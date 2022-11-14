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Подписчики раскритиковали Прусикина за фразу о "философском пароходе" - РИА Новости, 14.11.2022
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20221114/prusikin-1831297514.html
Подписчики раскритиковали Прусикина за фразу о "философском пароходе"
Подписчики раскритиковали Прусикина за фразу о "философском пароходе" - РИА Новости, 14.11.2022
Подписчики раскритиковали Прусикина за фразу о "философском пароходе"
Пользователи Сети раскритиковали фото знаменитостей из Израиля и фразу лидера Little Big Ильи Прусикина о "философском пароходе". Музыкант выложил изображение в РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T11:53
2022-11-14T11:53
шоубиз
ильич (илья прусикин)
израиль
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Пользователи Сети раскритиковали фото знаменитостей из Израиля и фразу лидера Little Big Ильи Прусикина о "философском пароходе". Музыкант выложил изображение в своей соцсети.На фотографии запечатлены вокалисты Little Big, Алла Пугачева, Семен Слепаков, Максим Виторган, Михаил Шац* и Noize MC.Подписчики раскритиковали блогера за высокое самомнение. Они посчитали неуместным сравнение современной эстрады с интеллигенцией прошлого века. Ранее Пугачева посетила концерт певицы Zivert в Тель-Авиве. Она сделала фото на фоне афиши и назвала артистку "красивой, талантливой и яркой". * Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
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ильич (илья прусикин), израиль, алла пугачева
Шоубиз, Ильич (Илья Прусикин), Израиль, Алла Пугачева
11:53 14.11.2022
 
Подписчики раскритиковали Прусикина за фразу о "философском пароходе"

В Сети осудили Прусикина за фразу о "философском пароходе" под фото со сбежавшими звездами

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкВокалист группы LITTLE BIG Илья Прусикин во время концерта в Москве
Вокалист группы LITTLE BIG Илья Прусикин во время концерта в Москве - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Пользователи Сети раскритиковали фото знаменитостей из Израиля и фразу лидера Little Big Ильи Прусикина о "философском пароходе". Музыкант выложил изображение в своей соцсети.
© Фото : Илья ПрусикинСемен Слепаков, Максим Виторган, Noize MC, Михаил Шац (признан в РФ иноагентом), Софья Таюрская, Алла Пугечева и Илья Прусикин в Тель-Авиве
Семен Слепаков, Максим Виторган, Noize MC, Михаил Шац (признан в РФ иноагентом), Софья Таюрская, Алла Пугечева и Илья Прусикин в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© Фото : Илья Прусикин
Семен Слепаков, Максим Виторган, Noize MC, Михаил Шац (признан в РФ иноагентом), Софья Таюрская, Алла Пугечева и Илья Прусикин в Тель-Авиве
На фотографии запечатлены вокалисты Little Big, Алла Пугачева, Семен Слепаков, Максим Виторган, Михаил Шац* и Noize MC.
"Философский пароход 2.0", – подписал снимок артист.
Подписчики раскритиковали блогера за высокое самомнение. Они посчитали неуместным сравнение современной эстрады с интеллигенцией прошлого века.

"К философам XX века вы не примазывайтесь!", "Какой век, такие и философы", "Из исторического там только Пугачева. Точнее, из доисторического", "Это кощунство сравнивать с гениями и цветом нации России вас, артистов (шутов, скоморохов)", "Все обиженки в сборе", – возмутились комментаторы.

Ранее Пугачева посетила концерт певицы Zivert в Тель-Авиве. Она сделала фото на фоне афиши и назвала артистку "красивой, талантливой и яркой".
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
Певица Алла Пугачева - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
11 ноября, 12:35Шоубиз
Алла Пугачева посетила концерт Zivert в Израиле
 
ШоубизИльич (Илья Прусикин)ИзраильАлла Пугачева
 
 
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