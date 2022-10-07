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Евровидение-2023 пройдет в Ливерпуле - РИА Новости, 07.10.2022
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20221007/evrovidenie-1822378886.html
Евровидение-2023 пройдет в Ливерпуле
Евровидение-2023 пройдет в Ливерпуле - РИА Новости, 07.10.2022
Евровидение-2023 пройдет в Ливерпуле
Премьер Британии Лиз Трасс поздравила Ливерпуль, в котором пройдет музыкальный конкурс Евровидение-2023. РИА Новости, 07.10.2022
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ливерпуль
великобритания
евровидение
лиз трасс
шоубиз
в мире
украина
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Премьер Британии Лиз Трасс поздравила Ливерпуль, в котором пройдет музыкальный конкурс Евровидение-2023.В финале борьбы за право проведения мероприятия этот город боролся с шотландским Глазго.Ранее Европейский вещательный союз (EBU) принял решение о переносе Евровидения-2023 с территории Украины, которая победила в конкурсе в 2022 году, в другую страну из соображений безопасности. При этом представитель Украины в следующем году сразу пройдет в финал конкурса.
https://ria.ru/20220726/evrovidenie-1805106899.html
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ливерпуль, великобритания, евровидение, лиз трасс, в мире, украина
Ливерпуль, Великобритания, Евровидение, Лиз Трасс, Шоубиз, В мире, Украина
21:30 07.10.2022 (обновлено: 23:21 07.10.2022)
 
Евровидение-2023 пройдет в Ливерпуле

Премьер Британии Трасс поздравила Ливерпуль, в котором пройдет Евровидение-2023

© Depositphotos / sakhanphotographyЛиверпуль, Великобритания
Ливерпуль, Великобритания - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© Depositphotos / sakhanphotography
Ливерпуль, Великобритания. Архивное фото
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Премьер Британии Лиз Трасс поздравила Ливерпуль, в котором пройдет музыкальный конкурс Евровидение-2023.
В финале борьбы за право проведения мероприятия этот город боролся с шотландским Глазго.

"Большие поздравления Ливерпулю, выбранному в качестве города, который примет Евровидение в 2023 году", написала Трасс в Twitter.

Ранее Европейский вещательный союз (EBU) принял решение о переносе Евровидения-2023 с территории Украины, которая победила в конкурсе в 2022 году, в другую страну из соображений безопасности. При этом представитель Украины в следующем году сразу пройдет в финал конкурса.
Евровидение - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
26 июля, 16:34Шоубиз
Би-би-си заплатит до 17 миллионов фунтов стерлингов из-за Евровидения
 
ШоубизЛиверпульВеликобританияЕвровидениеЛиз ТрассВ миреУкраина
 
 
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