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Депутат призвал лишить Слепакова российского гражданства - РИА Новости, 25.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230125/slepakov-1847316365.html
Депутат призвал лишить Слепакова российского гражданства
Депутат призвал лишить Слепакова российского гражданства - РИА Новости, 25.01.2023
Депутат призвал лишить Слепакова российского гражданства
Юмориста Семена Слепакова нужно лишить российского гражданства и признать иноагентом, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T13:50
2023-01-25T13:50
специальная военная операция на украине
семен слепаков
израиль
госдума рф
единая россия
россия
общество
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Юмориста Семена Слепакова нужно лишить российского гражданства и признать иноагентом, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев ("Единая Россия"), комментируя содержание новой песни артиста о спецоперации. Как пояснил депутат, ранее "эмигрировавший в Израиль актер Семен Слепаков записал новую оскорбительную сатирическую песню, посвященную СВО". Произведение имитирует колыбельную, которую поет мать своему сыну, рассказывая про его братьев, старший из которых уехал участвовать в спецоперации, в ходе которой погиб, а среднего "мать считает предателем, поскольку он стал IT-специалистом в Европе", рассказал Хамзаев. "Считаю, что Слепакова надо лишить российского гражданства и признать иноагентом. Этой песней Слепаков оскорбил большое количество наших сограждан, но в первую очередь – чувства матерей наших воинов, которые защищают нашу родину на фронте. За это он должен ответить по закону", - считает парламентарий. По мнению политика, комик своим творчеством "старается разобщить людей".
https://ria.ru/20221123/slepakov-1833701179.html
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семен слепаков, израиль, госдума рф, единая россия, россия, общество
Специальная военная операция на Украине, Семен Слепаков, Израиль, Госдума РФ, Единая Россия, Россия, Общество
13:50 25.01.2023
 
Депутат призвал лишить Слепакова российского гражданства

Депутат призвал лишить Слепакова российского гражданства за песню о СВО

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в медиабанкСемен Слепаков
Семен Слепаков - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© РИА Новости / Владимир Песня
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Семен Слепаков. Архивное фото
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Юмориста Семена Слепакова нужно лишить российского гражданства и признать иноагентом, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев ("Единая Россия"), комментируя содержание новой песни артиста о спецоперации.
Как пояснил депутат, ранее "эмигрировавший в Израиль актер Семен Слепаков записал новую оскорбительную сатирическую песню, посвященную СВО". Произведение имитирует колыбельную, которую поет мать своему сыну, рассказывая про его братьев, старший из которых уехал участвовать в спецоперации, в ходе которой погиб, а среднего "мать считает предателем, поскольку он стал IT-специалистом в Европе", рассказал Хамзаев.
"Считаю, что Слепакова надо лишить российского гражданства и признать иноагентом. Этой песней Слепаков оскорбил большое количество наших сограждан, но в первую очередь – чувства матерей наших воинов, которые защищают нашу родину на фронте. За это он должен ответить по закону", - считает парламентарий.
По мнению политика, комик своим творчеством "старается разобщить людей".
Кадр интервью Семена Слепакова Алене Долецкой
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Специальная военная операция на УкраинеСемен СлепаковИзраильГосдума РФЕдиная РоссияРоссияОбщество
 
 
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