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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211008/evrovidenie-1753634486.html
Стало известно место проведения Евровидения-2022
Стало известно место проведения Евровидения-2022 - РИА Новости, 08.10.2021
Стало известно место проведения Евровидения-2022
Песенный конкурс "Евровидение" пройдет в 2022 году в Турине, сообщила в пятницу мэр этого крупного города на севере Италии Кьяра Аппендино, которая была... РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T11:18
2021-10-08T14:46
италия
турин
евровидение
культура
шоу-бизнес
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РИМ, 8 окт – РИА Новости. Песенный конкурс "Евровидение" пройдет в 2022 году в Турине, сообщила в пятницу мэр этого крупного города на севере Италии Кьяра Аппендино, которая была инициатором выдвижения этой кандидатуры."Мы победили, Турин победил! Добро пожаловать в Турин, конкурс песни Евровидение 2022", - написала она в Twitter."Мы счастливы, что Турин будет принимать "Евровидение", международный фестиваль, который любит широкая публика в любой стране. Благодаря прекрасной победе группы Maneskin, песенный конкурс возвращается в Италию через 31 год. Этот город имеет все характеристики, чтобы принять столь престижное мероприятие", - заявил чуть позже гендиректор итальянского государственного телевидения Rai Карло Фуортес.На проведение "Евровидения" вместе с Турином претендовали также города Милан, Болонья, Римини и Пезаро. По словам Фуортеса, Rai и Европейскому вещательному союзу было трудно принять окончательное решение, учитывая высокий уровень поданных заявок."Евровидение" пройдет в Италии, потому что в 2021 году победителем конкурса в Роттердаме стала итальянская группа Maneskin. Финал конкурса состоится 14 мая 2022 года на одной из крупнейших арен Италии PalaOlimpico.
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италия, турин, евровидение, шоу-бизнес
11:18 08.10.2021 (обновлено: 14:46 08.10.2021)
 
Стало известно место проведения Евровидения-2022

Ansa: песенный конкурс Евровидение-2022 пройдет в Турине

© AP Photo / Peter DejongИтальянская группа Maneskin, победившая в конкурсе "Евровидение-2021" в Роттердаме
Итальянская группа Maneskin, победившая в конкурсе Евровидение-2021 в Роттердаме - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
© AP Photo / Peter Dejong
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РИМ, 8 окт – РИА Новости. Песенный конкурс "Евровидение" пройдет в 2022 году в Турине, сообщила в пятницу мэр этого крупного города на севере Италии Кьяра Аппендино, которая была инициатором выдвижения этой кандидатуры.
"Мы победили, Турин победил! Добро пожаловать в Турин, конкурс песни Евровидение 2022", - написала она в Twitter.
"Мы счастливы, что Турин будет принимать "Евровидение", международный фестиваль, который любит широкая публика в любой стране. Благодаря прекрасной победе группы Maneskin, песенный конкурс возвращается в Италию через 31 год. Этот город имеет все характеристики, чтобы принять столь престижное мероприятие", - заявил чуть позже гендиректор итальянского государственного телевидения Rai Карло Фуортес.
На проведение "Евровидения" вместе с Турином претендовали также города Милан, Болонья, Римини и Пезаро. По словам Фуортеса, Rai и Европейскому вещательному союзу было трудно принять окончательное решение, учитывая высокий уровень поданных заявок.
"Евровидение" пройдет в Италии, потому что в 2021 году победителем конкурса в Роттердаме стала итальянская группа Maneskin. Финал конкурса состоится 14 мая 2022 года на одной из крупнейших арен Италии PalaOlimpico.
На Евровидении-2021 победила Италия
23 мая, 01:48Евровидение — 2021
Евровидение-2021 выиграла итальянская группа Maneskin
 
КультураИталияТуринЕвровидениеШоу-бизнес
 
 
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