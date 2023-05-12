https://ria.ru/20230512/obrazovanie-1871400308.html

Развитие системы высшего образования в России

Развитие системы высшего образования в России - РИА Новости, 12.05.2023

Развитие системы высшего образования в России

Согласно "Закону об образовании" (2012) высшее образование имеет целью обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров по всем основным направлениям... РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T18:24

2023-05-12T18:24

2023-05-12T18:24

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россия

ссср

образование

образование - общество

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)

российская академия образования

министерство образования рф

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Согласно "Закону об образовании" (2012) высшее образование имеет целью обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров по всем основным направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и государства, удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии, углублении и расширении образования, научно-педагогической квалификации.Вопрос о начале университетского образования в России до сих пор принадлежит к числу дискуссионных. По мнению доктора исторических наук Анатолия Авруса историю Российских университетов надо начинать с 8 февраля (28 января по старому стилю) 1724 года, когда Сенат принял Указ об учреждении Академии наук с Санкт-Петербургским университетом и гимназией, а 7 января 1726 года (27 декабря 1725 года по старому стилю) состоялось официальное открытие академии. Но идея необходимости создания университета возникла намного раньше, когда Борис Годунов в 1600 году отправил в Германию Иоанна Крамера с целью отыскать и привезти в Москву профессоров. Однако сопротивление духовенства заставило Бориса Годунова отказаться от этой мысли. Вскоре, после вступления на престол, Лжедмитрий I высказался за создание университета, но реализовать свои планы не успел.В XVIII века произошло еще одно знаменательное для российской высшей школы событие: 23 января (12 января по старому стилю) 1755 года Елизавета Петровна подписала указ об основании Московского университета, задача которого состояла в том, "чтобы способом пристойных наук возрастить в пространстве империи нашей всякие полезные знания". В университет могли поступать выходцы из разных сословий, за исключением крепостных крестьянВо второй половине XVIII – первой половине XIX века становилась все более очевидной необходимость развития высшего профессионального образования.В 1733 году в Петербурге было основано приравненное к академии Горное училище, положившее начало инженерному образованию в России. Учреждались также сельскохозяйственные, экономические, педагогические, медицинские, музыкальные, театральные и художественные, богословские, военные вузы. В 1895 году в России было 11 высших технических учебных заведений, а к 1917 году – 183 вуза.Однако в этот период в образовательной политике государства появились и некоторые негативные черты: не допускали к обучению девушек, а также представителей низших слоев, была введена плата за обучение в университетах, которая в течение ближайших 10 лет несколько раз повышалась, был упразднен разряд приватных слушателей и ограничен доступ в университет посторонним лицам (ранее лекции могли посещать все желающие). Таким образом, право на высшее образование ограничивалось и становилось доступным все меньшему числу молодых людей.Новый этап развития высшего образования наступил после революции 1917 года. Началась перестройка всей системы образования, был создан Народный комиссариат просвещения. Декретом правительства от 22 ноября (9 ноября по старому стилю) 1917 года была организована Государственная комиссия по просвещению, в задачу которой входила разработка основ строительства новой системы народного образования. Началась национализация всех типов учебных заведений.24 декабря (11 декабря по старому стилю) 1917 года правительством было принято постановление "О передаче дела воспитания и образования из духовного ведомства в ведение Народного комиссариата по просвещению". Позже, в 1929 году, профессиональные учебные заведения были переданы в ведение различных наркоматов в соответствии со своей специальностью. Были ликвидированы сословные и национальные ограничения, уничтожена прежняя неравноправность женщин в области образования.В Конституции СССР 1936 года (статья 121) впервые в российской истории было провозглашено право граждан СССР на образование. Это право обеспечивалось всеобщим обязательным восьмилетним образованием, широким развитием среднего общего политехнического образования, профессионально-технического образования, среднего специального и высшего образования на основе связи обучения с жизнью, производством, всемерным развитием вечернего и заочного образования, бесплатностью всех видов образования, системой государственных стипендий, обучения в школах на родном языке, организацией на заводах в совхозах и колхозах бесплатного производственного, технического и агрономического обучения трудящихся. Статья 122 Конституции предоставила женщине СССР равные права с мужчиной во всех областях, включая образование. Совет министров СССР своим Постановлением от 18 марта 1965 года предоставил преимущество при поступлении в высшие учебные заведения на конкурсной основе лицам, имеющим стаж практической работы не менее двух лет, военнослужащим, уволенным в запас, а также лицам, награжденным по окончании средней школы золотой или серебряной медалью или окончившим среднее специальное учебное заведение и получившим диплом с отличием. Важной вехой в закреплении права граждан СССР на образование была Конституция 1977 года. В ней право на образование обеспечивалось бесплатностью всех видов образования, осуществлением всеобщего обязательного среднего образования молодежи, широким развитием профессионально-технического, среднего специального и высшего образования на основе связи обучения с жизнью, производством, развитием заочного и вечернего образования, предоставлением государственных стипендий и льгот учащимся и студентам, бесплатной выдачей школьных учебников; возможностью обучения в школе на родном языке; созданием условий для самообразования. Эксперты отмечают, что в СССР в условиях плановой экономики вузы решали конкретные задачи "фабрики кадров". Модели вузов, хотя и имели локальные спецификации, но в основном были устойчивыми. Во всех советских республиках начиная с 1960-х выделяют три модели вузов:– вузы, созданные по территориально-производственному принципу, основной задачей которых была подготовка кадров для региональной экономики. К этому типу вузов относились педагогические, медицинские, политехнические, а также входившие в отраслевые ведомства и министерства (например, сельскохозяйственные). Вертикальная дифференциация внутри этой группы вузов складывалась по территориальному принципу. Столичные вузы выполняли функцию методического лидерства и кадровой поддержки других вузов;– отраслевые вузы, которые фокусировались на подготовке кадров для определенной индустрии в национальных масштабах. Вузы были встроены в производственный процесс. В этой группе выделялись вузы трех подтипов: специализированные вузы – часть советских индустриальных кластеров (например, Казанский авиационный институт); центральные специализированные вузы (Московский институт стали и сплавов); сетевые индустриальные вузы (например, железнодорожные вузы);– классические университеты, готовившие кадры для науки и других вузов. В первую очередь по фундаментальным дисциплинам, а также кадры для местных управленческих элит. В функционал классических университетов могла входить подготовка учителей.Плановое управление высшего образования основывалось на распределении мест для обучения студентов и их финансировании в соответствии с потребностями конкретных отраслей или даже конкретных заводов, что поддерживалось распределением выпускников на рабочие места с контролем над заработной платой. Политика определялась Центральным комитетом КПСС.Вузы были подведомственны 28 министерствам, хотя вся нормативно-правовая база определялась центральным органом управления (Министерство высшего и среднего специального образования; Государственный комитет СССР по народному образованию).Исследования и научные разработки реализовывались в основном в структуре институтов Академии наук, и лишь за редким исключением в вузах реализовывалась исследовательская функция (например, Московский государственный университет (МГУ), Ленинградский (ныне Санкт-Петербургский) государственный университет, Московский инженерно-физический институт (МИФИ) и Новосибирский государственный университет (НГУ)). Следующий этап становления права на образование в России связан с распадом СССР и начавшимися в начале 1990-х годов реформами всех сторон общественной жизни, включая и сферу образования.Для первого постсоветского десятилетия была характерна "политика невмешательства". После принятия в начале 1990-х годов основных федеральных законов об образовании возможности государственной политики в области высшего образования определялись общей экономической ситуацией в стране.Закон РФ от 10 июля 1992 года "Об образовании" создал правовые предпосылки для увеличения предложения высшего образования, предоставив учебным заведениям право на самостоятельное осуществление финансово-хозяйственной деятельности, тем самым государственные вузы получили право привлекать внебюджетное финансирование, в том числе за счет платных студентов. В секторе высшего образования была внедрена система, при которой в государственных вузах государство обеспечивает бюджетные студенческие места, а вузы могут "добирать" студентов на платные места. Большая часть внебюджетного контингента была ориентирована на популярные программы и направления, например, на экономику, менеджмент, информационные технологии и право. Правительство предприняло несколько попыток сдерживания и регулирования роста предложения, включая ограничительные квоты на платные места в государственных вузах в 1996 году, но позже квота была отменена.Кроме того, указанный закон на законодательном уровне окончательно оформил возможность создавать негосударственные высшие учебные заведения, что обусловило развитие частного сектора в высшем образовании.Данный период заложил основания для текущей массовой системы высшего образования. При этом подобный рост рынка образовательных услуг без должного контроля со стороны государства и общественных институтов привел к ряду негативных последствий, связанных со снижением качества высшего образования в ряде вузов и, как следствие, к снижению ценности диплома.С начала 2000-х годов высшее образование вошло в число приоритетов государственной политики. Эксперты выделяют следующие направления активной государственной политики в этом направлении: институциональные трансформации – создание новых правил, стимулирующих эффективную деятельность университетов; структурные трансформации – изменение организационной структуры системы образования и университетов (включая структуру образовательных программ); изменение содержания и методов реализации образовательной, исследовательской и инновационной деятельности.Период институциональных трансформаций 2000-х годов в системе российского образования начался с принципиально новой для страны системы оценки качества общего образования, основанной на Едином государственном экзамене (ЕГЭ), что неизбежно сказалось на системе высшего образования, так как ЕГЭ представляет собой стандартизированный экзамен по отдельным предметам, который в обязательном порядке сдают все выпускники школ, его же результаты становятся одновременно и условиями поступления в вуз. Первые эксперименты по введению ЕГЭ в отдельных регионах России начались в 2001 году, его участниками стали Республика Чувашия, Республика Марий Эл, Республика Саха (Якутия), Самарская и Ростовская области, в которых экзамен проводился по восьми учебным дисциплинам. В 2001 году всего 50 государственных вузов начали принимать абитуриентов по результатам ЕГЭ (при этом внутренние экзамены также сохранялись в вузах). В период с 2001 по 2008 год ежегодно увеличивалось число регионов-участников эксперимента и университетов, принимающих студентов по результатам ЕГЭ. В этот период регионы самостоятельно устанавливали конкретный перечень предметов, по которым проводился ЕГЭ. С 2009 года данный экзамен был введен как обязательный на территории всей страны.Правительство также стимулировало другие институциональные реформы, такие как присоединение к Болонскому процессу и интеграция образования и науки.Хотя намерение Российской Федерации присоединиться к Болонскому процессу столкнулось с сильным противодействием университетского руководства и преподавателей, а также студентов и родителей, в 2003 году Россия подписала Болонскую декларацию. С 2009 года все образовательные программы (за некоторым исключением) должны были перейти на две ступени (бакалавриат и магистратура).Структурное направление реформ в этот период было связано с созданием нескольких групп университетов нового типа, которые должны были решать задачи развития науки и инноваций, социально-экономического развития отраслей и территорий. Одним из первых шагов в этом направлении было принятое в 2001 году постановление правительства РФ от 17 сентября 2001 года "Об университетских комплексах". Создание университетского комплекса предполагало объединение образовательных организаций различных уровней подготовки между собой, а также с другими учреждениями и некоммерческими организациями. Другой структурной инициативой стало специальное мероприятие федеральной целевой программы развития образования на 2006-2010 годы, которое предполагало развитие профессиональных образовательных учреждений, реализующих программы различных уровней образования. В рамках решения этой задачи часть учреждений среднего профессионального образования вошло в состав высших учебных заведений, которые стали реализовывать и развивать соответствующие программы.Осенью 2005 года на встрече президента с правительством РФ была поставлена задача по созданию вузов нового типа, которые должны были стать центрами регионального развития и притяжения талантливой молодежи, ключевыми агентами в развитии инновационной деятельности в регионе. Формирование федеральных университетов в 2006 году стало структурным ответом на эту задачу. Первыми университетами в новом статусе в рамках пилотного проекта стали Сибирский федеральный и Южный федеральный университеты В 2009 году было принято решение о расширении проекта, на тех же условиях (объединение/слияние, программа развития и целевое финансирование) были созданы еще пять федеральных университетов: Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова, https://narfu.ru/ Казанский (Приволжский) федеральный университет, https://kpfu.ru/ Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина, https://urfu.ru/ru/Дальневосточный федеральный университет, https://www.dvfu.ru/ Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова. https://www.s-vfu.ru/Позже в 2010 году было принято решение о формировании Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта в Калининграде. В 2012 году в Ставропольском крае был сформирован Северо-Кавказский федеральный университет. В 2014 году в Симферополе был создан Крымский федеральный университет. Следующим шагом развития сети вузов стал проект национальных исследовательских университетов. Указом президента России Дмитрия Медведева от 7 октября 2008 года были утверждены программы развития двух национальных исследовательских университетов в качестве пилотных (МИФИ и МИСиС). В данный момент в России работают 29 национальных исследовательских университетов.С 2012 года государство усилило свои позиции в области регулирования высшего образования. Реформы начались с широкой реализации мониторинга эффективности деятельности образовательных организаций высшего образования (ежегодно с 2012 года), результаты которого привели к многочисленным слияниям и реорганизациям вузов. Разработанный инструмент позволил проводить объективную оценку деятельности вузов с точки зрения реализуемой ими образовательной, научно-исследовательской и финансово-экономической деятельности, а также оценку состояния их инфраструктуры.В 2012 году стартовал проект по повышению международной конкурентоспособности ведущих российских университетов, известный под названием "Проект 5-100". В декабре 2020 года проект был завершен. В 2018 году был принят национальный проект "Образование", рассчитанный на 2019-2024 годы. Проект нацелен на обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования и вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования, а также воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. Проект предполагает реализацию четырех основных направлений развития системы образования: обновление его содержания, создание необходимой современной инфраструктуры, подготовка профессиональных кадров, их переподготовка и повышение квалификации, а также создание наиболее эффективных механизмов управления этой сферой. В мае 2022 года глава Минобрнауки Валерий Фальков сообщил о планах России выйти из Болонского процесса, предусматривающего двухуровневую систему образования – бакалавриат и магистратуру. Уже в ноябре министерство предложило отдельно выделить специалитет. Говоря о развитии системы образования в послании Федеральному собранию 21 февраля 2023 года, президент РФ Владимир Путин предложил вернуться к традиционному сроку обучения в вузах от четырех до шести лет. При этом он подчеркнул, что переход на новую систему обучения должен быть плавным. 12 мая 2023 года президент России Владимир Путин подписал указ о пилотном проекте по системе высшего образования.Документ предусматривает установление двух уровней высшего образования – базового и специализированного, а также одного уровня профессионального образования – аспирантуры. На уровне специализированного высшего образования будут выполняться программы магистратуры, ординатуры и ассистентуры-стажировки.Нововведение затронет следующие вузы: Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта; Московский авиационный институт; МИСиС; Московский педагогический государственный университет; Санкт-Петербургский горный университет; Томский государственный университет. Путин поручил правительству в течение двух месяцев определить порядок реализации проекта. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

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