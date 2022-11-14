https://ria.ru/20221114/prusikin-1831297514.html

Подписчики раскритиковали Прусикина за фразу о "философском пароходе"

Подписчики раскритиковали Прусикина за фразу о "философском пароходе" - РИА Новости, 14.11.2022

Подписчики раскритиковали Прусикина за фразу о "философском пароходе"

Пользователи Сети раскритиковали фото знаменитостей из Израиля и фразу лидера Little Big Ильи Прусикина о "философском пароходе". Музыкант выложил изображение в РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T11:53

2022-11-14T11:53

2022-11-14T11:53

шоубиз

ильич (илья прусикин)

израиль

алла пугачева

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Пользователи Сети раскритиковали фото знаменитостей из Израиля и фразу лидера Little Big Ильи Прусикина о "философском пароходе". Музыкант выложил изображение в своей соцсети.На фотографии запечатлены вокалисты Little Big, Алла Пугачева, Семен Слепаков, Максим Виторган, Михаил Шац* и Noize MC.Подписчики раскритиковали блогера за высокое самомнение. Они посчитали неуместным сравнение современной эстрады с интеллигенцией прошлого века. Ранее Пугачева посетила концерт певицы Zivert в Тель-Авиве. Она сделала фото на фоне афиши и назвала артистку "красивой, талантливой и яркой". * Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20221111/pugacheva-1830741448.html

израиль

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Александра Липатова

Александра Липатова

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Александра Липатова

ильич (илья прусикин), израиль, алла пугачева