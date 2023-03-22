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Турецкая оппозиция выдвинула единого кандидата на выборах президента - РИА Новости, 22.03.2023
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14:21 22.03.2023 (обновлено: 14:24 22.03.2023)
https://ria.ru/20230322/kandidat-1859782160.html
Турецкая оппозиция выдвинула единого кандидата на выборах президента
Турецкая оппозиция выдвинула единого кандидата на выборах президента - РИА Новости, 22.03.2023
Турецкая оппозиция выдвинула единого кандидата на выборах президента
Единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу официально выдвинут кандидатом на президентских выборах в Турции 14 мая,... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T14:21
2023-03-22T14:24
турция
в мире
кемаль кылычдароглу
стамбул
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 22 мар – РИА Новости. Единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу официально выдвинут кандидатом на президентских выборах в Турции 14 мая, соответствующее заявление передано в среду в Высший избирательный совет (ВИС, YSK) страны, передает корреспондент РИА Новости.Заявление было передано заместителями председателя группы Народно-республиканской партии (CHP) и представителями партий оппозиционного блока.Высшая избирательная комиссия Турции ранее единогласно проголосовала за утверждение 14 мая в качестве даты президентских и парламентских выборов. Второй тур президентских выборов, если он понадобится, назначен на 28 мая. Оппонентом действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана – единого кандидата от "Республиканского альянса" является единый кандидат оппозиционного "Народного альянса", лидер Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу.Результаты предвыборных опросов пока не выявляют фаворита предстоящих выборов, но эксперты отмечают, что нынешний электоральный процесс станет самым сложным для правящей партии в силу сокрушительных землетрясений, унесших жизни более чем 50 тысяч человек, и сложной экономической ситуации.Кемаль Кылычдароглу до 1983 года проработал специалистом по счетам, затем в том же году был назначен в Генеральное управление по доходам. Работал на посту начальника отдела, в том же учреждении был назначен на должность заместителя генерального директора. Некоторое время исполнял обязанности помощника заместителя секретаря в Министерстве труда и социальной защиты. В 1999 году по собственному желанию вышел на пенсию с должности генерального директора Фонда социального страхования. Некоторое время преподавал в Университете Хаджытепе, исполнял обязанности члена Совета управления банка "Türkiye İş Bankası".На выборах 3 ноября 2002 года от Стамбула избран депутатом Народно-республиканской партии в Великое национальное собрание (парламент) Турции 22-го созыва. Работал руководителем партийной группы в парламенте. Далее представил свою кандидатуру на пост председателя партии. 22 мая 2010 года на собрании партии избран председателем. По настоящее время исполняет обязанности на этом посту.
https://ria.ru/20230321/erdogan-1859497693.html
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турция, в мире, кемаль кылычдароглу, стамбул, реджеп тайип эрдоган
Турция, В мире, Кемаль Кылычдароглу, Стамбул, Реджеп Тайип Эрдоган
Турецкая оппозиция выдвинула единого кандидата на выборах президента

Турецкая оппозиция выдвинула Кылычдароглу единым кандидатом на выборах президента 14 мая

© AP PhotoКемаль Кылычдароглу
Кемаль Кылычдароглу - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© AP Photo
Кемаль Кылычдароглу. Архивное фото
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АНКАРА, 22 мар – РИА Новости. Единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу официально выдвинут кандидатом на президентских выборах в Турции 14 мая, соответствующее заявление передано в среду в Высший избирательный совет (ВИС, YSK) страны, передает корреспондент РИА Новости.
Заявление было передано заместителями председателя группы Народно-республиканской партии (CHP) и представителями партий оппозиционного блока.
Высшая избирательная комиссия Турции ранее единогласно проголосовала за утверждение 14 мая в качестве даты президентских и парламентских выборов. Второй тур президентских выборов, если он понадобится, назначен на 28 мая. Оппонентом действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана – единого кандидата от "Республиканского альянса" является единый кандидат оппозиционного "Народного альянса", лидер Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу.
Результаты предвыборных опросов пока не выявляют фаворита предстоящих выборов, но эксперты отмечают, что нынешний электоральный процесс станет самым сложным для правящей партии в силу сокрушительных землетрясений, унесших жизни более чем 50 тысяч человек, и сложной экономической ситуации.
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Кемаль Кылычдароглу до 1983 года проработал специалистом по счетам, затем в том же году был назначен в Генеральное управление по доходам. Работал на посту начальника отдела, в том же учреждении был назначен на должность заместителя генерального директора. Некоторое время исполнял обязанности помощника заместителя секретаря в Министерстве труда и социальной защиты. В 1999 году по собственному желанию вышел на пенсию с должности генерального директора Фонда социального страхования. Некоторое время преподавал в Университете Хаджытепе, исполнял обязанности члена Совета управления банка "Türkiye İş Bankası".
На выборах 3 ноября 2002 года от Стамбула избран депутатом Народно-республиканской партии в Великое национальное собрание (парламент) Турции 22-го созыва. Работал руководителем партийной группы в парламенте. Далее представил свою кандидатуру на пост председателя партии. 22 мая 2010 года на собрании партии избран председателем. По настоящее время исполняет обязанности на этом посту.
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