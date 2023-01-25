https://ria.ru/20230125/slepakov-1847382718.html

В Совфеде предложили лишить Слепакова источников финансирования в России

В Совфеде предложили лишить Слепакова источников финансирования в России - РИА Новости, 25.01.2023

В Совфеде предложили лишить Слепакова источников финансирования в России

Сенатор Константин Долгов предложил лишить юмориста Семена Слепакова возможности осуществлять концертную деятельность в России за дискредитацию Вооруженных сил... РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T16:45

2023-01-25T16:45

2023-01-25T17:08

шоубиз

россия

семен слепаков

константин долгов

султан хамзаев

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Сенатор Константин Долгов предложил лишить юмориста Семена Слепакова возможности осуществлять концертную деятельность в России за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил РИА Новости, что Слепакова нужно лишить гражданства РФ и признать иноагентом. По его словам, ранее эмигрировавший в Израиль Слепаков записал новую оскорбительную песню, посвященную спецоперации РФ. По словам законодателя, такие люди должны нести ответственность на нарушение закона РФ, за дискредитацию Вооруженных сил России. При этом сенатор отметил, что, как гражданина РФ, Слепакова можно привлечь к ответственности по российскому законодательству.

https://ria.ru/20221020/neizvestnye-1825498249.html

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россия, семен слепаков, константин долгов, султан хамзаев