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Монеточка уплатила часть штрафа за плагиат песни Костюшкина - РИА Новости, 14.09.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220914/plagiat-1816730279.html
Монеточка уплатила часть штрафа за плагиат песни Костюшкина
Монеточка уплатила часть штрафа за плагиат песни Костюшкина - РИА Новости, 14.09.2022
Монеточка уплатила часть штрафа за плагиат песни Костюшкина
Долг певицы Монеточки (настоящее имя — Елизавета Гырдымова) по делу о плагиате песни экс-солиста группы "Чай вдвоем" Стаса Костюшкина сократился до 395,5 тысячи РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T14:35
2022-09-14T14:55
шоубиз
монеточка
стас костюшкин
россия
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Долг певицы Монеточки (настоящее имя — Елизавета Гырдымова) по делу о плагиате песни экс-солиста группы "Чай вдвоем" Стаса Костюшкина сократился до 395,5 тысячи рублей, свидетельствует из информации Банка данных ФССП РФ.Изначально на сайте фигурировали 512,5 тысячи рублей — таким образом, певица выплатила часть штрафа – 117 тысяч.Ранее Монеточка утверждала, что полностью погасила долг, и в подтверждение этому выложила в своем Telegram-канале скриншоты трех платежек: на 287 тысяч, 108,5 тысячи и 117 тысяч. Весной Басманный суд Москвы взыскал с певицы 500 тысяч рублей в пользу Костюшкина за плагиат его песни "Женщина, я не танцую". Монеточка полностью скопировала мелодию хита, но сочинила новый текст и дала композиции другое название – "Мама, я не зигую". Однако певица не выплачивала штраф вовремя и судебные приставы открыли исполнительное производство и начали розыск Монеточки.
https://ria.ru/20220909/shoubiz-1815606861.html
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монеточка, стас костюшкин, россия, федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
Шоубиз, Монеточка, Стас Костюшкин, Россия, Федеральная служба судебных приставов (ФССП России)
14:35 14.09.2022 (обновлено: 14:55 14.09.2022)
 
Монеточка уплатила часть штрафа за плагиат песни Костюшкина

Монеточка уплатила часть штрафа за плагиат песни Стаса Костюшкина "Женщина, я не танцую"

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанк Певица Монеточка
 Певица Монеточка - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Долг певицы Монеточки (настоящее имя — Елизавета Гырдымова) по делу о плагиате песни экс-солиста группы "Чай вдвоем" Стаса Костюшкина сократился до 395,5 тысячи рублей, свидетельствует из информации Банка данных ФССП РФ.
Изначально на сайте фигурировали 512,5 тысячи рублей — таким образом, певица выплатила часть штрафа – 117 тысяч.
Ранее Монеточка утверждала, что полностью погасила долг, и в подтверждение этому выложила в своем Telegram-канале скриншоты трех платежек: на 287 тысяч, 108,5 тысячи и 117 тысяч.
Весной Басманный суд Москвы взыскал с певицы 500 тысяч рублей в пользу Костюшкина за плагиат его песни "Женщина, я не танцую". Монеточка полностью скопировала мелодию хита, но сочинила новый текст и дала композиции другое название – "Мама, я не зигую".
Однако певица не выплачивала штраф вовремя и судебные приставы открыли исполнительное производство и начали розыск Монеточки.

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ШоубизМонеточкаСтас КостюшкинРоссияФедеральная служба судебных приставов (ФССП России)
 
 
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