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Евровидение 2023: международный конкурс песни, участники шоу, группы, победители
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
18:19 03.05.2023 (обновлено: 23:12 03.05.2023)
https://ria.ru/20230503/evrovidenie-1869474472.html
Евровидение 2023: дата, где состоится, список участников и прогнозы
Евровидение 2023: международный конкурс песни, участники шоу, группы, победители
Евровидение 2023: дата, где состоится, список участников и прогнозы
"Евровидение" – это конкурс эстрадной песни, который проводится между странами, входящими в Европейский вещательный союз. Список участников "Евровидения" в 2023 РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T18:19
2023-05-03T23:12
европа
россия
евровидение
музыка
культура
шоубиз
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. "Евровидение" – это конкурс эстрадной песни, который проводится между странами, входящими в Европейский вещательный союз. Список участников "Евровидения" в 2023 году, кто считается фаворитом, какая группа стала победителем на прошлом конкурсе, поедет ли на шоу в этом году представитель России и когда состоится финал – в материале РИА Новости.ЕвровидениеКонкурс песни "Евровидение" – это одно из самых красочных и ожидаемых ежегодных событий шоу-бизнеса. Многим исполнителям он принес мировую популярность, среди ярких примеров группа ABBA и певица Селин Дион. В 2023 году конкурс состоится в 67-й раз.Дата проведенияВ 2023 году "Евровидение" пройдет с 9 по 13 мая:Начало живых выступлений – в 22:00 по московскому времени.История конкурсаИстория "Евровидения" начинается в пятидесятых годах XX века, когда члены Европейского вещательного Союза задумались о создании общеевропейского шоу, которое бы помогло объединить Европу с помощью культуры. В 1955 году Марсел Беценон – генеральный директор Швейцарского телевидения – предложил организовать песенный конкурс, схожий с итальянским фестивалем в Сан-Ремо. Идея была одобрена 19 октября 1955 года на Генеральной ассамблее ЕВС. Первое "Евровидение" состоялось уже в 1956 году. Прошло оно в Швейцарии, в городе Лугано, и в нем приняли участие представители семи стран - Швейцарии, Германии, Бельгии, Нидерландов, Франции, Италии и Люксембурга. Со временем их количество увеличивалось, "Евровидение" стало одним из главных ежегодных культурных событий в Европе.Слоган и логотипСлоган конкурса в 2023 году – "United By Music", что переводится как "объединенные музыкой". В основе логотипа – эффект кардиограммы, составленный из цепочки сердец разных размеров. Разработкой слогана и логотипа занимались агентство "Superunion" (Великобритания) и креативная студия "Starlight Creative" (Украина).По словам исполнительного креативного директора "Superunion"Стюарта Рэдфорда и креативного директора Кэтрин Тадбол, идея была вдохновлена исследованием, доказывающим, что при совместном прослушивании живой музыки человеческие сердца синхронизируются и бьются в унисон. Это открытие легло в основу творческой концепции о 160 миллионах сердец, бьющихся как одно, что соответствует духу "Евровидения".Место проведенияНесмотря на то, что победителем 2022 года стала украинская группа Kalush Orchestra, местом проведения "Евровидения-2023" была выбрана Великобритания, а именно город Ливерпуль. В последний раз страна принимала конкурс в 1998 году. Финал "Евровидения" состоится на "Ливерпуль Арене".Ведущими в этом году заявлены:УчастникиВ 2023 году в "Евровидении" примут участие исполнители из 37 стран. 31 из них выступят в двух полуфиналах. По итогам каждого отберут 10 финалистов, к которым в финале присоединится "большая пятерка" (Германия, Франция, Испания, Италия, Великобритания) и страна-победительница прошлого года (Украина).Россия и Белоруссия в этом году участие в конкурсе принимать не будут.Участники первого полуфинала:Участники второго полуфинала:Участники, которые сразу проходят в финал:Подготовка к конкурсуПодготовка к следующему конкурсу начинается практически сразу после завершения предыдущего. Площадка должна иметь возможность принять тысячи зрителей и предоставить участникам максимум технологий, ведь одна из главных составляющих любого номера – красочное шоу. Нередко под "Евровидение" строят новые стадионы, как, например, это сделали в Азербайджане.Страны-участницы проводят внутренний отбор песен. Его формат не регламентирован. К примеру, некоторые страны устраивают музыкальные фестивали и свои внутренние конкурсы, победители которых отправляются на "Евровидение". А вот к песне, с которой можно выступить, есть четкие требования: она должна быть оригинальной (быть обнародованной не раньше 1 сентября), длительностью не больше трех минут и не иметь политического контекста.Прогнозы и фавориты конкурсаОсновными фаворитами сейчас являются:Согласно данным Eurovision World, букмекеры на данный момент прогнозируют победу Швеции (шанс 42 %). Ее представляет певица Loreen, которая уже принесла первое место своей в стране на "Евровидении-2012" в Азербайджане.Среди фаворитов также финский рэпер Kaarija, его шанс оценивается в 17 %. По 5 % у Украины и Франции, следом идут Испания и Норвегия – у них по 4 %.Текущий прогноз может кардинально измениться ближе к самому конкурсу, а также после проведения полуфиналов.Как проходит конкурсОбщий порядок проведения конкурса значительно не менялся уже на протяжении нескольких лет.ЭтапыВсего "Евровидение" включает в себя три этапа: 2 полуфинала (9 и 11 мая) и финал (13 мая).Делегации стран приезжают в место проведения конкурса, проходят репетиции и общение с журналистами. После каждого полуфинала отбирается по 10 финалистов. В 2023 году на этом этапе исключается голосование жюри, только зрители смогут выбирать тех, кто пройдет в финал.ФиналФинал "Евровидения" начинается с торжественного красочного шоу – церемонии открытия. Далее, в порядке, определенном заранее, проходят выступления участников, каждому из которых предшествует видеовизитка исполнителя. После того, как все страны представят свои песни, начинается голосование и объявление результатов. Сначала глашатаи от стран называют оценки жюри, после этого наступает один из самых напряженных моментов – распределение баллов от зрителей. Голосование происходит посредством отправки платного SMS, при этом за свою страну голосовать нельзя.В 2023 году, впервые за всю историю конкурса, голосовать смогут жители тех стран, которые не принимают участия в "Евровидении".Победители прошлых летСписок победителей последних 15 лет:
https://ria.ru/20230411/evrovidenie-1864599377.html
https://ria.ru/20221007/evrovidenie-1822378886.html
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европа, россия, евровидение, музыка, культура
Европа, Россия, Евровидение, Музыка, Культура, Шоубиз

Евровидение 2023: дата, где состоится, список участников и прогнозы

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкКонкурс Евровидение-2021
Конкурс Евровидение-2021 - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Конкурс Евровидение-2021
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. "Евровидение" – это конкурс эстрадной песни, который проводится между странами, входящими в Европейский вещательный союз. Список участников "Евровидения" в 2023 году, кто считается фаворитом, какая группа стала победителем на прошлом конкурсе, поедет ли на шоу в этом году представитель России и когда состоится финал – в материале РИА Новости.

Евровидение

Конкурс песни "Евровидение" – это одно из самых красочных и ожидаемых ежегодных событий шоу-бизнеса. Многим исполнителям он принес мировую популярность, среди ярких примеров группа ABBA и певица Селин Дион. В 2023 году конкурс состоится в 67-й раз.
Певица Манижа перед репетицией финала 65-го международного конкурса песни Евровидение - 2021 - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
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11 апреля, 18:55

Дата проведения

В 2023 году "Евровидение" пройдет с 9 по 13 мая:
  • первый полуфинал – 9 мая;
  • второй полуфинал – 11 мая;
  • финал – 13 мая.
Начало живых выступлений – в 22:00 по московскому времени.

История конкурса

История "Евровидения" начинается в пятидесятых годах XX века, когда члены Европейского вещательного Союза задумались о создании общеевропейского шоу, которое бы помогло объединить Европу с помощью культуры. В 1955 году Марсел Беценон – генеральный директор Швейцарского телевидения – предложил организовать песенный конкурс, схожий с итальянским фестивалем в Сан-Ремо. Идея была одобрена 19 октября 1955 года на Генеральной ассамблее ЕВС. Первое "Евровидение" состоялось уже в 1956 году. Прошло оно в Швейцарии, в городе Лугано, и в нем приняли участие представители семи стран - Швейцарии, Германии, Бельгии, Нидерландов, Франции, Италии и Люксембурга. Со временем их количество увеличивалось, "Евровидение" стало одним из главных ежегодных культурных событий в Европе.

Слоган и логотип

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкКонкурс песни "Евровидение-2021"
Конкурс песни Евровидение-2021 - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Конкурс песни "Евровидение-2021"
Слоган конкурса в 2023 году – "United By Music", что переводится как "объединенные музыкой". В основе логотипа – эффект кардиограммы, составленный из цепочки сердец разных размеров. Разработкой слогана и логотипа занимались агентство "Superunion" (Великобритания) и креативная студия "Starlight Creative" (Украина).
По словам исполнительного креативного директора "Superunion"Стюарта Рэдфорда и креативного директора Кэтрин Тадбол, идея была вдохновлена исследованием, доказывающим, что при совместном прослушивании живой музыки человеческие сердца синхронизируются и бьются в унисон. Это открытие легло в основу творческой концепции о 160 миллионах сердец, бьющихся как одно, что соответствует духу "Евровидения".

Место проведения

Несмотря на то, что победителем 2022 года стала украинская группа Kalush Orchestra, местом проведения "Евровидения-2023" была выбрана Великобритания, а именно город Ливерпуль. В последний раз страна принимала конкурс в 1998 году. Финал "Евровидения" состоится на "Ливерпуль Арене".
Ливерпуль, Великобритания - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
Евровидение-2023 пройдет в Ливерпуле
7 октября 2022, 21:30
Ведущими в этом году заявлены:
  • Ханна Уэддингхэм – британская певица и актриса;
  • Алеша Диксон – британская телеведущая и певица;
  • Юлия Санина – украинская певица, вокалистка группы The Hardkiss;
  • Грэм Нортон – ирландский теле- и радиоведущий, комик, ведущий популярного "Шоу Грэма Нортона" на BBC One (присоединится к остальным только в финале конкурса).

Участники

В 2023 году в "Евровидении" примут участие исполнители из 37 стран. 31 из них выступят в двух полуфиналах. По итогам каждого отберут 10 финалистов, к которым в финале присоединится "большая пятерка" (Германия, Франция, Испания, Италия, Великобритания) и страна-победительница прошлого года (Украина).
Россия и Белоруссия в этом году участие в конкурсе принимать не будут.
Участники первого полуфинала:

Страна

Исполнитель

Песня

Норвегия

Alessandra

Queen of Kings

Мальта

The Busker

Dance (Our Own Party)

Сербия

Luke Black

Samo Mi Se Spava

Латвия

Sudden Lights

Aijā

Португалия

Mimicat

Ai Coração

Ирландия

Wild Youth

We Are One

Хорватия

Let 3

Mama ŠČ!

Швейцария

Remo Forrer

Watergun

Израиль

Noa Kirel

Unicorn

Молдова

Pasha Parfeni

Soarele şi Luna

Швеция

Loreen

Tattoo

Азербайджан

TuralTuranX

Tell Me More

Чехия

Vesna

My Sister’s Crown

Нидерланды

Mia Nicolai & Dion Cooper

Burning Daylight

Финляндия

Käärijä

Cha Cha Cha

Участники второго полуфинала:

Страна

Исполнитель

Песня

Дания

Reiley

Breaking My Heart

Армения

Brunette

Future Lover

Румыния

Theodor Andrei

D.G.T. (Off and On)

Эстония

Alika

Bridges

Бельгия

Gustaph

Because Of You

Кипр

Andrew Lambrou

Break A Broken Heart

Исландия

Diljá

Power

Греция

Victor Vernicos

What They Say

Польша

Blanka

Solo

Словения

Joker Out

Carpe Diem

Грузия

Iru

Echo

Сан Марино

Piqued Jacks

Like An Animal

Австрия

Teya & Salena

Who The Hell Is Edgar?

Албания

Albina & Familja Kelmendi

Duje

Литва

Monika Linkytė

Stay

Австралия

Voyager

Promise

Участники, которые сразу проходят в финал:

Страна

Исполнитель

Песня

Франция

La Zarra

Évidemment

Италия

Marco Mengoni

Due Vite

Испания

Blanca Paloma

EAEA

Украина

TVORCHI

Heart of Steel

Германия

Lord of the Lost

Blood & Glitter

Великобритания

Mae Muller

I Wrote A Song

Подготовка к конкурсу

Подготовка к следующему конкурсу начинается практически сразу после завершения предыдущего. Площадка должна иметь возможность принять тысячи зрителей и предоставить участникам максимум технологий, ведь одна из главных составляющих любого номера – красочное шоу. Нередко под "Евровидение" строят новые стадионы, как, например, это сделали в Азербайджане.
Страны-участницы проводят внутренний отбор песен. Его формат не регламентирован. К примеру, некоторые страны устраивают музыкальные фестивали и свои внутренние конкурсы, победители которых отправляются на "Евровидение". А вот к песне, с которой можно выступить, есть четкие требования: она должна быть оригинальной (быть обнародованной не раньше 1 сентября), длительностью не больше трех минут и не иметь политического контекста.
Продюсер Яна Рудковская - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
Яна Рудковская высказалась о российском аналоге Евровидения
13 апреля, 20:53

Прогнозы и фавориты конкурса

Основными фаворитами сейчас являются:
  1. 1.
    Loreen – Tattoo (Швеция);
  2. 2.
    Kaarija – Cha Cha Cha (Финляндия);
  3. 3.
    Tvorchi – Heart of Steel (Украина);
  4. 4.
    La Zarra – Évidemment (Франция);
  5. 5.
    Blanca Paloma – Eaea (Испания);
  6. 6.
    Alessandra – Queen of Kings (Норвегия).
Шведская певица Loreen - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
Трек фаворитки Евровидения–2023 попал в чарт российской радиостанции
24 марта, 04:00
Согласно данным Eurovision World, букмекеры на данный момент прогнозируют победу Швеции (шанс 42 %). Ее представляет певица Loreen, которая уже принесла первое место своей в стране на "Евровидении-2012" в Азербайджане.
Среди фаворитов также финский рэпер Kaarija, его шанс оценивается в 17 %. По 5 % у Украины и Франции, следом идут Испания и Норвегия – у них по 4 %.
Текущий прогноз может кардинально измениться ближе к самому конкурсу, а также после проведения полуфиналов.
Украинская группа Kalush Orchestra выступает в финале конкурса песни Евровидение-2022 - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
ЕВС изменил правила голосования на Евровидении из-за сговора жюри
22 ноября 2022, 16:47

Как проходит конкурс

Общий порядок проведения конкурса значительно не менялся уже на протяжении нескольких лет.

Этапы

Всего "Евровидение" включает в себя три этапа: 2 полуфинала (9 и 11 мая) и финал (13 мая).
Делегации стран приезжают в место проведения конкурса, проходят репетиции и общение с журналистами. После каждого полуфинала отбирается по 10 финалистов. В 2023 году на этом этапе исключается голосование жюри, только зрители смогут выбирать тех, кто пройдет в финал.
Молдавская группа DoReDos в финале конкурса Евровидение. 12 мая 2018 - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
Молдавские участники Евровидения выпустили русскоязычную песню
10 июня 2022, 13:39

Финал

Финал "Евровидения" начинается с торжественного красочного шоу – церемонии открытия. Далее, в порядке, определенном заранее, проходят выступления участников, каждому из которых предшествует видеовизитка исполнителя. После того, как все страны представят свои песни, начинается голосование и объявление результатов. Сначала глашатаи от стран называют оценки жюри, после этого наступает один из самых напряженных моментов – распределение баллов от зрителей. Голосование происходит посредством отправки платного SMS, при этом за свою страну голосовать нельзя.
В 2023 году, впервые за всю историю конкурса, голосовать смогут жители тех стран, которые не принимают участия в "Евровидении".

Победители прошлых лет

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкПобедитель международного конкурса эстрадной песни "Евровидение–2008" российский исполнитель Дима Билан и венгерский скрипач Эдвин Мартон в столичном аэропорту Шереметьево
Победитель международного конкурса эстрадной песни Евровидение–2008 российский исполнитель Дима Билан и венгерский скрипач Эдвин Мартон в столичном аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в медиабанк
Победитель международного конкурса эстрадной песни "Евровидение–2008" российский исполнитель Дима Билан и венгерский скрипач Эдвин Мартон в столичном аэропорту Шереметьево
Список победителей последних 15 лет:

Год

Страна

Исполнитель и песня

2022

Украина

Kalush Orchestra – Стефания

2021

Италия

Måneskin – Zitti E Buoni

2019

Нидерланды

Duncan Laurence – Arcade

2018

Израиль

Netta – Toy

2017

Португалия

Salvador Sobral – Amar Pelos Dois

2016

Украина

Jamala – 1944

2015

Швеция

Måns Zelmerlöw – Heroes

2014

Австрия

Conchita Wurst – Rise Like A Phoenix

2013

Дания

Emmelie de Forrest – Only Teardrops

2012

Швеция

Loreen – Euphoria

2011

Азербайджан

Ell & Nikki – Running Scared

2010

Германия

Lena – Satellite

2009

Норвегия

Александр Рыбак – Fairytale

2008

Россия

Дима Билан – Believe

 
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