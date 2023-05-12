Вайкуле сообщила, что Слепаков* и Макаревич* выступят на ее фестивале
Иноагенты Слепаков* и Макаревич* выступят на фестивале Вайкуле в Юрмале этим летом
© РИА Новости / Максим Блинов, Екатерина Чеснокова, Нина ЗотинаАндрей Макаревич, Семен Слепаков и Лайма Вайкуле
МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Певица Лайма Вайкуле рассказала на своем YouTube-канале, что иноагенты Семен Слепаков* и Андрей Макаревич* выступят на созданном ей фестивале "Рандеву". Он запланирован на 28, 29 и 30 июля в Юрмале.
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"Выступит Семен Слепаков*, который остро все замечает. Я просто влюблена в творчество Андрея Макаревича*. А где его можно будет увидеть близко? – На фестивале "Рандеву". Выдаю вам секреты фестиваля", – рассказала Вайкуле.
Комик и музыкант пока не анонсировали свои выступления на мероприятии певицы.
После начала спецоперации Семен Слепаков* публично осудил ее. Затем он начал планировать концерты за границей. В январе пользователи Сети осудили артиста за высмеивание российских патриотов в песне "Колыбельная".
После этого в Совфеде предложили запретить Слепакову* осуществлять концертную деятельность в России. В апреле юмориста признали иноагентом.
Андрей Макаревич* покинул страну еще до начала СВО. Позже музыкант осудил специальную военную операцию и действия российских властей на Украине.
В сентябре музыканта признали иноагентом. Артист попытался оспорить оспорить статус через суд, но его иск не удовлетворили.
*Признан Минюстом иноагентом