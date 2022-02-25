https://ria.ru/20220225/evrovidenie-1775148459.html
Организаторы "Евровидения" отстранили Россию от участия в конкурсе
Организаторы "Евровидения" отстранили Россию от участия в конкурсе - РИА Новости, 25.02.2022
Организаторы "Евровидения" отстранили Россию от участия в конкурсе
Европейский вещательный союз (EBU) заявил, что Россия не сможет участвовать в "Евровидении" в 2022 году. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T19:20
2022-02-25T19:20
2022-02-25T20:24
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Европейский вещательный союз (EBU) заявил, что Россия не сможет участвовать в "Евровидении" в 2022 году."Исполнительный совет EBU принял решение ранее сегодня по рекомендации руководящего органа конкурса "Евровидения", на основе правил мероприятия и ценностей EBU", — говорится в сообщении, размещенном на сайте и в соцсетях мероприятия.Организация объяснила это решение обеспокоенностью кризисом на Украине, поскольку участие России может нанести ущерб репутации конкурса.В тексте отмечается, что перед принятием решения вещательный союз провел консультации среди своих членов.Накануне президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.Минобороны подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводится из строя военная инфраструктура, гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220216/pash-1773167158.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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евровидение-2022, россия, ebu, италия, турин, в мире, культура, шоу-бизнес
19:20 25.02.2022 (обновлено: 20:24 25.02.2022)
Организаторы "Евровидения" отстранили Россию от участия в конкурсе
Европейский вещательный союз: Россия не сможет участвовать в "Евровидении" в 2022 году