Рейтинг@Mail.ru
В Совфеде предложили лишить Слепакова источников финансирования в России - РИА Новости, 25.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20230125/slepakov-1847382718.html
В Совфеде предложили лишить Слепакова источников финансирования в России
В Совфеде предложили лишить Слепакова источников финансирования в России - РИА Новости, 25.01.2023
В Совфеде предложили лишить Слепакова источников финансирования в России
Сенатор Константин Долгов предложил лишить юмориста Семена Слепакова возможности осуществлять концертную деятельность в России за дискредитацию Вооруженных сил... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T16:45
2023-01-25T17:08
шоубиз
россия
семен слепаков
константин долгов
султан хамзаев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595527410_0:135:2995:1820_1920x0_80_0_0_7bea26f9c8fe2fd4a03196aab5b1877a.jpg
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Сенатор Константин Долгов предложил лишить юмориста Семена Слепакова возможности осуществлять концертную деятельность в России за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил РИА Новости, что Слепакова нужно лишить гражданства РФ и признать иноагентом. По его словам, ранее эмигрировавший в Израиль Слепаков записал новую оскорбительную песню, посвященную спецоперации РФ. По словам законодателя, такие люди должны нести ответственность на нарушение закона РФ, за дискредитацию Вооруженных сил России. При этом сенатор отметил, что, как гражданина РФ, Слепакова можно привлечь к ответственности по российскому законодательству.
https://ria.ru/20221020/neizvestnye-1825498249.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595527410_99:0:2830:2048_1920x0_80_0_0_ae22fd4dfbeefc13d97db22078860d58.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, семен слепаков, константин долгов, султан хамзаев
Шоубиз, Россия, Семен Слепаков, Константин Долгов, Султан Хамзаев
16:45 25.01.2023 (обновлено: 17:08 25.01.2023)
 
В Совфеде предложили лишить Слепакова источников финансирования в России

Сенатор Долгов предложил запретить Слепакову осуществлять концертную деятельность в России

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в медиабанкСемен Слепаков
Семен Слепаков - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Семен Слепаков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Сенатор Константин Долгов предложил лишить юмориста Семена Слепакова возможности осуществлять концертную деятельность в России за дискредитацию Вооруженных сил РФ.
Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил РИА Новости, что Слепакова нужно лишить гражданства РФ и признать иноагентом. По его словам, ранее эмигрировавший в Израиль Слепаков записал новую оскорбительную песню, посвященную спецоперации РФ.
"Надо полностью отрезать его и ему подобных от любых источников финансирования в России. Никаких концертов, никаких корпоративов, отрезать денег, федеральных и частных. Они молятся только на "бабки", - сказал Долгов РИА Новости.
По словам законодателя, такие люди должны нести ответственность на нарушение закона РФ, за дискредитацию Вооруженных сил России. При этом сенатор отметил, что, как гражданина РФ, Слепакова можно привлечь к ответственности по российскому законодательству.
Семен Слепаков - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
20 октября 2022, 19:34
Злоумышленники вырвали доску Семена Слепакова на Аллее славы в Пятигорске
 
ШоубизРоссияСемен СлепаковКонстантин ДолговСултан Хамзаев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала