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Минюст включил Семена Слепакова* и издание "Полигон"** в реестр иноагентов - РИА Новости, 14.04.2023
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21:08 14.04.2023 (обновлено: 22:07 14.04.2023)
https://ria.ru/20230414/inoagenty-1865467691.html
Минюст включил Семена Слепакова* и издание "Полигон"** в реестр иноагентов
Минюст включил Семена Слепакова* и издание "Полигон"** в реестр иноагентов - РИА Новости, 14.04.2023
Минюст включил Семена Слепакова* и издание "Полигон"** в реестр иноагентов
Министерство юстиции РФ включило в реестр иностранных агентов комика Семена Слепакова* и издание "Полигон"**, кроме них еще включены три человека и три... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T21:08
2023-04-14T22:07
россия
министерство юстиции рф (минюст россии)
иноагенты
общество
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Министерство юстиции РФ включило в реестр иностранных агентов комика Семена Слепакова* и издание "Полигон"**, кроме них еще включены три человека и три организации, следует из соответствующего перечня ведомства."В соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены С. С. Слепаков*, И. А. Яковенко*, П. А. Мунтян*, П. Ю. Каныгин*, Фонд Карнеги за международный мир**, издание "Агентство"**, интернет-издание "Полигон"**, а также объединение "Радужная ассоциация"**, - сообщается в реестре.По информации ведомства, Слепаков* получал поддержку от иностранных источников, выступал против спецоперации, формировал негативное отношение к военной службе и государственной службе в целом, негативно высказывался в отношении граждан России. Живет за рубежом.Также уточняется, что Яковенко* призывал к борьбе с действующей российской властью, выступал против СВО, формировал негативное отношение к военной службе и государственной службе в целом, участвовал в создании и распространении для неограниченного круга лиц материалов иностранных агентов. Не живет в России.Мунтян* выступал против специальной военной операции, распространял материалы иноагентов, собирал средства в поддержку Украины.Каныгин* также распространял материалы иноагентов и нежелательной НПО, дискредитировал ВС РФ."Фонд Карнеги за международный мир"** распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике, "направленную на деструктивное идеологическое воздействие на граждан Российской Федерации".Издание "Агентство"** распространяло материалы иностранных агентов, недостоверную информацию о принимаемых органами власти решениях и проводимой ими политике, дискредитировало деятельность ВС РФ. Главный редактор издания включен в реестр иностранных агентов.Интернет-издание "Полигон"** распространяло материалы иностранных агентов, недостоверную информацию, дискредитировало деятельность Вооруженных Сил РФ, российских органов власти. Руководитель и главный редактор интернет-издания включен в реестр иностранных агентов.Объединение "Радужная ассоциация"** распространяло материалы иностранных агентов, осуществляло деятельность по пропаганде ЛГБТ-отношений.* Признан Минюстом иноагентом** Организация, выполняющая функции иноагента.
https://ria.ru/20230414/galkin-1865333471.html
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россия, министерство юстиции рф (минюст россии), иноагенты, общество, украина
Россия, Министерство юстиции РФ (Минюст России), иноагенты, Общество, Украина
Минюст включил Семена Слепакова* и издание "Полигон"** в реестр иноагентов

Минюст включил комика Семена Слепакова и издание "Полигон" в реестр иноагентов

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства юстиции РФ
Здание Министерства юстиции РФ - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Здание Министерства юстиции РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Министерство юстиции РФ включило в реестр иностранных агентов комика Семена Слепакова* и издание "Полигон"**, кроме них еще включены три человека и три организации, следует из соответствующего перечня ведомства.
"В соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены С. С. Слепаков*, И. А. Яковенко*, П. А. Мунтян*, П. Ю. Каныгин*, Фонд Карнеги за международный мир**, издание "Агентство"**, интернет-издание "Полигон"**, а также объединение "Радужная ассоциация"**, - сообщается в реестре.
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По информации ведомства, Слепаков* получал поддержку от иностранных источников, выступал против спецоперации, формировал негативное отношение к военной службе и государственной службе в целом, негативно высказывался в отношении граждан России. Живет за рубежом.
Также уточняется, что Яковенко* призывал к борьбе с действующей российской властью, выступал против СВО, формировал негативное отношение к военной службе и государственной службе в целом, участвовал в создании и распространении для неограниченного круга лиц материалов иностранных агентов. Не живет в России.
Мунтян* выступал против специальной военной операции, распространял материалы иноагентов, собирал средства в поддержку Украины.
Каныгин* также распространял материалы иноагентов и нежелательной НПО, дискредитировал ВС РФ.
"Фонд Карнеги за международный мир"** распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике, "направленную на деструктивное идеологическое воздействие на граждан Российской Федерации".
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Издание "Агентство"** распространяло материалы иностранных агентов, недостоверную информацию о принимаемых органами власти решениях и проводимой ими политике, дискредитировало деятельность ВС РФ. Главный редактор издания включен в реестр иностранных агентов.
Интернет-издание "Полигон"** распространяло материалы иностранных агентов, недостоверную информацию, дискредитировало деятельность Вооруженных Сил РФ, российских органов власти. Руководитель и главный редактор интернет-издания включен в реестр иностранных агентов.
Объединение "Радужная ассоциация"** распространяло материалы иностранных агентов, осуществляло деятельность по пропаганде ЛГБТ-отношений.
* Признан Минюстом иноагентом
** Организация, выполняющая функции иноагента.
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