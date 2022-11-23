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Уехавший в Израиль Слепаков анонсировал тур по Европе - РИА Новости, 23.11.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221123/slepakov-1833701179.html
Уехавший в Израиль Слепаков анонсировал тур по Европе
Уехавший в Израиль Слепаков анонсировал тур по Европе - РИА Новости, 23.11.2022
Уехавший в Израиль Слепаков анонсировал тур по Европе
Сбежавший из России юморист Семен Слепаков анонсировал тур по Европе. Он опубликовал афишу в своей соцсети. РИА Новости, 23.11.2022
2022-11-23T16:23
2022-11-23T16:23
шоубиз
семен слепаков
европа
израиль
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Сбежавший из России юморист Семен Слепаков анонсировал тур по Европе. Он опубликовал афишу в своей соцсети. Артист выступит в Милане, Риге, Берлине, Риме, Таллине и других городах. Слепаков находится в Израиле. В марте комик сообщил в Сети, что "скоро покинет заграницу". В начале ноября вокалист Little Big Илья Прусикин опубликовал фотографию с шоуменом и другими знаменитостями из Тель-Авива.Ведущий Вячеслав Манучаров назвал одной из причин отъезда Слепакова из страны отказ телеканала ТНТ увеличить бюджет на его новый проект. Ранее Монеточка анонсировала концерты в пяти городах Европы после побега в Вильнюс. Она осудила СВО и отменила запланированные мероприятия в России.
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семен слепаков, европа, израиль
Шоубиз, Семен Слепаков, Европа, Израиль
16:23 23.11.2022
 
Уехавший в Израиль Слепаков анонсировал тур по Европе

Уехавший в Израиль юморист Семен Слепаков анонсировал тур по Европе

© Masters Of Taste/YouTubeКадр интервью Семена Слепакова Алене Долецкой
Кадр интервью Семена Слепакова Алене Долецкой
© Masters Of Taste/YouTube
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Сбежавший из России юморист Семен Слепаков анонсировал тур по Европе. Он опубликовал афишу в своей соцсети.
Афиша, опубликованная Семеном Слепаковым в соцсети
Афиша, опубликованная Семеном Слепаковым в соцсети
Афиша, опубликованная Семеном Слепаковым в соцсети
Артист выступит в Милане, Риге, Берлине, Риме, Таллине и других городах.
Слепаков находится в Израиле. В марте комик сообщил в Сети, что "скоро покинет заграницу".
В начале ноября вокалист Little Big Илья Прусикин опубликовал фотографию с шоуменом и другими знаменитостями из Тель-Авива.
Ведущий Вячеслав Манучаров назвал одной из причин отъезда Слепакова из страны отказ телеканала ТНТ увеличить бюджет на его новый проект.
Ранее Монеточка анонсировала концерты в пяти городах Европы после побега в Вильнюс. Она осудила СВО и отменила запланированные мероприятия в России.
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ШоубизСемен СлепаковЕвропаИзраиль
 
 
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