Рейтинг@Mail.ru
"Этот персонаж комичен": Монеточка о штрафе Костюшкину за плагиат - РИА Новости, 14.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220414/monetochka-1783463933.html
"Этот персонаж комичен": Монеточка о штрафе Костюшкину за плагиат
"Этот персонаж комичен": Монеточка о штрафе Костюшкину за плагиат - РИА Новости, 14.04.2022
"Этот персонаж комичен": Монеточка о штрафе Костюшкину за плагиат
Монеточка (Елизавета Гырдымова) в социальных сетях прокомментировала конфликт со Стасом Костюшкиным: на днях певицу оштрафовали на 500 тысяч рублей за плагиат... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T10:47
2022-04-14T10:47
шоубиз
знаменитости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1c/1765830568_97:0:2739:1486_1920x0_80_0_0_f79f2d46828d2a73c3516fc69a13f1ef.jpg
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Монеточка (Елизавета Гырдымова) в социальных сетях прокомментировала конфликт со Стасом Костюшкиным: на днях певицу оштрафовали на 500 тысяч рублей за плагиат песни "Женщина, я не танцую". Она отметила, что считает ситуацию абсурдной.Она добавила, что штрафом в полмиллиона рублей ее не испугать.Монеточка назвала свою песню "Мама, я не зигую" пародией, а не плагиатом и добавила, что давно не поет этот трек.В свою очередь, Костюшкин в своем аккаунте назвал себя "более чем миролюбивым человеком" и пообещал при желании поклонников прокомментировать конфликт "из первых уст".
https://ria.ru/20220413/kostyushkin-1783299384.html
https://ria.ru/20211123/loza-1760358634.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Жанна Старицына
Жанна Старицына
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1c/1765830568_428:0:2409:1486_1920x0_80_0_0_d0ea752bb037e05be0a18a61ebd33549.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
знаменитости
10:47 14.04.2022
 
"Этот персонаж комичен": Монеточка о штрафе Костюшкину за плагиат

Монеточка назвала Костюшкина "комичным" из-за штрафа о плагиате

© Hype FilmКадр из трейлера к фильму "Родные"
Кадр из трейлера к фильму Родные
© Hype Film
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Монеточка (Елизавета Гырдымова) в социальных сетях прокомментировала конфликт со Стасом Костюшкиным: на днях певицу оштрафовали на 500 тысяч рублей за плагиат песни "Женщина, я не танцую". Она отметила, что считает ситуацию абсурдной.

"Этот персонаж для меня комичен, и конфликт с ним абсурден. Именно поэтому я не высказывалась и не нанимала "звездного адвоката", болтающего с журналистами после заседания. Результат суда не огорчил", – написала артистка.

Певец Стас Костюшкин перед началом шоу Дискотека 90-х в концертном зале Adrenaline Stadium в Москве - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
Вчера, 13:25Шоубиз
Стас Костюшкин отсудил у Монеточки 500 тысяч рублей за плагиат
Она добавила, что штрафом в полмиллиона рублей ее не испугать.

"Меня нельзя так просто испугать штрафом в 500 тысяч. Я готова потерять гораздо больше, и уже потеряла гораздо больше, и, как видите, продолжаю петь и писать", – заключила певица.

Монеточка назвала свою песню "Мама, я не зигую" пародией, а не плагиатом и добавила, что давно не поет этот трек.
В свою очередь, Костюшкин в своем аккаунте назвал себя "более чем миролюбивым человеком" и пообещал при желании поклонников прокомментировать конфликт "из первых уст".
Музыкант и композитор Юрий Лоза - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
23 ноября 2021, 15:38Шоубиз
Лоза отсудил у Первого канала миллион рублей
 
ШоубизЗнаменитости
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала