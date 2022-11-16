https://ria.ru/20221116/monetochka-1831882371.html

Монеточка анонсировала европейский тур после побега из России

Монеточка анонсировала европейский тур после побега из России - РИА Новости, 16.11.2022

Монеточка анонсировала европейский тур после побега из России

Певица Монеточка (Елизавета Гырдымова) анонсировала европейский тур после побега в Литву. Она посетит с концертами Хельсинки, Таллин, Ригу, Вильнюс и Тель-Авив... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T13:09

2022-11-16T13:09

2022-11-16T13:09

шоубиз

монеточка

вильнюс

европа

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Певица Монеточка (Елизавета Гырдымова) анонсировала европейский тур после побега в Литву. Она посетит с концертами Хельсинки, Таллин, Ригу, Вильнюс и Тель-Авив в декабре. По словам знаменитости, она запланировала концерты и в других городах Европы. Певица пообещала рассказать о них позже. В мае беременная Монеточка сбежала из России в Вильнюс со своим возлюбленным Виктором Исаевым. Также она осудила СВО. Кроме того, певица отменила запланированные концерты в России. Ранее артистка уплатила часть штрафа за плагиат песни Стаса Костюшкина "Женщина, я не танцую". Она полностью скопировала мелодию хита, но сочинила новый текст и дала композиции другое название – "Мама, я не зигую".

https://ria.ru/20220818/monetochka-1810374120.html

вильнюс

европа

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

монеточка, вильнюс, европа