Подписчики раскритиковали Прусикина за фразу о "философском пароходе"
В Сети осудили Прусикина за фразу о "философском пароходе" под фото со сбежавшими звездами
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкВокалист группы LITTLE BIG Илья Прусикин во время концерта в Москве
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Пользователи Сети раскритиковали фото знаменитостей из Израиля и фразу лидера Little Big Ильи Прусикина о "философском пароходе". Музыкант выложил изображение в своей соцсети.
© Фото : Илья ПрусикинСемен Слепаков, Максим Виторган, Noize MC, Михаил Шац (признан в РФ иноагентом), Софья Таюрская, Алла Пугечева и Илья Прусикин в Тель-Авиве
© Фото : Илья Прусикин
Семен Слепаков, Максим Виторган, Noize MC, Михаил Шац (признан в РФ иноагентом), Софья Таюрская, Алла Пугечева и Илья Прусикин в Тель-Авиве
На фотографии запечатлены вокалисты Little Big, Алла Пугачева, Семен Слепаков, Максим Виторган, Михаил Шац* и Noize MC.
"Философский пароход 2.0", – подписал снимок артист.
Подписчики раскритиковали блогера за высокое самомнение. Они посчитали неуместным сравнение современной эстрады с интеллигенцией прошлого века.
"К философам XX века вы не примазывайтесь!", "Какой век, такие и философы", "Из исторического там только Пугачева. Точнее, из доисторического", "Это кощунство сравнивать с гениями и цветом нации России вас, артистов (шутов, скоморохов)", "Все обиженки в сборе", – возмутились комментаторы.
Ранее Пугачева посетила концерт певицы Zivert в Тель-Авиве. Она сделала фото на фоне афиши и назвала артистку "красивой, талантливой и яркой".
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
11 ноября, 12:35ШоубизАлла Пугачева посетила концерт Zivert в Израиле