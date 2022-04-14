https://ria.ru/20220414/monetochka-1783463933.html
"Этот персонаж комичен": Монеточка о штрафе Костюшкину за плагиат
"Этот персонаж комичен": Монеточка о штрафе Костюшкину за плагиат - РИА Новости, 14.04.2022
"Этот персонаж комичен": Монеточка о штрафе Костюшкину за плагиат
Монеточка (Елизавета Гырдымова) в социальных сетях прокомментировала конфликт со Стасом Костюшкиным: на днях певицу оштрафовали на 500 тысяч рублей за плагиат... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T10:47
2022-04-14T10:47
2022-04-14T10:47
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Монеточка (Елизавета Гырдымова) в социальных сетях прокомментировала конфликт со Стасом Костюшкиным: на днях певицу оштрафовали на 500 тысяч рублей за плагиат песни "Женщина, я не танцую". Она отметила, что считает ситуацию абсурдной.Она добавила, что штрафом в полмиллиона рублей ее не испугать.Монеточка назвала свою песню "Мама, я не зигую" пародией, а не плагиатом и добавила, что давно не поет этот трек.В свою очередь, Костюшкин в своем аккаунте назвал себя "более чем миролюбивым человеком" и пообещал при желании поклонников прокомментировать конфликт "из первых уст".
https://ria.ru/20220413/kostyushkin-1783299384.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости
"Этот персонаж комичен": Монеточка о штрафе Костюшкину за плагиат
Монеточка назвала Костюшкина "комичным" из-за штрафа о плагиате
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Монеточка (Елизавета Гырдымова) в социальных сетях прокомментировала конфликт со Стасом Костюшкиным: на днях певицу оштрафовали на 500 тысяч рублей за плагиат песни "Женщина, я не танцую". Она отметила, что считает ситуацию абсурдной.
"Этот персонаж для меня комичен, и конфликт с ним абсурден. Именно поэтому я не высказывалась и не нанимала "звездного адвоката", болтающего с журналистами после заседания. Результат суда не огорчил", – написала артистка.
Она добавила, что штрафом в полмиллиона рублей ее не испугать.
"Меня нельзя так просто испугать штрафом в 500 тысяч. Я готова потерять гораздо больше, и уже потеряла гораздо больше, и, как видите, продолжаю петь и писать", – заключила певица.
Монеточка назвала свою песню "Мама, я не зигую" пародией, а не плагиатом и добавила, что давно не поет этот трек.
В свою очередь, Костюшкин в своем аккаунте назвал себя "более чем миролюбивым человеком" и пообещал при желании поклонников прокомментировать конфликт "из первых уст".