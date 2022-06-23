https://ria.ru/20220623/evrovidenie-1797670076.html

Организаторы Евровидения окончательно решили не проводить его на Украине

Организаторы Евровидения окончательно решили не проводить его на Украине - РИА Новости, 23.06.2022

Организаторы Евровидения окончательно решили не проводить его на Украине

Европейский вещательный союз (EBU) принял окончательное решение о переносе песенного конкурса "Евровидение-2023" с территории Украины в другую страну из... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T18:34

2022-06-23T18:34

2022-06-23T18:47

украина

евровидение

шоубиз

великобритания

ebu

европейский вещательный союз

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ЦЮРИХ, 23 июн - РИА Новости. Европейский вещательный союз (EBU) принял окончательное решение о переносе песенного конкурса "Евровидение-2023" с территории Украины в другую страну из соображений безопасности."EBU с сожалением принял решение перенести мероприятие в другую страну и продолжит обсуждение вопроса о поиске подходящего места для проведения конкурса песни "Евровидение" в следующем году", - говорится в заявлении, опубликованном в четверг.Решение было принято с учетом ответственности EBU за обеспечение соблюдения условий, гарантирующих безопасность всех, кто участвует и занят в мероприятии, организация которого должна начаться в принимающей стране немедленно.Ранее организаторы конкурса уже сообщали, что в связи с текущей ситуацией Украина не сможет принять "Евровидение". Европейский вещательный союз заявлял, что теперь начнутся переговоры по поводу возможного проведения конкурса в Великобритании.

https://ria.ru/20220622/evrovidenie-1797359163.html

украина

великобритания

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Наталья Макарова

украина, евровидение, великобритания, ebu, европейский вещательный союз