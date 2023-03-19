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Кандидат в президенты Турции высказался об отношениях с Россией - РИА Новости, 19.03.2023
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20:51 19.03.2023 (обновлено: 21:03 19.03.2023)
https://ria.ru/20230319/kandidat-1858980046.html
Кандидат в президенты Турции высказался об отношениях с Россией
Кандидат в президенты Турции высказался об отношениях с Россией - РИА Новости, 19.03.2023
Кандидат в президенты Турции высказался об отношениях с Россией
Новые "испытания" в отношениях РФ и Турции маловероятны в случае прихода оппозиции ко власти, заявил в воскресенье единый кандидат от шести оппозиционных партий РИА Новости, 19.03.2023
2023-03-19T20:51
2023-03-19T21:03
в мире
турция
россия
москва
кемаль кылычдароглу
реджеп тайип эрдоган
владимир путин
народный альянс
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СТАМБУЛ, 19 мар – РИА Новости. Новые "испытания" в отношениях РФ и Турции маловероятны в случае прихода оппозиции ко власти, заявил в воскресенье единый кандидат от шести оппозиционных партий Турции Кемаль Кылычдароглу. Президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на 14 мая. Оппонентом действующего президента и единого кандидата от "Республиканского альянса" Реджепа Тайипа Эрдогана на выборах 14 мая является единый кандидат оппозиционного "Народного альянса", лидер Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу. Результаты предвыборных опросов пока не выявляют фаворита предстоящих выборов, но эксперты отмечают, что нынешний электоральный процесс станет самым сложным для правящей партии на фоне разрушительных землетрясений, унесших жизни более чем 49 тысяч человек, а также сложной экономической ситуации. По мнению кандидата, в отношениях между Турцией и Россией самым важным фактором должно стать доверие. "Необходимо избегать вмешательств во внутренние дела друг друга, а в том, что касается выборов, не предпринимать шаги и комментарии, которые занимают ту или иную сторону", - заявил Кылычдароглу в интервью порталу Medya Günlüğü. Он подчеркнул, что Россия является важным соседом и "партнером при необходимости", но в ряде случаев между Анкарой и Москвой есть разногласия. "Это естественно, когда речь идет о суверенном государстве... позиция внешней политики Турции в отношении РФ известна, также и позиция РФ в отношении Турции. Полагаю, что на основе взаимного уважения причин для изменений позиций не будет. Наоборот, вместо новых испытаний эти позиции, полагаю, будут укреплены", - заявил кандидат от оппозиции. Он вновь напомнил о желании развивать отношения с Москвой на уровне институтов, а не лидеров. По словам Кылычдароглу, оппозиция не поддерживает специальную военную операцию и выступает за территориальную целостность Украины, считает, что необходимо достичь мирного соглашения между Москвой и Киевом. "Мы желаем приложить максимум усилий и использовать накопленный дипломатией Турецкой Республики опыт для разрешения конфликта", - заявил кандидат. Он отметил, что потенциал Турции как успешного посредника известен. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Касаясь соблюдения санкций, Кылычдароглу отметил, что по его мнению принятые в рамках резолюций ООН ограничения необходимо соблюдать, а остальные санкции – "в зависимости от динамики отношений между странами". Кылычдароглу также рассказал, что отправил сирийскому президенту Асаду письмо с соболезнованиями в связи с землетрясениями, и считает необходимым налаживание диалога с Дамаском. Турецкая оппозиция уверена, что сможет поддерживать хорошие и сбалансированные отношения с Россией в случае прихода ко власти ее кандидата в президенты Кемаля Кылычдароглу, но будет напоминать, что Турция является членом НАТО, заявил ранее РИА Новости советник кандидата по внешней политике Унал Чевикёз.
https://ria.ru/20230312/vybory-1857403978.html
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в мире, турция, россия, москва, кемаль кылычдароглу, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, народный альянс, нато, оон
В мире, Турция, Россия, Москва, Кемаль Кылычдароглу, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин, Народный альянс, НАТО, ООН
Кандидат в президенты Турции высказался об отношениях с Россией

Кандидат в президенты Турции Кылычдароглу: испытания в отношениях с Россией маловероятны

© AP Photo / Emrah GurelКемаль Кылычдароглу
Кемаль Кылычдароглу - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
© AP Photo / Emrah Gurel
Кемаль Кылычдароглу. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 19 мар – РИА Новости. Новые "испытания" в отношениях РФ и Турции маловероятны в случае прихода оппозиции ко власти, заявил в воскресенье единый кандидат от шести оппозиционных партий Турции Кемаль Кылычдароглу.
Президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на 14 мая. Оппонентом действующего президента и единого кандидата от "Республиканского альянса" Реджепа Тайипа Эрдогана на выборах 14 мая является единый кандидат оппозиционного "Народного альянса", лидер Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу. Результаты предвыборных опросов пока не выявляют фаворита предстоящих выборов, но эксперты отмечают, что нынешний электоральный процесс станет самым сложным для правящей партии на фоне разрушительных землетрясений, унесших жизни более чем 49 тысяч человек, а также сложной экономической ситуации.
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По мнению кандидата, в отношениях между Турцией и Россией самым важным фактором должно стать доверие. "Необходимо избегать вмешательств во внутренние дела друг друга, а в том, что касается выборов, не предпринимать шаги и комментарии, которые занимают ту или иную сторону", - заявил Кылычдароглу в интервью порталу Medya Günlüğü.
Он подчеркнул, что Россия является важным соседом и "партнером при необходимости", но в ряде случаев между Анкарой и Москвой есть разногласия.
"Это естественно, когда речь идет о суверенном государстве... позиция внешней политики Турции в отношении РФ известна, также и позиция РФ в отношении Турции. Полагаю, что на основе взаимного уважения причин для изменений позиций не будет. Наоборот, вместо новых испытаний эти позиции, полагаю, будут укреплены", - заявил кандидат от оппозиции. Он вновь напомнил о желании развивать отношения с Москвой на уровне институтов, а не лидеров.
По словам Кылычдароглу, оппозиция не поддерживает специальную военную операцию и выступает за территориальную целостность Украины, считает, что необходимо достичь мирного соглашения между Москвой и Киевом.
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"Мы желаем приложить максимум усилий и использовать накопленный дипломатией Турецкой Республики опыт для разрешения конфликта", - заявил кандидат. Он отметил, что потенциал Турции как успешного посредника известен.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Касаясь соблюдения санкций, Кылычдароглу отметил, что по его мнению принятые в рамках резолюций ООН ограничения необходимо соблюдать, а остальные санкции – "в зависимости от динамики отношений между странами".
Кылычдароглу также рассказал, что отправил сирийскому президенту Асаду письмо с соболезнованиями в связи с землетрясениями, и считает необходимым налаживание диалога с Дамаском.
Турецкая оппозиция уверена, что сможет поддерживать хорошие и сбалансированные отношения с Россией в случае прихода ко власти ее кандидата в президенты Кемаля Кылычдароглу, но будет напоминать, что Турция является членом НАТО, заявил ранее РИА Новости советник кандидата по внешней политике Унал Чевикёз.
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