https://ria.ru/20230512/vaykule-1871218883.html

Вайкуле сообщила, что Слепаков* и Макаревич* выступят на ее фестивале

Вайкуле сообщила, что Слепаков* и Макаревич* выступят на ее фестивале - РИА Новости, 12.05.2023

Вайкуле сообщила, что Слепаков* и Макаревич* выступят на ее фестивале

Певица Лайма Вайкуле рассказала на своем YouTube-канале, что иноагенты Семен Слепаков* и Андрей Макаревич* выступят на созданном ей фестивале "Рандеву". Он... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T11:56

2023-05-12T11:56

2023-05-12T12:03

шоубиз

лайма вайкуле

андрей макаревич

семен слепаков

юрмала

россия

украина

знаменитости

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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Певица Лайма Вайкуле рассказала на своем YouTube-канале, что иноагенты Семен Слепаков* и Андрей Макаревич* выступят на созданном ей фестивале "Рандеву". Он запланирован на 28, 29 и 30 июля в Юрмале. Комик и музыкант пока не анонсировали свои выступления на мероприятии певицы. После начала спецоперации Семен Слепаков* публично осудил ее. Затем он начал планировать концерты за границей. В январе пользователи Сети осудили артиста за высмеивание российских патриотов в песне "Колыбельная".После этого в Совфеде предложили запретить Слепакову* осуществлять концертную деятельность в России. В апреле юмориста признали иноагентом.Андрей Макаревич* покинул страну еще до начала СВО. Позже музыкант осудил специальную военную операцию и действия российских властей на Украине.В сентябре музыканта признали иноагентом. Артист попытался оспорить оспорить статус через суд, но его иск не удовлетворили.*Признан Минюстом иноагентом

https://ria.ru/20230421/vaykule-1866885211.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

лайма вайкуле, андрей макаревич, семен слепаков, юрмала, россия, украина, знаменитости, иноагенты