaroglu-1856323219.html

https://ria.ru/20230301/vybory-1855086029.html

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анкара (провинция)

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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Дарья Буймова

в мире, турция, стамбул, анкара (провинция), кемаль кылычдароглу, народный альянс, российская академия наук