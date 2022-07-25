Рейтинг@Mail.ru
Евровидение-2023 пройдет в Великобритании - РИА Новости, 25.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220725/evrovidenie-1804779397.html
Евровидение-2023 пройдет в Великобритании
Евровидение-2023 пройдет в Великобритании - РИА Новости, 25.07.2022
Евровидение-2023 пройдет в Великобритании
Европейский вещательный союз (EBU) заявил, что конкурс песен Евровидение-2023 пройдет в Британии. РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T14:08
2022-07-25T15:45
шоубиз
евровидение
украина
в мире
европейский вещательный союз
великобритания
новости культуры
шоу-бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0f/1788680260_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_dc37a464f95917aa3362857b0bc46134.jpg
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Европейский вещательный союз (EBU) заявил, что конкурс песен Евровидение-2023 пройдет в Британии.Отмечается, что Украина как страна, победившая на Евровидении-2022, сразу пройдет в финал конкурса в следующем году. Теперь в Великобритании приступят к выбору города, который примет мероприятие.Победителем Евровидения-2022 стала украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania. По правилам, страна, чей представитель занял первое место, получает право провести следующий конкурс.Ранее EBU принял окончательное решение о переносе соревнования с территории Украины в другую страну из соображений безопасности.
https://ria.ru/20220622/evrovidenie-1797359163.html
украина
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0f/1788680260_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_e0d1dc71290ea5f4d38314a07b1000ff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
евровидение, украина, в мире, европейский вещательный союз , великобритания, новости культуры, шоу-бизнес
14:08 25.07.2022 (обновлено: 15:45 25.07.2022)
 
Евровидение-2023 пройдет в Великобритании

ЕВС официально передал Великобритании право на проведение Евровидения-2023

© AP Photo / Luca BrunoФинал конкурса песни Евровидение-2022 в Турине
Финал конкурса песни Евровидение-2022 в Турине - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© AP Photo / Luca Bruno
Финал конкурса песни Евровидение-2022 в Турине. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Европейский вещательный союз (EBU) заявил, что конкурс песен Евровидение-2023 пройдет в Британии.

"Европейский вещательный союз и (британская телерадиовещательная корпорация) Би-би-си рады подтвердить, что конкурс песен Евровидение-2023 пройдет в Соединенном Королевстве", — говорится в сообщении на сайте организации.

Отмечается, что Украина как страна, победившая на Евровидении-2022, сразу пройдет в финал конкурса в следующем году. Теперь в Великобритании приступят к выбору города, который примет мероприятие.
Победителем Евровидения-2022 стала украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania. По правилам, страна, чей представитель занял первое место, получает право провести следующий конкурс.
Ранее EBU принял окончательное решение о переносе соревнования с территории Украины в другую страну из соображений безопасности.
Микрофон - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
22 июня, 16:48Шоубиз
Российский союз молодежи организует аналог Евровидения в Сыктывкаре
 
ШоубизЕвровидениеУкраинаВ миреЕвропейский вещательный союзВеликобританияНовости культурыШоу-бизнес
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала