https://ria.ru/20230125/slepakov-1847359215.html

В Сети осудили Слепакова за высмеивание российских патриотов

В Сети осудили Слепакова за высмеивание российских патриотов - РИА Новости, 25.01.2023

В Сети осудили Слепакова за высмеивание российских патриотов

В Сети возмутились текстом песни Семена Слепакова "Колыбельная". Юморист позволил себе высмеять в ней российских патриотов. РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T15:53

2023-01-25T15:53

2023-01-25T16:12

шоубиз

семен слепаков

знаменитости

шоу-бизнес

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. В Сети возмутились текстом песни Семена Слепакова "Колыбельная". Юморист позволил себе высмеять в ней российских патриотов. Артист записал композицию от лица матери, у которой в бою погиб сын. Он поделился роликом с треком на своем Youtube-канале. Пользователи Сети неоднозначно отреагировали на видео. Одни назвали артиста "предателем" и пожелали не возвращаться на родину. Другие обвинили его в лицемерии. Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев также отреагировал на композицию артиста. Он призвал лишить Слепакова российского гражданства и признать иноагентом. После начала СВО Слепаков осудил ее. Спустя месяц СМИ сообщили о переезде артиста за границу. В марте он заявил, что скоро вернется на родину. В дальнейшем юморист не раскрывал свое местонахождение. Однако известно, что он проживает в Израиле. Ранее комик анонсировал тур по Европе. Он собирался выступить в Бремене, Берлине, Милане, Риме, Вильнюсе и других городах.

https://ria.ru/20221019/manucharov-1825055640.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

семен слепаков, знаменитости, шоу-бизнес