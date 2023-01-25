https://ria.ru/20230125/slepakov-1847316365.html
Депутат призвал лишить Слепакова российского гражданства
Депутат призвал лишить Слепакова российского гражданства - РИА Новости, 25.01.2023
Депутат призвал лишить Слепакова российского гражданства
Юмориста Семена Слепакова нужно лишить российского гражданства и признать иноагентом, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T13:50
2023-01-25T13:50
2023-01-25T13:50
специальная военная операция на украине
семен слепаков
израиль
госдума рф
единая россия
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595527410_0:135:2995:1820_1920x0_80_0_0_7bea26f9c8fe2fd4a03196aab5b1877a.jpg
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Юмориста Семена Слепакова нужно лишить российского гражданства и признать иноагентом, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев ("Единая Россия"), комментируя содержание новой песни артиста о спецоперации. Как пояснил депутат, ранее "эмигрировавший в Израиль актер Семен Слепаков записал новую оскорбительную сатирическую песню, посвященную СВО". Произведение имитирует колыбельную, которую поет мать своему сыну, рассказывая про его братьев, старший из которых уехал участвовать в спецоперации, в ходе которой погиб, а среднего "мать считает предателем, поскольку он стал IT-специалистом в Европе", рассказал Хамзаев. "Считаю, что Слепакова надо лишить российского гражданства и признать иноагентом. Этой песней Слепаков оскорбил большое количество наших сограждан, но в первую очередь – чувства матерей наших воинов, которые защищают нашу родину на фронте. За это он должен ответить по закону", - считает парламентарий. По мнению политика, комик своим творчеством "старается разобщить людей".
https://ria.ru/20221123/slepakov-1833701179.html
израиль
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595527410_99:0:2830:2048_1920x0_80_0_0_ae22fd4dfbeefc13d97db22078860d58.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
семен слепаков, израиль, госдума рф, единая россия, россия, общество
Специальная военная операция на Украине, Семен Слепаков, Израиль, Госдума РФ, Единая Россия, Россия, Общество
Депутат призвал лишить Слепакова российского гражданства
Депутат призвал лишить Слепакова российского гражданства за песню о СВО