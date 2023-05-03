https://ria.ru/20230503/evrovidenie-1869474472.html

Евровидение 2023: дата, где состоится, список участников и прогнозы

Евровидение 2023: международный конкурс песни, участники шоу, группы, победители

Евровидение 2023: дата, где состоится, список участников и прогнозы

"Евровидение" – это конкурс эстрадной песни, который проводится между странами, входящими в Европейский вещательный союз. Список участников "Евровидения" в 2023 РИА Новости, 03.05.2023

2023-05-03T18:19

2023-05-03T18:19

2023-05-03T23:12

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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. "Евровидение" – это конкурс эстрадной песни, который проводится между странами, входящими в Европейский вещательный союз. Список участников "Евровидения" в 2023 году, кто считается фаворитом, какая группа стала победителем на прошлом конкурсе, поедет ли на шоу в этом году представитель России и когда состоится финал – в материале РИА Новости.ЕвровидениеКонкурс песни "Евровидение" – это одно из самых красочных и ожидаемых ежегодных событий шоу-бизнеса. Многим исполнителям он принес мировую популярность, среди ярких примеров группа ABBA и певица Селин Дион. В 2023 году конкурс состоится в 67-й раз.Дата проведенияВ 2023 году "Евровидение" пройдет с 9 по 13 мая:Начало живых выступлений – в 22:00 по московскому времени.История конкурсаИстория "Евровидения" начинается в пятидесятых годах XX века, когда члены Европейского вещательного Союза задумались о создании общеевропейского шоу, которое бы помогло объединить Европу с помощью культуры. В 1955 году Марсел Беценон – генеральный директор Швейцарского телевидения – предложил организовать песенный конкурс, схожий с итальянским фестивалем в Сан-Ремо. Идея была одобрена 19 октября 1955 года на Генеральной ассамблее ЕВС. Первое "Евровидение" состоялось уже в 1956 году. Прошло оно в Швейцарии, в городе Лугано, и в нем приняли участие представители семи стран - Швейцарии, Германии, Бельгии, Нидерландов, Франции, Италии и Люксембурга. Со временем их количество увеличивалось, "Евровидение" стало одним из главных ежегодных культурных событий в Европе.Слоган и логотипСлоган конкурса в 2023 году – "United By Music", что переводится как "объединенные музыкой". В основе логотипа – эффект кардиограммы, составленный из цепочки сердец разных размеров. Разработкой слогана и логотипа занимались агентство "Superunion" (Великобритания) и креативная студия "Starlight Creative" (Украина).По словам исполнительного креативного директора "Superunion"Стюарта Рэдфорда и креативного директора Кэтрин Тадбол, идея была вдохновлена исследованием, доказывающим, что при совместном прослушивании живой музыки человеческие сердца синхронизируются и бьются в унисон. Это открытие легло в основу творческой концепции о 160 миллионах сердец, бьющихся как одно, что соответствует духу "Евровидения".Место проведенияНесмотря на то, что победителем 2022 года стала украинская группа Kalush Orchestra, местом проведения "Евровидения-2023" была выбрана Великобритания, а именно город Ливерпуль. В последний раз страна принимала конкурс в 1998 году. Финал "Евровидения" состоится на "Ливерпуль Арене".Ведущими в этом году заявлены:УчастникиВ 2023 году в "Евровидении" примут участие исполнители из 37 стран. 31 из них выступят в двух полуфиналах. По итогам каждого отберут 10 финалистов, к которым в финале присоединится "большая пятерка" (Германия, Франция, Испания, Италия, Великобритания) и страна-победительница прошлого года (Украина).Россия и Белоруссия в этом году участие в конкурсе принимать не будут.Участники первого полуфинала:Участники второго полуфинала:Участники, которые сразу проходят в финал:Подготовка к конкурсуПодготовка к следующему конкурсу начинается практически сразу после завершения предыдущего. Площадка должна иметь возможность принять тысячи зрителей и предоставить участникам максимум технологий, ведь одна из главных составляющих любого номера – красочное шоу. Нередко под "Евровидение" строят новые стадионы, как, например, это сделали в Азербайджане.Страны-участницы проводят внутренний отбор песен. Его формат не регламентирован. К примеру, некоторые страны устраивают музыкальные фестивали и свои внутренние конкурсы, победители которых отправляются на "Евровидение". А вот к песне, с которой можно выступить, есть четкие требования: она должна быть оригинальной (быть обнародованной не раньше 1 сентября), длительностью не больше трех минут и не иметь политического контекста.Прогнозы и фавориты конкурсаОсновными фаворитами сейчас являются:Согласно данным Eurovision World, букмекеры на данный момент прогнозируют победу Швеции (шанс 42 %). Ее представляет певица Loreen, которая уже принесла первое место своей в стране на "Евровидении-2012" в Азербайджане.Среди фаворитов также финский рэпер Kaarija, его шанс оценивается в 17 %. По 5 % у Украины и Франции, следом идут Испания и Норвегия – у них по 4 %.Текущий прогноз может кардинально измениться ближе к самому конкурсу, а также после проведения полуфиналов.Как проходит конкурсОбщий порядок проведения конкурса значительно не менялся уже на протяжении нескольких лет.ЭтапыВсего "Евровидение" включает в себя три этапа: 2 полуфинала (9 и 11 мая) и финал (13 мая).Делегации стран приезжают в место проведения конкурса, проходят репетиции и общение с журналистами. После каждого полуфинала отбирается по 10 финалистов. В 2023 году на этом этапе исключается голосование жюри, только зрители смогут выбирать тех, кто пройдет в финал.ФиналФинал "Евровидения" начинается с торжественного красочного шоу – церемонии открытия. Далее, в порядке, определенном заранее, проходят выступления участников, каждому из которых предшествует видеовизитка исполнителя. После того, как все страны представят свои песни, начинается голосование и объявление результатов. Сначала глашатаи от стран называют оценки жюри, после этого наступает один из самых напряженных моментов – распределение баллов от зрителей. Голосование происходит посредством отправки платного SMS, при этом за свою страну голосовать нельзя.В 2023 году, впервые за всю историю конкурса, голосовать смогут жители тех стран, которые не принимают участия в "Евровидении".Победители прошлых летСписок победителей последних 15 лет:

https://ria.ru/20230411/evrovidenie-1864599377.html

https://ria.ru/20221007/evrovidenie-1822378886.html

https://ria.ru/20230413/rudkovskaya-1865127262.html

https://ria.ru/20230324/muzyka-1860145886.html

https://ria.ru/20221122/evrovidenie-1833420498.html

https://ria.ru/20220610/doredos-1794503045.html

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Артем Смирнов

европа, россия, евровидение, музыка, культура