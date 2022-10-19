Манучаров раскрыл гонорары Слепакова в России
Ведущий Вячеслав Манучаров раскрыл заработки Семена Слепакова на российском ТВ
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Вячеслав Манучаров раскрыл гонорары Семена Слепакова в своей соцсети. По словам актера и ведущего, речь идет о миллионах рублей.
"Семен забыл спеть про то, сколько он получал у государства, которое ему так не нравится. Так, например, сегодня рассказали, что Слепаков получал 120 000 000 ежегодно как лицо ТНТ. Получается по 10 000 000 ежемесячно. Плюс 200 000 000 получил на реализацию своего творческого проекта, который так и не снял", – поделился Манучаров в Telegram-канале.
По словам ведущего, резидент Comedy Club уехал из страны, в частности, из-за отказа увеличить бюджет на новый проект.
"Попросил ещё 100 000 000. После разумного отказа в обиде отправился за границу, где сейчас поёт милые его сердцу песенки под гитару", – добавил артист.
По данным СМИ, Слепаков находится в Израиле. В марте шоумен сообщил в своей соцсети, что "скоро покинет заграницу". Однако дальнейших заявлений о своем местонахождении он не делал.
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