https://ria.ru/20221007/evrovidenie-1822378886.html
Евровидение-2023 пройдет в Ливерпуле
Евровидение-2023 пройдет в Ливерпуле - РИА Новости, 07.10.2022
Евровидение-2023 пройдет в Ливерпуле
Премьер Британии Лиз Трасс поздравила Ливерпуль, в котором пройдет музыкальный конкурс Евровидение-2023. РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T21:30
2022-10-07T21:30
2022-10-07T23:21
ливерпуль
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евровидение
лиз трасс
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Премьер Британии Лиз Трасс поздравила Ливерпуль, в котором пройдет музыкальный конкурс Евровидение-2023.В финале борьбы за право проведения мероприятия этот город боролся с шотландским Глазго.Ранее Европейский вещательный союз (EBU) принял решение о переносе Евровидения-2023 с территории Украины, которая победила в конкурсе в 2022 году, в другую страну из соображений безопасности. При этом представитель Украины в следующем году сразу пройдет в финал конкурса.
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ливерпуль, великобритания, евровидение, лиз трасс, в мире, украина
Ливерпуль, Великобритания, Евровидение, Лиз Трасс, Шоубиз, В мире, Украина
21:30 07.10.2022 (обновлено: 23:21 07.10.2022)
Евровидение-2023 пройдет в Ливерпуле
Премьер Британии Трасс поздравила Ливерпуль, в котором пройдет Евровидение-2023