https://ria.ru/20221116/monetochka-1831882371.html
Монеточка анонсировала европейский тур после побега из России
Монеточка анонсировала европейский тур после побега из России - РИА Новости, 16.11.2022
Монеточка анонсировала европейский тур после побега из России
Певица Монеточка (Елизавета Гырдымова) анонсировала европейский тур после побега в Литву. Она посетит с концертами Хельсинки, Таллин, Ригу, Вильнюс и Тель-Авив... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T13:09
2022-11-16T13:09
2022-11-16T13:09
шоубиз
монеточка
вильнюс
европа
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Певица Монеточка (Елизавета Гырдымова) анонсировала европейский тур после побега в Литву. Она посетит с концертами Хельсинки, Таллин, Ригу, Вильнюс и Тель-Авив в декабре. По словам знаменитости, она запланировала концерты и в других городах Европы. Певица пообещала рассказать о них позже. В мае беременная Монеточка сбежала из России в Вильнюс со своим возлюбленным Виктором Исаевым. Также она осудила СВО. Кроме того, певица отменила запланированные концерты в России. Ранее артистка уплатила часть штрафа за плагиат песни Стаса Костюшкина "Женщина, я не танцую". Она полностью скопировала мелодию хита, но сочинила новый текст и дала композиции другое название – "Мама, я не зигую".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
монеточка, вильнюс, европа
Шоубиз, Монеточка, Вильнюс, Европа
Монеточка анонсировала европейский тур после побега из России
Монеточка анонсировала концерты в пяти городах Европы после побега из России
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Певица Монеточка (Елизавета Гырдымова) анонсировала европейский тур после побега в Литву. Она посетит с концертами Хельсинки, Таллин, Ригу, Вильнюс и Тель-Авив в декабре.
"Дорогие друзья, сообщаю легендарные новости! Дело в том, что я отправляюсь в музыкальный тур по Европе! Осталось не так много времени. Все эти концерты в декабре. Возьмите эти билеты прямо сейчас!" – поделилась артистка с подписчиками в своей соцсети.
По словам знаменитости, она запланировала концерты и в других городах Европы. Певица пообещала рассказать о них позже.
В мае беременная Монеточка сбежала из России в Вильнюс со своим возлюбленным Виктором Исаевым.
Также она осудила СВО. Кроме того, певица отменила запланированные концерты в России.
Ранее артистка уплатила
часть штрафа за плагиат песни Стаса Костюшкина "Женщина, я не танцую". Она полностью скопировала мелодию хита, но сочинила новый текст и дала композиции другое название – "Мама, я не зигую".