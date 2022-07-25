https://ria.ru/20220725/evrovidenie-1804779397.html

Евровидение-2023 пройдет в Великобритании

Евровидение-2023 пройдет в Великобритании - РИА Новости, 25.07.2022

Евровидение-2023 пройдет в Великобритании

Европейский вещательный союз (EBU) заявил, что конкурс песен Евровидение-2023 пройдет в Британии. РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T14:08

2022-07-25T14:08

2022-07-25T15:45

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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Европейский вещательный союз (EBU) заявил, что конкурс песен Евровидение-2023 пройдет в Британии.Отмечается, что Украина как страна, победившая на Евровидении-2022, сразу пройдет в финал конкурса в следующем году. Теперь в Великобритании приступят к выбору города, который примет мероприятие.Победителем Евровидения-2022 стала украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania. По правилам, страна, чей представитель занял первое место, получает право провести следующий конкурс.Ранее EBU принял окончательное решение о переносе соревнования с территории Украины в другую страну из соображений безопасности.

https://ria.ru/20220622/evrovidenie-1797359163.html

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Кирилл Волков

евровидение, украина, в мире, европейский вещательный союз , великобритания, новости культуры, шоу-бизнес