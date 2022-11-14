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Минобрнауки предложило сделать специалитет отдельным уровнем образования - РИА Новости, 14.11.2022
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Наука
https://ria.ru/20221114/spetsialitet-1831439270.html
Минобрнауки предложило сделать специалитет отдельным уровнем образования
Минобрнауки предложило сделать специалитет отдельным уровнем образования - РИА Новости, 14.11.2022
Минобрнауки предложило сделать специалитет отдельным уровнем образования
Минобрнауки предложило сделать специалитет отдельным уровнем образования, соответствующий законопроект опубликован на федеральном портале проектов... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T18:17
2022-11-14T19:04
наука
общество
россия
наука
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
валерий фальков
навигатор абитуриента
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Минобрнауки предложило сделать специалитет отдельным уровнем образования, соответствующий законопроект опубликован на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.Закон также предлагает дать возможность лицам, имеющим высшее образование уровня специалитета, продолжить обучение по программам магистратуры за счет средств федерального бюджета. При этом они смогут выбрать направления подготовки, преемственные полученной специальности.Кроме того, предполагается, что обучение кадров, востребованность которых обусловлена технологическим развитием и модернизацией экономики, будет осуществляться преимущественно по программам специалитета.Закон вступает в силу с 1 января 2024 года.Глава Минобрнауки Валерий Фальков 24 мая заявил, что к Болонской системе образования стоит отнестись как "к пережитому этапу". Он подчеркнул, что в ближайшие несколько лет Россия перейдет к национальной системе высшего образования.Болонская система предусматривает двухуровневую систему образования: бакалавриат и магистратура. Российская система, помимо этих двух уровней, предполагает подготовку специалистов с нормативным сроком обучения в пять-шесть лет. Россия присоединилась к этому процессу 19 сентября 2003 года.
https://ria.ru/20221104/putin-1829253001.html
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общество, россия, наука, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), валерий фальков, навигатор абитуриента
Наука, Общество, Россия, Наука, Министерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России), Валерий Фальков, Навигатор абитуриента
18:17 14.11.2022 (обновлено: 19:04 14.11.2022)
 
Минобрнауки предложило сделать специалитет отдельным уровнем образования

Минобрнауки России предложило сделать специалитет отдельным уровнем образования

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкВход в здание Министерства образования и науки России
Вход в здание Министерства образования и науки России - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Минобрнауки предложило сделать специалитет отдельным уровнем образования, соответствующий законопроект опубликован на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

"В Российской Федерации устанавливаются следующие уровни профессионального образования: среднее профессиональное образование, высшее образование — бакалавриат, высшее образование — специалитет, высшее образование — магистратура, высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации", — говорится в документе.

Закон также предлагает дать возможность лицам, имеющим высшее образование уровня специалитета, продолжить обучение по программам магистратуры за счет средств федерального бюджета. При этом они смогут выбрать направления подготовки, преемственные полученной специальности.
Кроме того, предполагается, что обучение кадров, востребованность которых обусловлена технологическим развитием и модернизацией экономики, будет осуществляться преимущественно по программам специалитета.
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Болонская система предусматривает двухуровневую систему образования: бакалавриат и магистратура. Российская система, помимо этих двух уровней, предполагает подготовку специалистов с нормативным сроком обучения в пять-шесть лет. Россия присоединилась к этому процессу 19 сентября 2003 года.
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