Евровидение 2023: дата, где состоится, список участников и прогнозы

Страна Исполнитель Песня

Дания Reiley Breaking My Heart

Армения Brunette Future Lover

Румыния Theodor Andrei D.G.T. (Off and On)

Эстония Alika Bridges

Бельгия Gustaph Because Of You

Кипр Andrew Lambrou Break A Broken Heart

Исландия Diljá Power

Греция Victor Vernicos What They Say

Польша Blanka Solo

Словения Joker Out Carpe Diem

Грузия Iru Echo

Сан Марино Piqued Jacks Like An Animal

Австрия Teya & Salena Who The Hell Is Edgar?

Албания Albina & Familja Kelmendi Duje

Литва Monika Linkytė Stay