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Приставы завели дело на Монеточку за неуплату штрафа за плагиат - РИА Новости, 08.09.2022
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220908/monetochka-1815392771.html
Приставы завели дело на Монеточку за неуплату штрафа за плагиат
Приставы завели дело на Монеточку за неуплату штрафа за плагиат - РИА Новости, 08.09.2022
Приставы завели дело на Монеточку за неуплату штрафа за плагиат
Судебные приставы открыли исполнительное производство в отношении певицы Монеточки (Елизаветы Гырдымовой). Она не выплатила штраф в 500 тысяч рублей по делу о... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T13:18
2022-09-08T13:18
шоубиз
монеточка
стас костюшкин
россия
москва
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Судебные приставы открыли исполнительное производство в отношении певицы Монеточки (Елизаветы Гырдымовой). Она не выплатила штраф в 500 тысяч рублей по делу о плагиате, следует из данных на сайте ФССП России.Ранее Басманный суд Москвы частично удовлетворил иск Стаса Костюшкина. Певец увидел в песне "Мама, я зигую" Монеточки плагиат своей композиции "Женщина, я не танцую". Однако Костюшкин требовал взыскать с коллеги 900 тысяч рублей, суд вынес решение с суммой в полмиллиона рублей. Монеточка после заседания назвала Костюшкина "комичным персонажем".
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монеточка, стас костюшкин, россия, москва, федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
Шоубиз, Монеточка, Стас Костюшкин, Россия, Москва, Федеральная служба судебных приставов (ФССП России)
13:18 08.09.2022
 
Приставы завели дело на Монеточку за неуплату штрафа за плагиат

Приставы завели дело на Монеточку за неуплату штрафа за плагиат песни Костюшкина

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанк Певица Монеточка
 Певица Монеточка - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Судебные приставы открыли исполнительное производство в отношении певицы Монеточки (Елизаветы Гырдымовой). Она не выплатила штраф в 500 тысяч рублей по делу о плагиате, следует из данных на сайте ФССП России.
Ранее Басманный суд Москвы частично удовлетворил иск Стаса Костюшкина. Певец увидел в песне "Мама, я зигую" Монеточки плагиат своей композиции "Женщина, я не танцую". Однако Костюшкин требовал взыскать с коллеги 900 тысяч рублей, суд вынес решение с суммой в полмиллиона рублей.
Монеточка после заседания назвала Костюшкина "комичным персонажем".
Певица Монеточка - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
18 августа, 09:54Шоубиз
Певица Монеточка стала матерью
 
ШоубизМонеточкаСтас КостюшкинРоссияМоскваФедеральная служба судебных приставов (ФССП России)
 
 
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