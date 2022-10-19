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Манучаров раскрыл гонорары Слепакова в России - РИА Новости, 19.10.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221019/manucharov-1825055640.html
Манучаров раскрыл гонорары Слепакова в России
Манучаров раскрыл гонорары Слепакова в России - РИА Новости, 19.10.2022
Манучаров раскрыл гонорары Слепакова в России
Вячеслав Манучаров раскрыл гонорары Семена Слепакова в своей соцсети. По словам актера и ведущего, речь идет о миллионах рублей. РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T11:26
2022-10-19T11:26
шоубиз
вячеслав манучаров
семен слепаков
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Вячеслав Манучаров раскрыл гонорары Семена Слепакова в своей соцсети. По словам актера и ведущего, речь идет о миллионах рублей.По словам ведущего, резидент Comedy Club уехал из страны, в частности, из-за отказа увеличить бюджет на новый проект.По данным СМИ, Слепаков находится в Израиле. В марте шоумен сообщил в своей соцсети, что "скоро покинет заграницу". Однако дальнейших заявлений о своем местонахождении он не делал. Ранее Алла Пугачева вышла на связь из Израиля. Примадонна указала, что находится на "Святой Земле".
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вячеслав манучаров, семен слепаков
Шоубиз, Вячеслав Манучаров, Семен Слепаков
11:26 19.10.2022
 
Манучаров раскрыл гонорары Слепакова в России

Ведущий Вячеслав Манучаров раскрыл заработки Семена Слепакова на российском ТВ

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкСемен Слепаков
Семен Слепаков - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Вячеслав Манучаров раскрыл гонорары Семена Слепакова в своей соцсети. По словам актера и ведущего, речь идет о миллионах рублей.

"Семен забыл спеть про то, сколько он получал у государства, которое ему так не нравится. Так, например, сегодня рассказали, что Слепаков получал 120 000 000 ежегодно как лицо ТНТ. Получается по 10 000 000 ежемесячно. Плюс 200 000 000 получил на реализацию своего творческого проекта, который так и не снял", – поделился Манучаров в Telegram-канале.

По словам ведущего, резидент Comedy Club уехал из страны, в частности, из-за отказа увеличить бюджет на новый проект.

"Попросил ещё 100 000 000. После разумного отказа в обиде отправился за границу, где сейчас поёт милые его сердцу песенки под гитару", – добавил артист.

По данным СМИ, Слепаков находится в Израиле. В марте шоумен сообщил в своей соцсети, что "скоро покинет заграницу". Однако дальнейших заявлений о своем местонахождении он не делал.

Ранее Алла Пугачева вышла на связь из Израиля. Примадонна указала, что находится на "Святой Земле".
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