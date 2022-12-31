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Руководство Евровидения рассказало о тяжелом решении по России
Руководство Евровидения рассказало о тяжелом решении по России - РИА Новости, 31.12.2022
Руководство Евровидения рассказало о тяжелом решении по России
Исключение России из Евровидения стало непростым решением, заявил организатор конкурса Мартин Эстердаль в эфире радио BBC 4. РИА Новости, 31.12.2022
2022-12-31T03:15
2022-12-31T03:15
2022-12-31T10:01
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украина
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Исключение России из Евровидения стало непростым решением, заявил организатор конкурса Мартин Эстердаль в эфире радио BBC 4.Он также отметил, что песни, исполняемые на Евровидении, всегда отражали дух времени и события в Европе.Кроме того, супервайзер Евровидения заявил, что решение о запрете участия российских конкурсантов "соответствует ценностям Запада: солидарности, взаимовыручке и объединению через музыку"."Каково настроение и чувства Европы — таков и социальный контекст. Когда мы говорим, что мы вне политики, мы всегда должны отстаивать основные и высшие ценности демократии", — добавил он.Двадцать пятого февраля 2022 года стало известно, что Европейский вещательный союз (EBU) отстранил Россию от участия в Евровидении. Организация объяснила это решение обеспокоенностью кризисом на Украине, поскольку участие России может "нанести ущерб репутации" конкурса.
https://ria.ru/20221123/evrovidenie-1833566935.html
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Европа, Россия, Украина, Культура, Евровидение
03:15 31.12.2022 (обновлено: 10:01 31.12.2022)
Руководство Евровидения рассказало о тяжелом решении по России
Организатор Евровидения Эстердаль: решение об исключении России из конкурса было трудным