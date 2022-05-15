https://ria.ru/20220515/evrovidenie-1788616553.html

Украинская группа Kalush Orchestra победила на "Евровидении"

Украинская группа Kalush Orchestra победила на "Евровидении" - РИА Новости, 15.05.2022

Украинская группа Kalush Orchestra победила на "Евровидении"

Украинская группа Kalush Orchestra с композицией Stefania победила на музыкальном конкурсе "Евровидение—2022", завершившемся в ночь на воскресенье в итальянском РИА Новости, 15.05.2022

2022-05-15T03:25

2022-05-15T03:25

2022-05-15T07:40

шоубиз

евровидение

украина

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Украинская группа Kalush Orchestra с композицией Stefania победила на музыкальном конкурсе "Евровидение—2022", завершившемся в ночь на воскресенье в итальянском Турине.Прямую трансляцию подведения итогов фестиваля вел телеканал Rai1.По суммарным итогам зрительского голосования и жюри представители Украины получили 631 балл, став победителями с большим отрывом от ближайшего преследователя — Великобритании, набравшей 466 голосов. Kalush Orchestra вырвали победу благодаря голосам зрителей конкурса, совершив рывок с четвертого места после первой фазы подведения результатов. Музыкальное жюри отдало предпочтение музыканту из Великобритании Сэму Райдеру.Песня Stefania посвящена матери лидера группы и всем украинским матерям.После исполнения композиции фронтмен группы по-английски выступил с призывом оказать поддержку Украине. В связи с правилами конкурса, согласно которым запрещены политические призывы со сцены, организаторам "Евровидения" пришлось прокомментировать ситуацию с этим заявлением: Европейский вещательный союз (ЕВС) охарактеризовал его "скорее как гуманитарный жест, чем как политический".Финал 66-го "Евровидения" символически открыла песня Джона Леннона Give Peace a Chance, которую в составе сотен музыкантов на туринской площади Сан-Карло исполнила супергруппа Rockin'1000.Одним из наиболее ярких моментов вечера стало выступление прошлогодних триумфаторов "Евровидения" итальянской рок-группы Maneskin. На сцене туринской арены Palaolimpico они представили новый сингл и кавер на Элвиса Пресли. Исполнение оказалось примечательно тем, что вокалист группы Дамиано Давид заметно хромал на сцене из-за травмы ноги – на само "Евровидение" он добрался с костылем.Kalush OrchestraKalush — украинская рэп-группа, основанная в 2019 году. Сайд-проект группы Kalush Orchestra представлял Украину на "Евровидении—2022" и одержал победу в конкурсе.В группу входят Олег Псюк (aka Псючий Сын) — основатель и солист, Игорь Диденчук — мультиинструменталист и МС Килиммен. Группа была названа в честь Калуша, родного города Олега Псюка.В 2021 году стало известно о запуске параллельного проекта — KALUSH Orchestra. В отличие от основного коллектива, эта группа будет делать акцент на рэп с фольклорными мотивами и украинскую аутентику. Обе группы имеют общих участников. К коллективу присоединились мультиинструменталисты Тимофей Музычук и Виталий Дужик.Скандалы вокруг "Евровидения"В феврале Европейский вещательный союз заявил, что Россия не сможет участвовать в конкурсе "Евровидение" в 2022 году. Решение, как объявлялось, принято в связи с "обеспокоенностью организации" по поводу "беспрецедентного кризиса на Украине".Шестнадцатого февраля 2022 года украинская певица Алина Паш сняла свою кандидатуру с участия в конкурсе "Евровидение". Она отметила, что столкнулась с хейтом и угрозами в социальных сетях. Артистка, внесенная в базу украинского сайта "Миротворец" за посещение Крыма, победила в национальном отборе Украины.В 2019 году на Украине разгорелся скандал вокруг отбора кандидатов на "Евровидение". Сначала к Maruv (Анна Корсун), ставшей победительницей украинского национального отбора, возникли претензии из-за ее планов давать концерты в России. Когда артистка согласилась отказаться от гастролей, Национальная общественная телерадиокомпания Украины предложила ей подписать контракт на участие в конкурсе. Однако Maruv не стала подписывать договор "с кабальными условиями" и заявила, что не готова "выступать с политическими лозунгами" и превращать участие конкурса в "промоакции" украинских политиков. После этого группы Freedom-jazz girls band и Kazka, занявшие второе и третье места соответственно, также отказались от предложения представлять страну на конкурсе. Группа Brunettes Shoot Blondes, занявшая четвертое место, заранее сообщила, что не будет представлять Украину на конкурсе, если им предложат. В результате Украина отказалась участвовать в песенном конкурсе "Евровидение" в 2019 году.Евровидение"Евровидение" – международный музыкальный конкурс, который проходит под эгидой Европейского вещательного союза (ЕВU).Согласно правилам "Евровидения", к участию в конкурсе допускаются не более 44 страны, в финале участвуют не более 26 стран. От борьбы в полуфинале освобождаются пять стран – Великобритания, Германия, Испания, Италия и Франция, а также страна-"хозяйка" текущего конкурса.Полуфиналы традиционно проходят во вторник и четверг, а финал конкурса – в субботу.Выступления певцов проходят в прямом эфире.Все страны-участницы проводят собственные национальные отборочные конкурсы, правила которых устанавливает телекомпания, участвующая в "Евровидении".Победителем международного музыкального конкурса "Евровидение" признается страна, чей исполнитель набрал наибольшее количество очков. Она и получает право в следующем году принимать конкурс у себя.Специальная военная операцияРоссия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. К 25 марта они выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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евровидение, украина