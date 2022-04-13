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Стас Костюшкин отсудил у Монеточки 500 тысяч рублей за плагиат - РИА Новости, 13.04.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220413/kostyushkin-1783299384.html
Стас Костюшкин отсудил у Монеточки 500 тысяч рублей за плагиат
Стас Костюшкин отсудил у Монеточки 500 тысяч рублей за плагиат - РИА Новости, 13.04.2022
Стас Костюшкин отсудил у Монеточки 500 тысяч рублей за плагиат
Басманный суд Москвы взыскал с певицы Монеточки (Елизаветы Гырдымовой) 500 тысяч рублей в пользу Стаса Костюшкина за плагиат, а также запретил ей использовать... РИА Новости, 13.04.2022
2022-04-13T13:25
2022-04-13T13:25
шоубиз
знаменитости
стас костюшкин
монеточка
шоу-бизнес
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Басманный суд Москвы взыскал с певицы Монеточки (Елизаветы Гырдымовой) 500 тысяч рублей в пользу Стаса Костюшкина за плагиат, а также запретил ей использовать песню "Мама, я не зигую", сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.Она добавила, что Монеточка должна будет оплатить судебные расходы истца.Изначально дело рассматривал Чкаловский районный суд Екатеринбурга. Певец требовал взыскать с артистки 900 тысяч рублей.Адвокат Костюшкина Роман Лалаян ранее говорил, что Монеточка переделала песню "Женщина, я не танцую" в свою песню "Мама, я не зигую".
https://ria.ru/20220118/monetochka-1768335007.html
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знаменитости, стас костюшкин, монеточка, шоу-бизнес
13:25 13.04.2022
 
Стас Костюшкин отсудил у Монеточки 500 тысяч рублей за плагиат

Костюшкин отсудил у Монеточки 500 тысяч рублей за плагиат песни "Женщина, я не танцую"

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкПевец Стас Костюшкин перед началом шоу "Дискотека 90-х" в концертном зале Adrenaline Stadium в Москве
Певец Стас Костюшкин перед началом шоу Дискотека 90-х в концертном зале Adrenaline Stadium в Москве - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Басманный суд Москвы взыскал с певицы Монеточки (Елизаветы Гырдымовой) 500 тысяч рублей в пользу Стаса Костюшкина за плагиат, а также запретил ей использовать песню "Мама, я не зигую", сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"Суд частично удовлетворил иск Костюшкина к Гырдымовой и постановил взыскать с нее 500 тысяч рублей за нарушение исключительных прав, а также наложил запрет на использование произведения "Мама, я не зигую", – сказала собеседница агентства.

Она добавила, что Монеточка должна будет оплатить судебные расходы истца.
Изначально дело рассматривал Чкаловский районный суд Екатеринбурга. Певец требовал взыскать с артистки 900 тысяч рублей.
Адвокат Костюшкина Роман Лалаян ранее говорил, что Монеточка переделала песню "Женщина, я не танцую" в свою песню "Мама, я не зигую".
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