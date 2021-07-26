https://ria.ru/20210726/isk-1742889307.html

Бывший солист "Чая вдвоем" подал в суд на Монеточку

Бывший солист "Чая вдвоем" подал в суд на Монеточку - РИА Новости, 26.07.2021

Бывший солист "Чая вдвоем" подал в суд на Монеточку

Чкаловский районный суд Екатеринбурга 17 августа рассмотрит иск бывшего участника дуэта "Чай вдвоем" Стаса Костюшкина, который требует от певицы Монеточки... РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T11:44

2021-07-26T11:44

2021-07-26T11:44

культура

стас костюшкин

новости культуры

шоу-бизнес

монеточка

екатеринбург

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июл – РИА Новости. Чкаловский районный суд Екатеринбурга 17 августа рассмотрит иск бывшего участника дуэта "Чай вдвоем" Стаса Костюшкина, который требует от певицы Монеточки (Елизаветы Гырдымовой) 900 тысяч рублей за использование его песни "Женщина, я не танцую", говорится в картотеке суда."Судебное заседание - 17 августа 2021 года в 14.30 (12.30 мск)", - говорится в документах суда.Адвокат Костюшкина Роман Лалаян сообщил на своей странице в Instagram, что Монеточка якобы переделала песню Костюшкина "Женщина, я не танцую" в свою песню "Мама, я не зигую". Адвокат также заявил о планах увеличить сумму иска в ходе судебного разбирательства, когда от площадок будут получены данные о монетизации трека.

https://ria.ru/20210723/loza-1742603303.html

екатеринбург

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стас костюшкин, новости культуры, шоу-бизнес, монеточка, екатеринбург