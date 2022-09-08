https://ria.ru/20220908/monetochka-1815392771.html
Приставы завели дело на Монеточку за неуплату штрафа за плагиат
Приставы завели дело на Монеточку за неуплату штрафа за плагиат - РИА Новости, 08.09.2022
Приставы завели дело на Монеточку за неуплату штрафа за плагиат
Судебные приставы открыли исполнительное производство в отношении певицы Монеточки (Елизаветы Гырдымовой). Она не выплатила штраф в 500 тысяч рублей по делу о... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T13:18
2022-09-08T13:18
2022-09-08T13:18
шоубиз
монеточка
стас костюшкин
россия
москва
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Судебные приставы открыли исполнительное производство в отношении певицы Монеточки (Елизаветы Гырдымовой). Она не выплатила штраф в 500 тысяч рублей по делу о плагиате, следует из данных на сайте ФССП России.Ранее Басманный суд Москвы частично удовлетворил иск Стаса Костюшкина. Певец увидел в песне "Мама, я зигую" Монеточки плагиат своей композиции "Женщина, я не танцую". Однако Костюшкин требовал взыскать с коллеги 900 тысяч рублей, суд вынес решение с суммой в полмиллиона рублей. Монеточка после заседания назвала Костюшкина "комичным персонажем".
https://ria.ru/20220818/monetochka-1810374120.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
монеточка, стас костюшкин, россия, москва, федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
Шоубиз, Монеточка, Стас Костюшкин, Россия, Москва, Федеральная служба судебных приставов (ФССП России)
Приставы завели дело на Монеточку за неуплату штрафа за плагиат
Приставы завели дело на Монеточку за неуплату штрафа за плагиат песни Костюшкина