https://ria.ru/20220908/monetochka-1815392771.html

Приставы завели дело на Монеточку за неуплату штрафа за плагиат

Приставы завели дело на Монеточку за неуплату штрафа за плагиат - РИА Новости, 08.09.2022

Приставы завели дело на Монеточку за неуплату штрафа за плагиат

Судебные приставы открыли исполнительное производство в отношении певицы Монеточки (Елизаветы Гырдымовой). Она не выплатила штраф в 500 тысяч рублей по делу о... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T13:18

2022-09-08T13:18

2022-09-08T13:18

шоубиз

монеточка

стас костюшкин

россия

москва

федеральная служба судебных приставов (фссп россии)

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Судебные приставы открыли исполнительное производство в отношении певицы Монеточки (Елизаветы Гырдымовой). Она не выплатила штраф в 500 тысяч рублей по делу о плагиате, следует из данных на сайте ФССП России.Ранее Басманный суд Москвы частично удовлетворил иск Стаса Костюшкина. Певец увидел в песне "Мама, я зигую" Монеточки плагиат своей композиции "Женщина, я не танцую". Однако Костюшкин требовал взыскать с коллеги 900 тысяч рублей, суд вынес решение с суммой в полмиллиона рублей. Монеточка после заседания назвала Костюшкина "комичным персонажем".

https://ria.ru/20220818/monetochka-1810374120.html

россия

москва

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Роман Харрасов

Роман Харрасов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

монеточка, стас костюшкин, россия, москва, федеральная служба судебных приставов (фссп россии)