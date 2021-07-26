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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210726/isk-1742889307.html
Бывший солист "Чая вдвоем" подал в суд на Монеточку
Бывший солист "Чая вдвоем" подал в суд на Монеточку - РИА Новости, 26.07.2021
Бывший солист "Чая вдвоем" подал в суд на Монеточку
Чкаловский районный суд Екатеринбурга 17 августа рассмотрит иск бывшего участника дуэта "Чай вдвоем" Стаса Костюшкина, который требует от певицы Монеточки... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T11:44
2021-07-26T11:44
культура
стас костюшкин
новости культуры
шоу-бизнес
монеточка
екатеринбург
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июл – РИА Новости. Чкаловский районный суд Екатеринбурга 17 августа рассмотрит иск бывшего участника дуэта "Чай вдвоем" Стаса Костюшкина, который требует от певицы Монеточки (Елизаветы Гырдымовой) 900 тысяч рублей за использование его песни "Женщина, я не танцую", говорится в картотеке суда."Судебное заседание - 17 августа 2021 года в 14.30 (12.30 мск)", - говорится в документах суда.Адвокат Костюшкина Роман Лалаян сообщил на своей странице в Instagram, что Монеточка якобы переделала песню Костюшкина "Женщина, я не танцую" в свою песню "Мама, я не зигую". Адвокат также заявил о планах увеличить сумму иска в ходе судебного разбирательства, когда от площадок будут получены данные о монетизации трека.
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стас костюшкин, новости культуры, шоу-бизнес, монеточка, екатеринбург
11:44 26.07.2021
 
Бывший солист "Чая вдвоем" подал в суд на Монеточку

Суд в Екатеринбурге 17 августа рассмотрит иск бывшего солиста "Чая вдвоем" к Монеточке

© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкПевец Стас Костюшкин выступает на концерте, посвященном открытию "Сочи Казино и Курорт"
Певец Стас Костюшкин выступает на концерте, посвященном открытию Сочи Казино и Курорт - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июл – РИА Новости. Чкаловский районный суд Екатеринбурга 17 августа рассмотрит иск бывшего участника дуэта "Чай вдвоем" Стаса Костюшкина, который требует от певицы Монеточки (Елизаветы Гырдымовой) 900 тысяч рублей за использование его песни "Женщина, я не танцую", говорится в картотеке суда.
"Судебное заседание - 17 августа 2021 года в 14.30 (12.30 мск)", - говорится в документах суда.
Адвокат Костюшкина Роман Лалаян сообщил на своей странице в Instagram, что Монеточка якобы переделала песню Костюшкина "Женщина, я не танцую" в свою песню "Мама, я не зигую". Адвокат также заявил о планах увеличить сумму иска в ходе судебного разбирательства, когда от площадок будут получены данные о монетизации трека.
Конкурс рок-музыки, организованный газетой Московский комсомолец. Выступает эстрадный певец Юрий Лоза - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
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КультураСтас КостюшкинНовости культурыШоу-бизнесМонеточкаЕкатеринбург
 
 
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