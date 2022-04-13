https://ria.ru/20220413/kostyushkin-1783299384.html

Стас Костюшкин отсудил у Монеточки 500 тысяч рублей за плагиат

Стас Костюшкин отсудил у Монеточки 500 тысяч рублей за плагиат - РИА Новости, 13.04.2022

Стас Костюшкин отсудил у Монеточки 500 тысяч рублей за плагиат

Басманный суд Москвы взыскал с певицы Монеточки (Елизаветы Гырдымовой) 500 тысяч рублей в пользу Стаса Костюшкина за плагиат, а также запретил ей использовать... РИА Новости, 13.04.2022

2022-04-13T13:25

2022-04-13T13:25

2022-04-13T13:25

шоубиз

знаменитости

стас костюшкин

монеточка

шоу-бизнес

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Басманный суд Москвы взыскал с певицы Монеточки (Елизаветы Гырдымовой) 500 тысяч рублей в пользу Стаса Костюшкина за плагиат, а также запретил ей использовать песню "Мама, я не зигую", сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.Она добавила, что Монеточка должна будет оплатить судебные расходы истца.Изначально дело рассматривал Чкаловский районный суд Екатеринбурга. Певец требовал взыскать с артистки 900 тысяч рублей.Адвокат Костюшкина Роман Лалаян ранее говорил, что Монеточка переделала песню "Женщина, я не танцую" в свою песню "Мама, я не зигую".

https://ria.ru/20220118/monetochka-1768335007.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, стас костюшкин, монеточка, шоу-бизнес