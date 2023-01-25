https://ria.ru/20230125/slepakov-1847316365.html

Депутат призвал лишить Слепакова российского гражданства

Депутат призвал лишить Слепакова российского гражданства - РИА Новости, 25.01.2023

Депутат призвал лишить Слепакова российского гражданства

Юмориста Семена Слепакова нужно лишить российского гражданства и признать иноагентом, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T13:50

2023-01-25T13:50

2023-01-25T13:50

специальная военная операция на украине

семен слепаков

израиль

госдума рф

единая россия

россия

общество

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Юмориста Семена Слепакова нужно лишить российского гражданства и признать иноагентом, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев ("Единая Россия"), комментируя содержание новой песни артиста о спецоперации. Как пояснил депутат, ранее "эмигрировавший в Израиль актер Семен Слепаков записал новую оскорбительную сатирическую песню, посвященную СВО". Произведение имитирует колыбельную, которую поет мать своему сыну, рассказывая про его братьев, старший из которых уехал участвовать в спецоперации, в ходе которой погиб, а среднего "мать считает предателем, поскольку он стал IT-специалистом в Европе", рассказал Хамзаев. "Считаю, что Слепакова надо лишить российского гражданства и признать иноагентом. Этой песней Слепаков оскорбил большое количество наших сограждан, но в первую очередь – чувства матерей наших воинов, которые защищают нашу родину на фронте. За это он должен ответить по закону", - считает парламентарий. По мнению политика, комик своим творчеством "старается разобщить людей".

https://ria.ru/20221123/slepakov-1833701179.html

израиль

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

семен слепаков, израиль, госдума рф, единая россия, россия, общество