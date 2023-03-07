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Кандидат от турецкой оппозиции хочет сохранить отношения с Россией - РИА Новости, 07.03.2023
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15:00 07.03.2023
https://ria.ru/20230307/kylychdaroglu-1856413059.html
Кандидат от турецкой оппозиции хочет сохранить отношения с Россией
Кандидат от турецкой оппозиции хочет сохранить отношения с Россией - РИА Новости, 07.03.2023
Кандидат от турецкой оппозиции хочет сохранить отношения с Россией
Кандидат в президенты от оппозиции Турции, лидер Народно-республиканской партии (CHP) Кемаль Кылычдароглу в случае победы на выборах намерен выстраивать... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T15:00
2023-03-07T15:00
в мире
россия
турция
кемаль кылычдароглу
реджеп тайип эрдоган
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АНТАКЬЯ (Турция), 7 мар - РИА Новости. Кандидат в президенты от оппозиции Турции, лидер Народно-республиканской партии (CHP) Кемаль Кылычдароглу в случае победы на выборах намерен выстраивать отношения с Россией на институциональном уровне, заявил РИА Новости заместитель главы партии по международным отношениям Унал Чевикёз. Оппозиционный "Народный альянс" из шести партий объявил Кылычдароглу единым кандидатом в понедельник по итогам встречи альянса. Лидеры пяти оппозиционных партий Турции, входящих в "Народный альянс", а также мэры Стамбула и Анкары станут вице-президентами в случае победы Кылычдароглу, планируется переход к усиленной парламентской форме правления, следует из дорожной карты альянса. В своем предвыборном манифесте в январе альянс шести оппозиционных партий пообещал укреплять связи с Россией через сбалансированный и конструктивный диалог на институциональном уровне, и союзнические отношения с США на основе взаимного доверия в случае прихода ко власти. По словам Чевикёза, в случае прихода ко власти оппозиция будет придерживаться обозначенных в манифесте принципов. "Мы пока не знаем, представитель какой партии (в случае победы) получит портфель министра иностранных дел, но внешняя политика будет выстраиваться согласно манифесту партий. Связывать ее с кандидатурой Кылычдароглу нельзя", - заявил политик. "Мы будем выстраивать отношения с Россией на уровне институтов, а не лидеров, как это происходит при (Тайипе) Эрдогане и Партии справедливости и развития. Мы сохраним отношения на уровне институтов и МИД", - пояснил Чевикёз. "Мы будем учитывать при выстраивании отношений с РФ, что между нашими странами давние исторические отношения, при этом мы будем учитывать и членство Турции в НАТО, чтобы внешняя политика велась в равной степени", - пояснил политик. Касаясь внешней политики в регионе в случае прихода ко власти, Чевикёз отметил, что партия будет относиться к Сирии, Ираку, Ирану, балканским странам и Закавказью исходя из принципов добрососедства и невмешательства во внутренние дела. При этом оппозиция ранее заявляла, что намерена "рассмотреть нынешнее состояние проекта АЭС "Аккую" и имеющие отношение к делу детали, а также права или обязательства, которые появились вне рамок соглашения по станции". Всеобщие выборы в стране планируются на 14 мая. Нынешний президент Эрдоган уже выдвинул свою кандидатуру от "Республиканского альянса".
https://ria.ru/20230207/zemletryasenie-1850139514.html
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в мире, россия, турция, кемаль кылычдароглу, реджеп тайип эрдоган
В мире, Россия, Турция, Кемаль Кылычдароглу, Реджеп Тайип Эрдоган
Кандидат от турецкой оппозиции хочет сохранить отношения с Россией

Кандидат от турецкой оппозиции Кылычдароглу при победе хочет сохранить отношения с Россией

© AP Photo / Emrah GurelЛидер оппозиционной Народно-республиканской партии Турции Кемаль Кылычдароглу
Лидер оппозиционной Народно-республиканской партии Турции Кемаль Кылычдароглу - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
© AP Photo / Emrah Gurel
Лидер оппозиционной Народно-республиканской партии Турции Кемаль Кылычдароглу. Архивное фото
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АНТАКЬЯ (Турция), 7 мар - РИА Новости. Кандидат в президенты от оппозиции Турции, лидер Народно-республиканской партии (CHP) Кемаль Кылычдароглу в случае победы на выборах намерен выстраивать отношения с Россией на институциональном уровне, заявил РИА Новости заместитель главы партии по международным отношениям Унал Чевикёз.
Оппозиционный "Народный альянс" из шести партий объявил Кылычдароглу единым кандидатом в понедельник по итогам встречи альянса. Лидеры пяти оппозиционных партий Турции, входящих в "Народный альянс", а также мэры Стамбула и Анкары станут вице-президентами в случае победы Кылычдароглу, планируется переход к усиленной парламентской форме правления, следует из дорожной карты альянса.
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В своем предвыборном манифесте в январе альянс шести оппозиционных партий пообещал укреплять связи с Россией через сбалансированный и конструктивный диалог на институциональном уровне, и союзнические отношения с США на основе взаимного доверия в случае прихода ко власти.
По словам Чевикёза, в случае прихода ко власти оппозиция будет придерживаться обозначенных в манифесте принципов.
"Мы пока не знаем, представитель какой партии (в случае победы) получит портфель министра иностранных дел, но внешняя политика будет выстраиваться согласно манифесту партий. Связывать ее с кандидатурой Кылычдароглу нельзя", - заявил политик.
"Мы будем выстраивать отношения с Россией на уровне институтов, а не лидеров, как это происходит при (Тайипе) Эрдогане и Партии справедливости и развития. Мы сохраним отношения на уровне институтов и МИД", - пояснил Чевикёз.
"Мы будем учитывать при выстраивании отношений с РФ, что между нашими странами давние исторические отношения, при этом мы будем учитывать и членство Турции в НАТО, чтобы внешняя политика велась в равной степени", - пояснил политик.
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Касаясь внешней политики в регионе в случае прихода ко власти, Чевикёз отметил, что партия будет относиться к Сирии, Ираку, Ирану, балканским странам и Закавказью исходя из принципов добрососедства и невмешательства во внутренние дела.
При этом оппозиция ранее заявляла, что намерена "рассмотреть нынешнее состояние проекта АЭС "Аккую" и имеющие отношение к делу детали, а также права или обязательства, которые появились вне рамок соглашения по станции".
Всеобщие выборы в стране планируются на 14 мая. Нынешний президент Эрдоган уже выдвинул свою кандидатуру от "Республиканского альянса".
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