https://ria.ru/20230125/slepakov-1847359215.html
В Сети осудили Слепакова за высмеивание российских патриотов
В Сети осудили Слепакова за высмеивание российских патриотов - РИА Новости, 25.01.2023
В Сети осудили Слепакова за высмеивание российских патриотов
В Сети возмутились текстом песни Семена Слепакова "Колыбельная". Юморист позволил себе высмеять в ней российских патриотов. РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T15:53
2023-01-25T15:53
2023-01-25T16:12
шоубиз
семен слепаков
знаменитости
шоу-бизнес
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. В Сети возмутились текстом песни Семена Слепакова "Колыбельная". Юморист позволил себе высмеять в ней российских патриотов. Артист записал композицию от лица матери, у которой в бою погиб сын. Он поделился роликом с треком на своем Youtube-канале. Пользователи Сети неоднозначно отреагировали на видео. Одни назвали артиста "предателем" и пожелали не возвращаться на родину. Другие обвинили его в лицемерии. Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев также отреагировал на композицию артиста. Он призвал лишить Слепакова российского гражданства и признать иноагентом. После начала СВО Слепаков осудил ее. Спустя месяц СМИ сообщили о переезде артиста за границу. В марте он заявил, что скоро вернется на родину. В дальнейшем юморист не раскрывал свое местонахождение. Однако известно, что он проживает в Израиле. Ранее комик анонсировал тур по Европе. Он собирался выступить в Бремене, Берлине, Милане, Риме, Вильнюсе и других городах.
https://ria.ru/20221019/manucharov-1825055640.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
семен слепаков, знаменитости, шоу-бизнес
Шоубиз, Семен Слепаков, Знаменитости, Шоу-бизнес
15:53 25.01.2023 (обновлено: 16:12 25.01.2023)
В Сети осудили Слепакова за высмеивание российских патриотов
В Сети осудили Слепакова за высмеивание российских патриотов в песне "Колыбельная"
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. В Сети возмутились текстом песни Семена Слепакова "Колыбельная". Юморист позволил себе высмеять в ней российских патриотов.
Артист записал композицию от лица матери, у которой в бою погиб сын. Он поделился роликом с треком на своем Youtube-канале.
Пользователи Сети неоднозначно отреагировали на видео. Одни назвали артиста "предателем" и пожелали не возвращаться на родину.
"Зря за собой мосты сжигаешь", "Рядовой предатель", "Прощай, Слепаков! Для России ты умер!", "Сиди там, куда свалил!" – возмутились комментаторы.
Другие обвинили его в лицемерии.
"Пытается усидеть на двух стульях", "Скорость твоего переобувания колоссальная. Не можешь страну защитить, сиди и молчи", "Семен, как флюгер", "Певун с пониженной социальной ответственностью", – отреагировали подписчики.
Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев также отреагировал на композицию артиста. Он призвал
лишить Слепакова российского гражданства и признать иноагентом.
После начала СВО Слепаков осудил ее. Спустя месяц СМИ сообщили о переезде артиста за границу. В марте он заявил, что скоро вернется на родину. В дальнейшем юморист не раскрывал свое местонахождение. Однако известно, что он проживает в Израиле.
Ранее комик анонсировал
тур по Европе. Он собирался выступить в Бремене, Берлине, Милане, Риме, Вильнюсе и других городах.