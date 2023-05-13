https://ria.ru/20230513/evrovidenie-1871000791.html

Музыкальный конкурс "Евровидение"

Музыкальный конкурс "Евровидение" - РИА Новости, 13.05.2023

Музыкальный конкурс "Евровидение"

"Евровидение" – международный музыкальный конкурс, который проходит под эгидой Европейского вещательного союза (ЕВU). РИА Новости, 13.05.2023

2023-05-13T00:45

2023-05-13T00:45

2023-05-13T00:45

справки

евровидение

ливерпуль

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"Евровидение" – международный музыкальный конкурс, который проходит под эгидой Европейского вещательного союза (ЕВU). В середине 1950-х годов члены Европейского вещательного союза решили создать общеевропейское шоу, которое способствовало бы культурному объединению Европы. В качестве такого мероприятия в январе 1955 года в Монако генеральный директор швейцарского телевидения Марсель Бесон предложил провести международный песенный конкурс, похожий на популярный итальянский фестиваль Сан-Ремо. Идея получила поддержку на Генеральной ассамблее Европейского вещательного союза в Риме 19 октября 1955 года.Первый конкурс прошел в мае 1956 года в Лугано (Швейцария). Для участия в первом "Евровидении" подали заявки десять стран, однако на сцену вышли исполнители лишь семи: Бельгии, Франции, Италии, Люксембурга, Нидерландов, Швейцарии и ФРГ. Оставшиеся три государства – Австрия, Дания и Великобритания – опоздали с подачей заявки и не были допущены. Правила первого конкурса позволяли участникам выставить по две песни, которые отбирались посредством национального финала, с участием публики, чтобы сделать конкурс как можно более популярным. Правила о языке исполнения не существовало. Однако существовал временной лимит песни – максимум три с половиной минуты. Порядок выступления определялся жеребьевкой, но страны могли сами решить, какая из двух песен будет исполняться первой. По два делегата из каждой страны-участника представляли свое государство в жюри.Победителем первого конкурса "Евровидение" стала Лиз Ассиа из Швейцарии.Позже было принято решение исполнять одну песню и отстранять от конкурса, который будет проводиться в следующем году, страны, показавшие наихудшие результаты. С 1957 года конкурс песни "Евровидение" организует национальная общественная телерадиовещательная компания страны, победившей годом ранее. Первоначально песни должны были исполняться на языке страны конкурсанта, в 1973 году это правило было смягчено, а в 1999 году было принято решение, в соответствии с которыми каждый участник был волен сам выбирать язык песни. Менялись также правила по количеству исполнителей на сцене, включая танцовщиков, использования аккомпанемента. До 1998 года конкурсанты исполняли свой музыкальный номер в сопровождении оркестра.После распада Советского Союза в 1990-х годах к конкурсу захотели присоединиться другие страны. В 1993 и 1994 годах в нем приняли участие рекордные на тот момент 25 стран. В 1996 году был организован предварительный квалификационный отбор, в ходе которого 29 участников сократились до 23, а принимающая страна Норвегия автоматически получила право участвовать в конкурсе как 24-я страна.До 2004 года победителя "Евровидения" определяли в финале, но из-за увеличения количества стран-участниц в этом году был введен полуфинал, а с 2008 года – два полуфинала. В результате в 2008 году впервые приняли участие рекордное количество из 43 стран. С самого начала конкурса победителей определяло жюри. В 1997 году пять стран экспериментально ввели телеголосование зрителей. С 1998 года всем странам было рекомендовано использовать телеголосование. Согласно правилам "Евровидения", к участию в конкурсе допускаются не более 44 страны, в финале участвуют не более 26 стран. От борьбы в полуфинале освобождаются пять стран – Великобритания, Германия, Испания, Италия и Франция, а также страна-"хозяйка" текущего конкурса.Полуфиналы традиционно проходят во вторник и четверг, а финал конкурса – в субботу.Выступления певцов проходят в прямом эфире.Все страны-участницы проводят собственные национальные отборочные конкурсы, правила которых устанавливает телекомпания, участвующая в "Евровидении".Номера участников полуфинала определяются жеребьевкой.Каждая страна-участница представляет на конкурс одного исполнителя с единственной песней. Максимальная продолжительность песни – три минуты.Песня должна быть официально представлена до даты начала проведения конкурса.Песня из каждой страны должна звучать живом исполнении, музыкальное сопровождение записано на фонограмму. При этом бэк-вокал (подпевка), может быть использован как вживую на сцене, так и в записи.Подключение музыкальных инструментов для игры вживую на сцене не допускается.Сценическое исполнение должно быть идентичным на всех генеральных репетициях и во время живых выступлений.Певец может выступать только за одну страну. Конкурсанты должны быть старше 16 лет (на момент проведения финала). Исполнительская группа из одной страны может быть представлена максимум шестью участниками. Выбор языка исполнения является свободным и осуществляется участвующими телекомпаниями. В полуфинале и финале зрители стран-участников могут проголосовать с помощью телеголосования, при этом они не могут голосовать за песню, представляющую их страну.В полуфинале и финале "окно" для зрительского голосования открывается после выступления последнего участника и закрывается через 15 минут. Оно является фиксированным, открывается и закрывается в одно и то же время во всех странах, где проводится телеголосование. Проголосовать можно по телефону или отправив SMS по номерам, указанным на экране, а также через официальное приложение Eurovision Song Contest (ESC). В 2023 году в систему голосования на Евровидении был внесен ряд изменений. Впервые зрители, наблюдающие за происходящим в странах, не участвующих в конкурсе этого года, также смогут проголосовать в каждом полуфинале и финале. Они смогут проголосовать с помощью официального приложения "Евровидение" или перейти непосредственно на www.esc.vote – новый центр голосования на конкурсе "Евровидение". И приложение, и веб-сайт автоматически предоставят правильный метод голосования для каждой из стран.Национальные профессиональные жюри, согласно правилам "Евровидения", состоят из пяти участников, включая председателя. В состав жюри входят профессионалы музыкальной индустрии. Судьи могут заседать в жюри только один раз в три года.Жюри оценивает все песни на основе следующих критериев: композиция и оригинальность песни; качество исполнения на сцене; вокальные данные исполнителя (исполнителей); общее выступление от выступления.Голоса членов жюри будут учитываться в финале конкурса.В отличие от прошлых лет исход двух полуфиналов определят только зрители. Пропуск в финал получают по 10 артистов из каждого полуфинала. Финалисты будут объявлены в случайном порядке в конце прямой трансляции шоу.Голосование в финале откроется после исполнения последней песни и продлится 40 минут. Победителя "Евровидения" выберут совместным голосованием профессионального жюри и телезрителей со всего мира.Профессиональное жюри и телезрители из каждой страны оценивают участников конкурса по отдельности, выставляя им от 1 до 8, а также 10 и 12 баллов.Песня, занявшая первое место, получает 12 баллов, второе место – 10 баллов и так далее. Представитель страны, занявшей 10-е место, получает 1 балл.Десяти песням, получившим наибольшее количество голосов от "остального мира", будут присвоены баллы по той же шкале, и они будут иметь вес одной дополнительной страны для голосования.Порядок, в котором показываются результаты телеголосования, определяется рейтингом жюри. Объявление результатов телеголосования начинается со страны, набравшей наименьшее количество баллов от жюри, и заканчивается страной, которая получила наибольшие баллы от жюри. Победителем международного музыкального конкурса "Евровидение" признается страна, чей исполнитель набрал наибольшее количество очков. Она и получает право в следующем году принимать конкурс у себя. В разные годы победителями и участниками песенного конкурса становились исполнители, уже добившиеся известности или ставшие впоследствии мировыми звездами. В 1974 году в Великобритании победу одержала шведская группа ABBA. В 1988 году в Дублине победила певица из Канады Селин Дион, представляющая Швейцарию. Итальянец Тото Кутуньо стал победителем 35-го конкурса, проходившего в Югославии в 1990 году. Самой успешной страной на "Евровидении" является Ирландия – страна семь раз занимала первое место. Швеция выиграла конкурс шесть раз, а Люксембург, Франция, Нидерланды и Великобритания – по пять раз.Россия дебютировала на "Евровидении" в 1994 году. Единственную победу нашей стране в 2008 году принес Дима Билан с композицией Believe. В 2015 году конкурс песни "Евровидение" был занесен в Книгу рекордов Гиннеса как самый продолжительный ежегодный музыкальный телевизионный конкурс.В 2020 году "Евровидение" впервые было отменено в связи с пандемией COVID-19.В 2022 году музыкальный конкурс "Евровидение" прошел в Турине (Италия). Финал конкурса состоялся 14 мая на одной из крупнейших арен Италии PalaOlimpico. В финале "Евровидения" победила украинская группа Kalush Orchestra с композицией Stefania. По суммарным итогам зрительского голосования и жюри представители Украины получили 631 балл, став победителями с большим отрывом от ближайшего преследователя – Великобритании, набравшей 466 голосов. Kalush Orchestra вырвали победу благодаря голосам зрителей конкурса, совершив рывок с четвертого места после первой фазы подведения результатов. Музыкальное жюри отдало предпочтение музыканту из Великобритании Сэму Райдеру. Песня Stefania посвящена матери лидера группы и всем украинским матерям. По правилам, страна, чей представитель занял первое место, получает право провести следующий конкурс. Однако Европейский вещательный союз (EBU) принял решение о переносе "Евровидения-2023" с территории Украины в Великобританию из соображений безопасности. При этом представитель Украины в 2023 году сразу пройдет в финал конкурса. "Евровидение-2023" проходит в Ливерпуле. В финале борьбы за право проведения мероприятия этот город боролся с шотландским Глазго.Финал конкурса пройдет 13 мая на "Ливерпуль-арене". В феврале 2022 года стало известно, что Европейский вещательный союз (EBU) отстранил Россию от участия в "Евровидении". Организация объяснила это решение обеспокоенностью кризисом на Украине, поскольку участие России может "нанести ущерб репутации" конкурса. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, евровидение, ливерпуль, европа