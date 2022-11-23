https://ria.ru/20221123/slepakov-1833701179.html

Уехавший в Израиль Слепаков анонсировал тур по Европе

Уехавший в Израиль Слепаков анонсировал тур по Европе - РИА Новости, 23.11.2022

Уехавший в Израиль Слепаков анонсировал тур по Европе

Сбежавший из России юморист Семен Слепаков анонсировал тур по Европе. Он опубликовал афишу в своей соцсети. РИА Новости, 23.11.2022

2022-11-23T16:23

2022-11-23T16:23

2022-11-23T16:23

шоубиз

семен слепаков

европа

израиль

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Сбежавший из России юморист Семен Слепаков анонсировал тур по Европе. Он опубликовал афишу в своей соцсети. Артист выступит в Милане, Риге, Берлине, Риме, Таллине и других городах. Слепаков находится в Израиле. В марте комик сообщил в Сети, что "скоро покинет заграницу". В начале ноября вокалист Little Big Илья Прусикин опубликовал фотографию с шоуменом и другими знаменитостями из Тель-Авива.Ведущий Вячеслав Манучаров назвал одной из причин отъезда Слепакова из страны отказ телеканала ТНТ увеличить бюджет на его новый проект. Ранее Монеточка анонсировала концерты в пяти городах Европы после побега в Вильнюс. Она осудила СВО и отменила запланированные мероприятия в России.

https://ria.ru/20221024/galkin-1826218236.html

европа

израиль

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

семен слепаков, европа, израиль