https://ria.ru/20220914/plagiat-1816730279.html

Монеточка уплатила часть штрафа за плагиат песни Костюшкина

Монеточка уплатила часть штрафа за плагиат песни Костюшкина - РИА Новости, 14.09.2022

Монеточка уплатила часть штрафа за плагиат песни Костюшкина

Долг певицы Монеточки (настоящее имя — Елизавета Гырдымова) по делу о плагиате песни экс-солиста группы "Чай вдвоем" Стаса Костюшкина сократился до 395,5 тысячи РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T14:35

2022-09-14T14:35

2022-09-14T14:55

шоубиз

монеточка

стас костюшкин

россия

федеральная служба судебных приставов (фссп россии)

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Долг певицы Монеточки (настоящее имя — Елизавета Гырдымова) по делу о плагиате песни экс-солиста группы "Чай вдвоем" Стаса Костюшкина сократился до 395,5 тысячи рублей, свидетельствует из информации Банка данных ФССП РФ.Изначально на сайте фигурировали 512,5 тысячи рублей — таким образом, певица выплатила часть штрафа – 117 тысяч.Ранее Монеточка утверждала, что полностью погасила долг, и в подтверждение этому выложила в своем Telegram-канале скриншоты трех платежек: на 287 тысяч, 108,5 тысячи и 117 тысяч. Весной Басманный суд Москвы взыскал с певицы 500 тысяч рублей в пользу Костюшкина за плагиат его песни "Женщина, я не танцую". Монеточка полностью скопировала мелодию хита, но сочинила новый текст и дала композиции другое название – "Мама, я не зигую". Однако певица не выплачивала штраф вовремя и судебные приставы открыли исполнительное производство и начали розыск Монеточки.

https://ria.ru/20220909/shoubiz-1815606861.html

https://ria.ru/20220909/kostyushkin-1815588931.html

россия

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

монеточка, стас костюшкин, россия, федеральная служба судебных приставов (фссп россии)