https://ria.ru/20221231/evrovidenie-1842581184.html

Руководство Евровидения рассказало о тяжелом решении по России

Руководство Евровидения рассказало о тяжелом решении по России - РИА Новости, 31.12.2022

Руководство Евровидения рассказало о тяжелом решении по России

Исключение России из Евровидения стало непростым решением, заявил организатор конкурса Мартин Эстердаль в эфире радио BBC 4. РИА Новости, 31.12.2022

2022-12-31T03:15

2022-12-31T03:15

2022-12-31T10:01

европа

россия

украина

культура

евровидение

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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Исключение России из Евровидения стало непростым решением, заявил организатор конкурса Мартин Эстердаль в эфире радио BBC 4.Он также отметил, что песни, исполняемые на Евровидении, всегда отражали дух времени и события в Европе.Кроме того, супервайзер Евровидения заявил, что решение о запрете участия российских конкурсантов "соответствует ценностям Запада: солидарности, взаимовыручке и объединению через музыку"."Каково настроение и чувства Европы — таков и социальный контекст. Когда мы говорим, что мы вне политики, мы всегда должны отстаивать основные и высшие ценности демократии", — добавил он.Двадцать пятого февраля 2022 года стало известно, что Европейский вещательный союз (EBU) отстранил Россию от участия в Евровидении. Организация объяснила это решение обеспокоенностью кризисом на Украине, поскольку участие России может "нанести ущерб репутации" конкурса.

https://ria.ru/20221123/evrovidenie-1833566935.html

европа

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украина

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европа, россия, украина, евровидение