https://ria.ru/20220623/evrovidenie-1797670076.html
Организаторы Евровидения окончательно решили не проводить его на Украине
Организаторы Евровидения окончательно решили не проводить его на Украине - РИА Новости, 23.06.2022
Организаторы Евровидения окончательно решили не проводить его на Украине
Европейский вещательный союз (EBU) принял окончательное решение о переносе песенного конкурса "Евровидение-2023" с территории Украины в другую страну из... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T18:34
2022-06-23T18:34
2022-06-23T18:47
украина
евровидение
шоубиз
великобритания
ebu
европейский вещательный союз
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ЦЮРИХ, 23 июн - РИА Новости. Европейский вещательный союз (EBU) принял окончательное решение о переносе песенного конкурса "Евровидение-2023" с территории Украины в другую страну из соображений безопасности."EBU с сожалением принял решение перенести мероприятие в другую страну и продолжит обсуждение вопроса о поиске подходящего места для проведения конкурса песни "Евровидение" в следующем году", - говорится в заявлении, опубликованном в четверг.Решение было принято с учетом ответственности EBU за обеспечение соблюдения условий, гарантирующих безопасность всех, кто участвует и занят в мероприятии, организация которого должна начаться в принимающей стране немедленно.Ранее организаторы конкурса уже сообщали, что в связи с текущей ситуацией Украина не сможет принять "Евровидение". Европейский вещательный союз заявлял, что теперь начнутся переговоры по поводу возможного проведения конкурса в Великобритании.
https://ria.ru/20220622/evrovidenie-1797359163.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, евровидение, великобритания, ebu, европейский вещательный союз
18:34 23.06.2022 (обновлено: 18:47 23.06.2022)
Организаторы Евровидения окончательно решили не проводить его на Украине
Европейский вещательный союз окончательно решил не проводить Евровидение-2023 на Украине