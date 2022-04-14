https://ria.ru/20220414/monetochka-1783463933.html

"Этот персонаж комичен": Монеточка о штрафе Костюшкину за плагиат

"Этот персонаж комичен": Монеточка о штрафе Костюшкину за плагиат - РИА Новости, 14.04.2022

"Этот персонаж комичен": Монеточка о штрафе Костюшкину за плагиат

Монеточка (Елизавета Гырдымова) в социальных сетях прокомментировала конфликт со Стасом Костюшкиным: на днях певицу оштрафовали на 500 тысяч рублей за плагиат... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T10:47

2022-04-14T10:47

2022-04-14T10:47

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Монеточка (Елизавета Гырдымова) в социальных сетях прокомментировала конфликт со Стасом Костюшкиным: на днях певицу оштрафовали на 500 тысяч рублей за плагиат песни "Женщина, я не танцую". Она отметила, что считает ситуацию абсурдной.Она добавила, что штрафом в полмиллиона рублей ее не испугать.Монеточка назвала свою песню "Мама, я не зигую" пародией, а не плагиатом и добавила, что давно не поет этот трек.В свою очередь, Костюшкин в своем аккаунте назвал себя "более чем миролюбивым человеком" и пообещал при желании поклонников прокомментировать конфликт "из первых уст".

https://ria.ru/20220413/kostyushkin-1783299384.html

https://ria.ru/20211123/loza-1760358634.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости