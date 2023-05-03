https://ria.ru/20230503/evrovidenie-1869474472.html
Евровидение 2023: дата, где состоится, список участников и прогнозы
Евровидение 2023: международный конкурс песни, участники шоу, группы, победители
Евровидение 2023: дата, где состоится, список участников и прогнозы
"Евровидение" – это конкурс эстрадной песни, который проводится между странами, входящими в Европейский вещательный союз. Список участников "Евровидения" в 2023 РИА Новости, 03.05.2023
2023-05-03T18:19
2023-05-03T18:19
2023-05-03T23:12
европа
россия
евровидение
музыка
культура
шоубиз
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. "Евровидение" – это конкурс эстрадной песни, который проводится между странами, входящими в Европейский вещательный союз. Список участников "Евровидения" в 2023 году, кто считается фаворитом, какая группа стала победителем на прошлом конкурсе, поедет ли на шоу в этом году представитель России и когда состоится финал – в материале РИА Новости.ЕвровидениеКонкурс песни "Евровидение" – это одно из самых красочных и ожидаемых ежегодных событий шоу-бизнеса. Многим исполнителям он принес мировую популярность, среди ярких примеров группа ABBA и певица Селин Дион. В 2023 году конкурс состоится в 67-й раз.Дата проведенияВ 2023 году "Евровидение" пройдет с 9 по 13 мая:Начало живых выступлений – в 22:00 по московскому времени.История конкурсаИстория "Евровидения" начинается в пятидесятых годах XX века, когда члены Европейского вещательного Союза задумались о создании общеевропейского шоу, которое бы помогло объединить Европу с помощью культуры. В 1955 году Марсел Беценон – генеральный директор Швейцарского телевидения – предложил организовать песенный конкурс, схожий с итальянским фестивалем в Сан-Ремо. Идея была одобрена 19 октября 1955 года на Генеральной ассамблее ЕВС. Первое "Евровидение" состоялось уже в 1956 году. Прошло оно в Швейцарии, в городе Лугано, и в нем приняли участие представители семи стран - Швейцарии, Германии, Бельгии, Нидерландов, Франции, Италии и Люксембурга. Со временем их количество увеличивалось, "Евровидение" стало одним из главных ежегодных культурных событий в Европе.Слоган и логотипСлоган конкурса в 2023 году – "United By Music", что переводится как "объединенные музыкой". В основе логотипа – эффект кардиограммы, составленный из цепочки сердец разных размеров. Разработкой слогана и логотипа занимались агентство "Superunion" (Великобритания) и креативная студия "Starlight Creative" (Украина).По словам исполнительного креативного директора "Superunion"Стюарта Рэдфорда и креативного директора Кэтрин Тадбол, идея была вдохновлена исследованием, доказывающим, что при совместном прослушивании живой музыки человеческие сердца синхронизируются и бьются в унисон. Это открытие легло в основу творческой концепции о 160 миллионах сердец, бьющихся как одно, что соответствует духу "Евровидения".Место проведенияНесмотря на то, что победителем 2022 года стала украинская группа Kalush Orchestra, местом проведения "Евровидения-2023" была выбрана Великобритания, а именно город Ливерпуль. В последний раз страна принимала конкурс в 1998 году. Финал "Евровидения" состоится на "Ливерпуль Арене".Ведущими в этом году заявлены:УчастникиВ 2023 году в "Евровидении" примут участие исполнители из 37 стран. 31 из них выступят в двух полуфиналах. По итогам каждого отберут 10 финалистов, к которым в финале присоединится "большая пятерка" (Германия, Франция, Испания, Италия, Великобритания) и страна-победительница прошлого года (Украина).Россия и Белоруссия в этом году участие в конкурсе принимать не будут.Участники первого полуфинала:Участники второго полуфинала:Участники, которые сразу проходят в финал:Подготовка к конкурсуПодготовка к следующему конкурсу начинается практически сразу после завершения предыдущего. Площадка должна иметь возможность принять тысячи зрителей и предоставить участникам максимум технологий, ведь одна из главных составляющих любого номера – красочное шоу. Нередко под "Евровидение" строят новые стадионы, как, например, это сделали в Азербайджане.Страны-участницы проводят внутренний отбор песен. Его формат не регламентирован. К примеру, некоторые страны устраивают музыкальные фестивали и свои внутренние конкурсы, победители которых отправляются на "Евровидение". А вот к песне, с которой можно выступить, есть четкие требования: она должна быть оригинальной (быть обнародованной не раньше 1 сентября), длительностью не больше трех минут и не иметь политического контекста.Прогнозы и фавориты конкурсаОсновными фаворитами сейчас являются:Согласно данным Eurovision World, букмекеры на данный момент прогнозируют победу Швеции (шанс 42 %). Ее представляет певица Loreen, которая уже принесла первое место своей в стране на "Евровидении-2012" в Азербайджане.Среди фаворитов также финский рэпер Kaarija, его шанс оценивается в 17 %. По 5 % у Украины и Франции, следом идут Испания и Норвегия – у них по 4 %.Текущий прогноз может кардинально измениться ближе к самому конкурсу, а также после проведения полуфиналов.Как проходит конкурсОбщий порядок проведения конкурса значительно не менялся уже на протяжении нескольких лет.ЭтапыВсего "Евровидение" включает в себя три этапа: 2 полуфинала (9 и 11 мая) и финал (13 мая).Делегации стран приезжают в место проведения конкурса, проходят репетиции и общение с журналистами. После каждого полуфинала отбирается по 10 финалистов. В 2023 году на этом этапе исключается голосование жюри, только зрители смогут выбирать тех, кто пройдет в финал.ФиналФинал "Евровидения" начинается с торжественного красочного шоу – церемонии открытия. Далее, в порядке, определенном заранее, проходят выступления участников, каждому из которых предшествует видеовизитка исполнителя. После того, как все страны представят свои песни, начинается голосование и объявление результатов. Сначала глашатаи от стран называют оценки жюри, после этого наступает один из самых напряженных моментов – распределение баллов от зрителей. Голосование происходит посредством отправки платного SMS, при этом за свою страну голосовать нельзя.В 2023 году, впервые за всю историю конкурса, голосовать смогут жители тех стран, которые не принимают участия в "Евровидении".Победители прошлых летСписок победителей последних 15 лет:
https://ria.ru/20230411/evrovidenie-1864599377.html
https://ria.ru/20221007/evrovidenie-1822378886.html
https://ria.ru/20230413/rudkovskaya-1865127262.html
https://ria.ru/20230324/muzyka-1860145886.html
https://ria.ru/20221122/evrovidenie-1833420498.html
https://ria.ru/20220610/doredos-1794503045.html
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европа, россия, евровидение, музыка, культура
Европа, Россия, Евровидение, Музыка, Культура, Шоубиз
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. "Евровидение" – это конкурс эстрадной песни, который проводится между странами, входящими в Европейский вещательный союз. Список участников "Евровидения" в 2023 году, кто считается фаворитом, какая группа стала победителем на прошлом конкурсе, поедет ли на шоу в этом году представитель России и когда состоится финал – в материале РИА Новости.
Конкурс песни "Евровидение" – это одно из самых красочных и ожидаемых ежегодных событий шоу-бизнеса. Многим исполнителям он принес мировую популярность, среди ярких примеров группа ABBA и певица Селин Дион. В 2023 году конкурс состоится в 67-й раз.
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В 2023 году "Евровидение" пройдет с 9 по 13 мая:
- первый полуфинал – 9 мая;
- второй полуфинал – 11 мая;
- финал – 13 мая.
Начало живых выступлений – в 22:00 по московскому времени.
История "Евровидения" начинается в пятидесятых годах XX века, когда члены Европейского вещательного Союза задумались о создании общеевропейского шоу, которое бы помогло объединить Европу с помощью культуры. В 1955 году Марсел Беценон – генеральный директор Швейцарского телевидения – предложил организовать песенный конкурс, схожий с итальянским фестивалем в Сан-Ремо. Идея была одобрена 19 октября 1955 года на Генеральной ассамблее ЕВС. Первое "Евровидение" состоялось уже в 1956 году. Прошло оно в Швейцарии, в городе Лугано, и в нем приняли участие представители семи стран - Швейцарии, Германии, Бельгии, Нидерландов, Франции, Италии и Люксембурга. Со временем их количество увеличивалось, "Евровидение" стало одним из главных ежегодных культурных событий в Европе.
Слоган конкурса в 2023 году – "United By Music", что переводится как "объединенные музыкой". В основе логотипа – эффект кардиограммы, составленный из цепочки сердец разных размеров. Разработкой слогана и логотипа занимались агентство "Superunion" (Великобритания) и креативная студия "Starlight Creative" (Украина).
По словам
исполнительного креативного директора "Superunion"Стюарта Рэдфорда и креативного директора Кэтрин Тадбол, идея была вдохновлена исследованием, доказывающим, что при совместном прослушивании живой музыки человеческие сердца синхронизируются и бьются в унисон. Это открытие легло в основу творческой концепции о 160 миллионах сердец, бьющихся как одно, что соответствует духу "Евровидения".
Несмотря на то, что победителем 2022 года стала украинская группа Kalush Orchestra, местом проведения "Евровидения-2023" была выбрана Великобритания, а именно город Ливерпуль. В последний раз страна принимала конкурс в 1998 году. Финал "Евровидения" состоится на "Ливерпуль Арене".
Евровидение-2023 пройдет в Ливерпуле
Ведущими в этом году заявлены:
- Ханна Уэддингхэм – британская певица и актриса;
- Алеша Диксон – британская телеведущая и певица;
- Юлия Санина – украинская певица, вокалистка группы The Hardkiss;
- Грэм Нортон – ирландский теле- и радиоведущий, комик, ведущий популярного "Шоу Грэма Нортона" на BBC One (присоединится к остальным только в финале конкурса).
В 2023 году в "Евровидении" примут участие исполнители из 37 стран. 31 из них выступят в двух полуфиналах. По итогам каждого отберут 10 финалистов, к которым в финале присоединится "большая пятерка" (Германия, Франция, Испания, Италия, Великобритания) и страна-победительница прошлого года (Украина).
Россия и Белоруссия в этом году участие в конкурсе принимать не будут.
Участники первого полуфинала:
Страна
Исполнитель
Песня
Норвегия
Alessandra
Queen of Kings
Мальта
The Busker
Dance (Our Own Party)
Сербия
Luke Black
Samo Mi Se Spava
Латвия
Sudden Lights
Aijā
Португалия
Mimicat
Ai Coração
Ирландия
Wild Youth
We Are One
Хорватия
Let 3
Mama ŠČ!
Швейцария
Remo Forrer
Watergun
Израиль
Noa Kirel
Unicorn
Молдова
Pasha Parfeni
Soarele şi Luna
Швеция
Loreen
Tattoo
Азербайджан
TuralTuranX
Tell Me More
Чехия
Vesna
My Sister’s Crown
Нидерланды
Mia Nicolai & Dion Cooper
Burning Daylight
Финляндия
Käärijä
Cha Cha Cha
Участники второго полуфинала:
Страна
Исполнитель
Песня
Дания
Reiley
Breaking My Heart
Армения
Brunette
Future Lover
Румыния
Theodor Andrei
D.G.T. (Off and On)
Эстония
Alika
Bridges
Бельгия
Gustaph
Because Of You
Кипр
Andrew Lambrou
Break A Broken Heart
Исландия
Diljá
Power
Греция
Victor Vernicos
What They Say
Польша
Blanka
Solo
Словения
Joker Out
Carpe Diem
Грузия
Iru
Echo
Сан Марино
Piqued Jacks
Like An Animal
Австрия
Teya & Salena
Who The Hell Is Edgar?
Албания
Albina & Familja Kelmendi
Duje
Литва
Monika Linkytė
Stay
Австралия
Voyager
Promise
Участники, которые сразу проходят в финал:
Страна
Исполнитель
Песня
Франция
La Zarra
Évidemment
Италия
Marco Mengoni
Due Vite
Испания
Blanca Paloma
EAEA
Украина
TVORCHI
Heart of Steel
Германия
Lord of the Lost
Blood & Glitter
Великобритания
Mae Muller
I Wrote A Song
Подготовка к следующему конкурсу начинается практически сразу после завершения предыдущего. Площадка должна иметь возможность принять тысячи зрителей и предоставить участникам максимум технологий, ведь одна из главных составляющих любого номера – красочное шоу. Нередко под "Евровидение" строят новые стадионы, как, например, это сделали в Азербайджане.
Страны-участницы проводят внутренний отбор песен. Его формат не регламентирован. К примеру, некоторые страны устраивают музыкальные фестивали и свои внутренние конкурсы, победители которых отправляются на "Евровидение". А вот к песне, с которой можно выступить, есть четкие требования: она должна быть оригинальной (быть обнародованной не раньше 1 сентября), длительностью не больше трех минут и не иметь политического контекста.
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Прогнозы и фавориты конкурса
Основными фаворитами сейчас являются:
1.Loreen – Tattoo (Швеция);
2.Kaarija – Cha Cha Cha (Финляндия);
3.Tvorchi – Heart of Steel (Украина);
4.La Zarra – Évidemment (Франция);
5.Blanca Paloma – Eaea (Испания);
6.Alessandra – Queen of Kings (Норвегия).
Трек фаворитки Евровидения–2023 попал в чарт российской радиостанции
Согласно данным Eurovision World
, букмекеры на данный момент прогнозируют победу Швеции (шанс 42 %). Ее представляет певица Loreen, которая уже принесла первое место своей в стране на "Евровидении-2012" в Азербайджане.
Среди фаворитов также финский рэпер Kaarija, его шанс оценивается в 17 %. По 5 % у Украины и Франции, следом идут Испания и Норвегия – у них по 4 %.
Текущий прогноз может кардинально измениться ближе к самому конкурсу, а также после проведения полуфиналов.
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Общий порядок проведения конкурса значительно не менялся уже на протяжении нескольких лет.
Всего "Евровидение" включает в себя три этапа: 2 полуфинала (9 и 11 мая) и финал (13 мая).
Делегации стран приезжают в место проведения конкурса, проходят репетиции и общение с журналистами. После каждого полуфинала отбирается по 10 финалистов. В 2023 году на этом этапе исключается голосование жюри, только зрители смогут выбирать тех, кто пройдет в финал.
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Финал "Евровидения" начинается с торжественного красочного шоу – церемонии открытия. Далее, в порядке, определенном заранее, проходят выступления участников, каждому из которых предшествует видеовизитка исполнителя. После того, как все страны представят свои песни, начинается голосование и объявление результатов. Сначала глашатаи от стран называют оценки жюри, после этого наступает один из самых напряженных моментов – распределение баллов от зрителей. Голосование происходит посредством отправки платного SMS, при этом за свою страну голосовать нельзя.
В 2023 году, впервые за всю историю конкурса, голосовать смогут жители тех стран, которые не принимают участия в "Евровидении".
Список победителей последних 15 лет:
Год
Страна
Исполнитель и песня
2022
Украина
Kalush Orchestra – Стефания
2021
Италия
Måneskin – Zitti E Buoni
2019
Нидерланды
Duncan Laurence – Arcade
2018
Израиль
Netta – Toy
2017
Португалия
Salvador Sobral – Amar Pelos Dois
2016
Украина
Jamala – 1944
2015
Швеция
Måns Zelmerlöw – Heroes
2014
Австрия
Conchita Wurst – Rise Like A Phoenix
2013
Дания
Emmelie de Forrest – Only Teardrops
2012
Швеция
Loreen – Euphoria
2011
Азербайджан
Ell & Nikki – Running Scared
2010
Германия
Lena – Satellite
2009
Норвегия
Александр Рыбак – Fairytale
2008
Россия
Дима Билан – Believe