14:08 25.07.2022 (обновлено: 15:45 25.07.2022)
Евровидение-2023 пройдет в Великобритании
ЕВС официально передал Великобритании право на проведение Евровидения-2023
© AP Photo / Luca BrunoФинал конкурса песни Евровидение-2022 в Турине
© AP Photo / Luca Bruno
Финал конкурса песни Евровидение-2022 в Турине. Архивное фото
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Европейский вещательный союз (EBU) заявил, что конкурс песен Евровидение-2023 пройдет в Британии.
"Европейский вещательный союз и (британская телерадиовещательная корпорация) Би-би-си рады подтвердить, что конкурс песен Евровидение-2023 пройдет в Соединенном Королевстве", — говорится в сообщении на сайте организации.
Отмечается, что Украина как страна, победившая на Евровидении-2022, сразу пройдет в финал конкурса в следующем году. Теперь в Великобритании приступят к выбору города, который примет мероприятие.
Победителем Евровидения-2022 стала украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania. По правилам, страна, чей представитель занял первое место, получает право провести следующий конкурс.
Ранее EBU принял окончательное решение о переносе соревнования с территории Украины в другую страну из соображений безопасности.