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Вайкуле сообщила, что Слепаков* и Макаревич* выступят на ее фестивале - РИА Новости, 12.05.2023
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
11:56 12.05.2023 (обновлено: 12:03 12.05.2023)
https://ria.ru/20230512/vaykule-1871218883.html
Вайкуле сообщила, что Слепаков* и Макаревич* выступят на ее фестивале
Вайкуле сообщила, что Слепаков* и Макаревич* выступят на ее фестивале - РИА Новости, 12.05.2023
Вайкуле сообщила, что Слепаков* и Макаревич* выступят на ее фестивале
Певица Лайма Вайкуле рассказала на своем YouTube-канале, что иноагенты Семен Слепаков* и Андрей Макаревич* выступят на созданном ей фестивале "Рандеву". Он... РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T11:56
2023-05-12T12:03
шоубиз
лайма вайкуле
андрей макаревич
семен слепаков
юрмала
россия
украина
знаменитости
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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Певица Лайма Вайкуле рассказала на своем YouTube-канале, что иноагенты Семен Слепаков* и Андрей Макаревич* выступят на созданном ей фестивале "Рандеву". Он запланирован на 28, 29 и 30 июля в Юрмале. Комик и музыкант пока не анонсировали свои выступления на мероприятии певицы. После начала спецоперации Семен Слепаков* публично осудил ее. Затем он начал планировать концерты за границей. В январе пользователи Сети осудили артиста за высмеивание российских патриотов в песне "Колыбельная".После этого в Совфеде предложили запретить Слепакову* осуществлять концертную деятельность в России. В апреле юмориста признали иноагентом.Андрей Макаревич* покинул страну еще до начала СВО. Позже музыкант осудил специальную военную операцию и действия российских властей на Украине.В сентябре музыканта признали иноагентом. Артист попытался оспорить оспорить статус через суд, но его иск не удовлетворили.*Признан Минюстом иноагентом
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лайма вайкуле, андрей макаревич, семен слепаков, юрмала, россия, украина, знаменитости, иноагенты
Шоубиз, Лайма Вайкуле, Андрей Макаревич, Семен Слепаков, Юрмала, Россия, Украина, Знаменитости, иноагенты
Вайкуле сообщила, что Слепаков* и Макаревич* выступят на ее фестивале

Иноагенты Слепаков* и Макаревич* выступят на фестивале Вайкуле в Юрмале этим летом

© РИА Новости / Максим Блинов, Екатерина Чеснокова, Нина ЗотинаАндрей Макаревич, Семен Слепаков и Лайма Вайкуле
Андрей Макаревич, Семен Слепаков и Лайма Вайкуле - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© РИА Новости / Максим Блинов, Екатерина Чеснокова, Нина Зотина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Певица Лайма Вайкуле рассказала на своем YouTube-канале, что иноагенты Семен Слепаков* и Андрей Макаревич* выступят на созданном ей фестивале "Рандеву". Он запланирован на 28, 29 и 30 июля в Юрмале.
«
"Выступит Семен Слепаков*, который остро все замечает. Я просто влюблена в творчество Андрея Макаревича*. А где его можно будет увидеть близко? – На фестивале "Рандеву". Выдаю вам секреты фестиваля", – рассказала Вайкуле.
Комик и музыкант пока не анонсировали свои выступления на мероприятии певицы.
После начала спецоперации Семен Слепаков* публично осудил ее. Затем он начал планировать концерты за границей. В январе пользователи Сети осудили артиста за высмеивание российских патриотов в песне "Колыбельная".
После этого в Совфеде предложили запретить Слепакову* осуществлять концертную деятельность в России. В апреле юмориста признали иноагентом.
Андрей Макаревич* покинул страну еще до начала СВО. Позже музыкант осудил специальную военную операцию и действия российских властей на Украине.
В сентябре музыканта признали иноагентом. Артист попытался оспорить оспорить статус через суд, но его иск не удовлетворили.
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ШоубизЛайма ВайкулеАндрей МакаревичСемен СлепаковЮрмалаРоссияУкраинаЗнаменитостииноагенты
 
 
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