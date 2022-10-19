https://ria.ru/20221019/manucharov-1825055640.html

Манучаров раскрыл гонорары Слепакова в России

Манучаров раскрыл гонорары Слепакова в России - РИА Новости, 19.10.2022

Манучаров раскрыл гонорары Слепакова в России

Вячеслав Манучаров раскрыл гонорары Семена Слепакова в своей соцсети. По словам актера и ведущего, речь идет о миллионах рублей. РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T11:26

2022-10-19T11:26

2022-10-19T11:26

шоубиз

вячеслав манучаров

семен слепаков

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Вячеслав Манучаров раскрыл гонорары Семена Слепакова в своей соцсети. По словам актера и ведущего, речь идет о миллионах рублей.По словам ведущего, резидент Comedy Club уехал из страны, в частности, из-за отказа увеличить бюджет на новый проект.По данным СМИ, Слепаков находится в Израиле. В марте шоумен сообщил в своей соцсети, что "скоро покинет заграницу". Однако дальнейших заявлений о своем местонахождении он не делал. Ранее Алла Пугачева вышла на связь из Израиля. Примадонна указала, что находится на "Святой Земле".

https://ria.ru/20210130/slepakov-1595264829.html

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2022

Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

вячеслав манучаров, семен слепаков