https://ria.ru/20230414/inoagenty-1865467691.html

Минюст включил Семена Слепакова* и издание "Полигон"** в реестр иноагентов

Минюст включил Семена Слепакова* и издание "Полигон"** в реестр иноагентов - РИА Новости, 14.04.2023

Минюст включил Семена Слепакова* и издание "Полигон"** в реестр иноагентов

Министерство юстиции РФ включило в реестр иностранных агентов комика Семена Слепакова* и издание "Полигон"**, кроме них еще включены три человека и три... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T21:08

2023-04-14T21:08

2023-04-14T22:07

россия

министерство юстиции рф (минюст россии)

иноагенты

общество

украина

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Министерство юстиции РФ включило в реестр иностранных агентов комика Семена Слепакова* и издание "Полигон"**, кроме них еще включены три человека и три организации, следует из соответствующего перечня ведомства."В соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены С. С. Слепаков*, И. А. Яковенко*, П. А. Мунтян*, П. Ю. Каныгин*, Фонд Карнеги за международный мир**, издание "Агентство"**, интернет-издание "Полигон"**, а также объединение "Радужная ассоциация"**, - сообщается в реестре.По информации ведомства, Слепаков* получал поддержку от иностранных источников, выступал против спецоперации, формировал негативное отношение к военной службе и государственной службе в целом, негативно высказывался в отношении граждан России. Живет за рубежом.Также уточняется, что Яковенко* призывал к борьбе с действующей российской властью, выступал против СВО, формировал негативное отношение к военной службе и государственной службе в целом, участвовал в создании и распространении для неограниченного круга лиц материалов иностранных агентов. Не живет в России.Мунтян* выступал против специальной военной операции, распространял материалы иноагентов, собирал средства в поддержку Украины.Каныгин* также распространял материалы иноагентов и нежелательной НПО, дискредитировал ВС РФ."Фонд Карнеги за международный мир"** распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике, "направленную на деструктивное идеологическое воздействие на граждан Российской Федерации".Издание "Агентство"** распространяло материалы иностранных агентов, недостоверную информацию о принимаемых органами власти решениях и проводимой ими политике, дискредитировало деятельность ВС РФ. Главный редактор издания включен в реестр иностранных агентов.Интернет-издание "Полигон"** распространяло материалы иностранных агентов, недостоверную информацию, дискредитировало деятельность Вооруженных Сил РФ, российских органов власти. Руководитель и главный редактор интернет-издания включен в реестр иностранных агентов.Объединение "Радужная ассоциация"** распространяло материалы иностранных агентов, осуществляло деятельность по пропаганде ЛГБТ-отношений.* Признан Минюстом иноагентом** Организация, выполняющая функции иноагента.

https://ria.ru/20230414/galkin-1865333471.html

https://ria.ru/20230414/kozlovskiy-1865470687.html

https://ria.ru/20230211/kadyrov-1851423656.html

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россия, министерство юстиции рф (минюст россии), иноагенты, общество, украина