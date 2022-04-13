https://ria.ru/20220413/kostyushkin-1783299384.html
Стас Костюшкин отсудил у Монеточки 500 тысяч рублей за плагиат
Стас Костюшкин отсудил у Монеточки 500 тысяч рублей за плагиат - РИА Новости, 13.04.2022
Стас Костюшкин отсудил у Монеточки 500 тысяч рублей за плагиат
Басманный суд Москвы взыскал с певицы Монеточки (Елизаветы Гырдымовой) 500 тысяч рублей в пользу Стаса Костюшкина за плагиат, а также запретил ей использовать... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T13:25
2022-04-13T13:25
2022-04-13T13:25
шоубиз
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стас костюшкин
монеточка
шоу-бизнес
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Басманный суд Москвы взыскал с певицы Монеточки (Елизаветы Гырдымовой) 500 тысяч рублей в пользу Стаса Костюшкина за плагиат, а также запретил ей использовать песню "Мама, я не зигую", сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.Она добавила, что Монеточка должна будет оплатить судебные расходы истца.Изначально дело рассматривал Чкаловский районный суд Екатеринбурга. Певец требовал взыскать с артистки 900 тысяч рублей.Адвокат Костюшкина Роман Лалаян ранее говорил, что Монеточка переделала песню "Женщина, я не танцую" в свою песню "Мама, я не зигую".
https://ria.ru/20220118/monetochka-1768335007.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, стас костюшкин, монеточка, шоу-бизнес
Стас Костюшкин отсудил у Монеточки 500 тысяч рублей за плагиат
Костюшкин отсудил у Монеточки 500 тысяч рублей за плагиат песни "Женщина, я не танцую"
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Басманный суд Москвы взыскал с певицы Монеточки (Елизаветы Гырдымовой) 500 тысяч рублей в пользу Стаса Костюшкина за плагиат, а также запретил ей использовать песню "Мама, я не зигую", сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Суд частично удовлетворил иск Костюшкина к Гырдымовой и постановил взыскать с нее 500 тысяч рублей за нарушение исключительных прав, а также наложил запрет на использование произведения "Мама, я не зигую", – сказала собеседница агентства.
Она добавила, что Монеточка должна будет оплатить судебные расходы истца.
Изначально дело рассматривал Чкаловский районный суд Екатеринбурга. Певец требовал
взыскать с артистки 900 тысяч рублей.
Адвокат Костюшкина Роман Лалаян ранее говорил, что Монеточка переделала песню "Женщина, я не танцую" в свою песню "Мама, я не зигую".