https://ria.ru/20211008/evrovidenie-1753634486.html

Стало известно место проведения Евровидения-2022

Стало известно место проведения Евровидения-2022 - РИА Новости, 08.10.2021

Стало известно место проведения Евровидения-2022

Песенный конкурс "Евровидение" пройдет в 2022 году в Турине, сообщила в пятницу мэр этого крупного города на севере Италии Кьяра Аппендино, которая была... РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T11:18

2021-10-08T11:18

2021-10-08T14:46

италия

турин

евровидение

культура

шоу-бизнес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1b/1734452245_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_0b8e0678c37079ef2245b3e10595c357.jpg

РИМ, 8 окт – РИА Новости. Песенный конкурс "Евровидение" пройдет в 2022 году в Турине, сообщила в пятницу мэр этого крупного города на севере Италии Кьяра Аппендино, которая была инициатором выдвижения этой кандидатуры."Мы победили, Турин победил! Добро пожаловать в Турин, конкурс песни Евровидение 2022", - написала она в Twitter."Мы счастливы, что Турин будет принимать "Евровидение", международный фестиваль, который любит широкая публика в любой стране. Благодаря прекрасной победе группы Maneskin, песенный конкурс возвращается в Италию через 31 год. Этот город имеет все характеристики, чтобы принять столь престижное мероприятие", - заявил чуть позже гендиректор итальянского государственного телевидения Rai Карло Фуортес.На проведение "Евровидения" вместе с Турином претендовали также города Милан, Болонья, Римини и Пезаро. По словам Фуортеса, Rai и Европейскому вещательному союзу было трудно принять окончательное решение, учитывая высокий уровень поданных заявок."Евровидение" пройдет в Италии, потому что в 2021 году победителем конкурса в Роттердаме стала итальянская группа Maneskin. Финал конкурса состоится 14 мая 2022 года на одной из крупнейших арен Италии PalaOlimpico.

https://ria.ru/20210523/evrovidenie-1733496193.html

италия

турин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

италия, турин, евровидение, шоу-бизнес