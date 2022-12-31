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Руководство Евровидения рассказало о тяжелом решении по России - РИА Новости, 31.12.2022
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Культура
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Руководство Евровидения рассказало о тяжелом решении по России
Руководство Евровидения рассказало о тяжелом решении по России - РИА Новости, 31.12.2022
Руководство Евровидения рассказало о тяжелом решении по России
Исключение России из Евровидения стало непростым решением, заявил организатор конкурса Мартин Эстердаль в эфире радио BBC 4. РИА Новости, 31.12.2022
2022-12-31T03:15
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европа
россия
украина
культура
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Исключение России из Евровидения стало непростым решением, заявил организатор конкурса Мартин Эстердаль в эфире радио BBC 4.Он также отметил, что песни, исполняемые на Евровидении, всегда отражали дух времени и события в Европе.Кроме того, супервайзер Евровидения заявил, что решение о запрете участия российских конкурсантов "соответствует ценностям Запада: солидарности, взаимовыручке и объединению через музыку"."Каково настроение и чувства Европы — таков и социальный контекст. Когда мы говорим, что мы вне политики, мы всегда должны отстаивать основные и высшие ценности демократии", — добавил он.Двадцать пятого февраля 2022 года стало известно, что Европейский вещательный союз (EBU) отстранил Россию от участия в Евровидении. Организация объяснила это решение обеспокоенностью кризисом на Украине, поскольку участие России может "нанести ущерб репутации" конкурса.
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европа, россия, украина, евровидение
Европа, Россия, Украина, Культура, Евровидение
03:15 31.12.2022 (обновлено: 10:01 31.12.2022)
 
Руководство Евровидения рассказало о тяжелом решении по России

Организатор Евровидения Эстердаль: решение об исключении России из конкурса было трудным

© AP Photo / Luca BrunoЕвровидение в Турине, Италия.
Евровидение в Турине, Италия. - РИА Новости, 1920, 31.12.2022
© AP Photo / Luca Bruno
Евровидение в Турине, Италия.. Архивное фото
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Исключение России из Евровидения стало непростым решением, заявил организатор конкурса Мартин Эстердаль в эфире радио BBC 4.

"(Решение об исключении России. — Прим. ред.) было сложным. И сейчас сложно. То, что думает Европа, очень сильно влияет на конкурс", — заявил Эстердаль.

Он также отметил, что песни, исполняемые на Евровидении, всегда отражали дух времени и события в Европе.
Кроме того, супервайзер Евровидения заявил, что решение о запрете участия российских конкурсантов "соответствует ценностям Запада: солидарности, взаимовыручке и объединению через музыку".
"Каково настроение и чувства Европы — таков и социальный контекст. Когда мы говорим, что мы вне политики, мы всегда должны отстаивать основные и высшие ценности демократии", — добавил он.
Двадцать пятого февраля 2022 года стало известно, что Европейский вещательный союз (EBU) отстранил Россию от участия в Евровидении. Организация объяснила это решение обеспокоенностью кризисом на Украине, поскольку участие России может "нанести ущерб репутации" конкурса.
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