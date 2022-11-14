https://ria.ru/20221114/spetsialitet-1831439270.html

Минобрнауки предложило сделать специалитет отдельным уровнем образования

Минобрнауки предложило сделать специалитет отдельным уровнем образования - РИА Новости, 14.11.2022

Минобрнауки предложило сделать специалитет отдельным уровнем образования

Минобрнауки предложило сделать специалитет отдельным уровнем образования, соответствующий законопроект опубликован на федеральном портале проектов... РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T18:17

2022-11-14T18:17

2022-11-14T19:04

наука

общество

россия

наука

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)

валерий фальков

навигатор абитуриента

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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Минобрнауки предложило сделать специалитет отдельным уровнем образования, соответствующий законопроект опубликован на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.Закон также предлагает дать возможность лицам, имеющим высшее образование уровня специалитета, продолжить обучение по программам магистратуры за счет средств федерального бюджета. При этом они смогут выбрать направления подготовки, преемственные полученной специальности.Кроме того, предполагается, что обучение кадров, востребованность которых обусловлена технологическим развитием и модернизацией экономики, будет осуществляться преимущественно по программам специалитета.Закон вступает в силу с 1 января 2024 года.Глава Минобрнауки Валерий Фальков 24 мая заявил, что к Болонской системе образования стоит отнестись как "к пережитому этапу". Он подчеркнул, что в ближайшие несколько лет Россия перейдет к национальной системе высшего образования.Болонская система предусматривает двухуровневую систему образования: бакалавриат и магистратура. Российская система, помимо этих двух уровней, предполагает подготовку специалистов с нормативным сроком обучения в пять-шесть лет. Россия присоединилась к этому процессу 19 сентября 2003 года.

https://ria.ru/20221104/putin-1829253001.html

https://ria.ru/20221107/stipendiya-1829760924.html

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общество, россия, наука, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), валерий фальков, навигатор абитуриента