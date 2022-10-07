https://ria.ru/20221007/evrovidenie-1822378886.html

Евровидение-2023 пройдет в Ливерпуле

Евровидение-2023 пройдет в Ливерпуле - РИА Новости, 07.10.2022

Евровидение-2023 пройдет в Ливерпуле

Премьер Британии Лиз Трасс поздравила Ливерпуль, в котором пройдет музыкальный конкурс Евровидение-2023. РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T21:30

2022-10-07T21:30

2022-10-07T23:21

ливерпуль

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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Премьер Британии Лиз Трасс поздравила Ливерпуль, в котором пройдет музыкальный конкурс Евровидение-2023.В финале борьбы за право проведения мероприятия этот город боролся с шотландским Глазго.Ранее Европейский вещательный союз (EBU) принял решение о переносе Евровидения-2023 с территории Украины, которая победила в конкурсе в 2022 году, в другую страну из соображений безопасности. При этом представитель Украины в следующем году сразу пройдет в финал конкурса.

https://ria.ru/20220726/evrovidenie-1805106899.html

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ливерпуль, великобритания, евровидение, лиз трасс, в мире, украина